https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/komedyen-deniz-goktas-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1106853380.html

Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T15:18+0300

2026-06-29T15:18+0300

2026-06-29T15:19+0300

türki̇ye

soruşturma

deniz göktaş

halkın dini değerlerini aşağılama

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Komedyen Deniz Göktaş hakkında "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatıldı.Göktaş hakkında başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen gösterideki ifadeleri gösterildi.Deniz Göktaş'a dini değerleri aşağılama suçlaması yöneltildiği belirtiliyor.'Türkiye'de olmam gerekirse geleceğim'Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Göktaş, bir süredir planladığı tatil için yurt dışında olduğunu söylemişti.Göktaş, "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim." demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/erhan-karaalin-kacirilmasina-iliskin-sorusturma-10-kisi-tutuklandi-1106808139.html

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soruşturma, deniz göktaş, halkın dini değerlerini aşağılama