https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/almanyada-kuzey-akim-saldirisi-nedeniyle-bir-ukraynaliya-yoneltilen-suclama-dogrulandi-1106937861.html
Almanya'da, Kuzey Akım saldırısı nedeniyle bir Ukraynalıya yöneltilen suçlama doğrulandı
Almanya'da, Kuzey Akım saldırısı nedeniyle bir Ukraynalıya yöneltilen suçlama doğrulandı
Sputnik Türkiye
Almanya Federal Başsavcılığı, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak bir Ukrayna vatandaşı hakkında iddianame... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T11:43+0300
2026-07-02T11:43+0300
2026-07-02T11:44+0300
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Rusya'nın Avrupa'daki stratejik enerji altyapısı Kuzey Akım’ı hedef alan terör saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Almanya Federal Başsavcılığı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik gerçekleştirilen terör eylemiyle ilgili olarak bir Ukrayna vatandaşına resmen suçlama yöneltildiğini duyurdu.Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Almanya Federal Başsavcılığı, 30 Haziran 2026 tarihinde, Ukrayna vatandaşı Sergey K. hakkında iddianame düzenledi. Sanık; sivil nesnelere yönelik bir savaş suçu saldırısına suç ortaklığı yapmak, patlama gerçekleştirmek, altyapı tesislerini kasıtlı olarak imha etmek ve kamu işletmelerinin işleyişini sabote etmekle suçlanıyor.”Neler olmuştu?Rusya'dan Avrupa'ya en büyük ihracat hattı olan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına yönelik bombalı terör saldırıları 26 Eylül 2022'de gerçekleşmişti. Boru hatlarının operatörü Nord Stream AG, hasarın eşi benzeri görülmemiş boyutta olduğunu ve onarım süresinin tahmin bile edilemediğini açıklamıştı.Saldırının hemen ardından Rusya Başsavcılığı ‘uluslararası terör eylemi’ kapsamında kendi soruşturmasını başlatmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federasyonu'nun patlamalarla ilgili verileri Batılı ülkelerden defalarca talep ettiğini ancak her seferinde bu taleplerin reddedildiğini ve hiçbir bilgi paylaşılmadığını defalarca vurgulamıştı.Polonya’da bir şüpheli serbest bırakılmıştıSoruşturma kapsamında daha önce de benzer adımlar atılmış, Almanya'nın talebi üzerine 1 Ekim 2025'te Polonya'da Vladimir Juravlev isimli bir başka Ukrayna vatandaşı terör saldırısına karıştığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Ancak Polonya mahkemesi, Kiev rejimini koruyan bir tutum sergileyerek Ukraynalı terör şüphelisini Almanya'ya iade etmeme ve serbest bırakmakararı almıştı.‘Batılı istihbarat servislerinin rolü gizlenemez’Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, Kuzey Akım sabotajının arkasında "yalnızca Kiev'in olduğu" yönündeki Batılı iddiaları Rusya'nın asla körü körü kabul etmeyeceğini belirtmişti. Zaharova, saldırıların arkasındaki asıl aktörler olan Batılı istihbarat servislerinin payının mutlaka soruşturulması gerektiğinin altını çizmişti.Pulitzer ödüllü ünlü Amerikalı gazeteci Seymour Hersh, 2023 yılında yayımladığı kapsamlı soruşturma dosyasında, Rus doğalgaz boru hatlarının altına patlayıcıların Haziran 2022'deki Baltops tatbikatı kılıfı altında ABD Deniz Kuvvetleri dalgıçları ve Norveçli uzmanlar tarafından yerleştirildiğini ortaya çıkarmıştı. Hersh'ün güvenilir kaynaklara dayandırdığı verilere göre, bu uluslararası terör operasyonunun emri doğrudan dönemin ABD Başkanı Joe Bidentarafından verilmişti. Pentagon ise bu ifşanın ardından suçlamaları reddetmekle yetinmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/kuzey-akim-dogalgaz-boru-hatlarina-yonelik-teror-eylemleri-1099696422.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusyanin-isvec-buyukelciligine-iha-saldirisi-bu-bir-gozdagi-verme-girisimi-1106937386.html
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almanya, ukrayna, kuzey akım, almanya federal başsavcılığı, suçlama
almanya, ukrayna, kuzey akım, almanya federal başsavcılığı, suçlama
Almanya'da, Kuzey Akım saldırısı nedeniyle bir Ukraynalıya yöneltilen suçlama doğrulandı
11:43 02.07.2026 (güncellendi: 11:44 02.07.2026)
Almanya Federal Başsavcılığı, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak bir Ukrayna vatandaşı hakkında iddianame hazırlandığını resmen teyit etti.
Rusya'nın Avrupa'daki stratejik enerji altyapısı Kuzey Akım’ı hedef alan terör saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Almanya Federal Başsavcılığı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik gerçekleştirilen terör eylemiyle ilgili olarak bir Ukrayna vatandaşına resmen suçlama yöneltildiğini duyurdu.
Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Almanya Federal Başsavcılığı, 30 Haziran 2026 tarihinde, Ukrayna vatandaşı Sergey K. hakkında iddianame düzenledi. Sanık; sivil nesnelere yönelik bir savaş suçu saldırısına suç ortaklığı yapmak, patlama gerçekleştirmek, altyapı tesislerini kasıtlı olarak imha etmek ve kamu işletmelerinin işleyişini sabote etmekle suçlanıyor.”
Rusya'dan Avrupa'ya en büyük ihracat hattı olan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına yönelik bombalı terör saldırıları 26 Eylül 2022'de gerçekleşmişti. Boru hatlarının operatörü Nord Stream AG, hasarın eşi benzeri görülmemiş boyutta olduğunu ve onarım süresinin tahmin bile edilemediğini açıklamıştı.
Saldırının hemen ardından Rusya Başsavcılığı ‘uluslararası terör eylemi’ kapsamında kendi soruşturmasını başlatmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federasyonu'nun patlamalarla ilgili verileri Batılı ülkelerden defalarca talep ettiğini ancak her seferinde bu taleplerin reddedildiğini ve hiçbir bilgi paylaşılmadığını defalarca vurgulamıştı.
Polonya’da bir şüpheli serbest bırakılmıştı
Soruşturma kapsamında daha önce de benzer adımlar atılmış, Almanya'nın talebi üzerine 1 Ekim 2025'te Polonya'da Vladimir Juravlev isimli bir başka Ukrayna vatandaşı terör saldırısına karıştığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Ancak Polonya mahkemesi, Kiev rejimini koruyan bir tutum sergileyerek Ukraynalı terör şüphelisini Almanya'ya iade etmeme ve serbest bırakmakararı almıştı.
‘Batılı istihbarat servislerinin rolü gizlenemez’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, Kuzey Akım sabotajının arkasında "yalnızca Kiev'in olduğu" yönündeki Batılı iddiaları Rusya'nın asla körü körü kabul etmeyeceğini belirtmişti. Zaharova, saldırıların arkasındaki asıl aktörler olan Batılı istihbarat servislerinin payının mutlaka soruşturulması gerektiğinin altını çizmişti.
Pulitzer ödüllü ünlü Amerikalı gazeteci Seymour Hersh, 2023 yılında yayımladığı kapsamlı soruşturma dosyasında, Rus doğalgaz boru hatlarının altına patlayıcıların Haziran 2022'deki Baltops tatbikatı kılıfı altında ABD Deniz Kuvvetleri dalgıçları ve Norveçli uzmanlar tarafından yerleştirildiğini ortaya çıkarmıştı. Hersh'ün güvenilir kaynaklara dayandırdığı verilere göre, bu uluslararası terör operasyonunun emri doğrudan dönemin ABD Başkanı Joe Bidentarafından verilmişti. Pentagon ise bu ifşanın ardından suçlamaları reddetmekle yetinmişti.