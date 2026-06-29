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Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-29T15:19+0300
türki̇ye
soruşturma
deniz göktaş
halkın dini değerlerini aşağılama
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Komedyen Deniz Göktaş hakkında "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatıldı.Göktaş hakkında başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen gösterideki ifadeleri gösterildi.Deniz Göktaş'a dini değerleri aşağılama suçlaması yöneltildiği belirtiliyor.'Türkiye'de olmam gerekirse geleceğim'Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Göktaş, bir süredir planladığı tatil için yurt dışında olduğunu söylemişti.Göktaş, "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim." demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/erhan-karaalin-kacirilmasina-iliskin-sorusturma-10-kisi-tutuklandi-1106808139.html
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soruşturma, deniz göktaş, halkın dini değerlerini aşağılama
soruşturma, deniz göktaş, halkın dini değerlerini aşağılama

Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

15:18 29.06.2026 (güncellendi: 15:19 29.06.2026)
deniz göktaş
deniz göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
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Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.
Komedyen Deniz Göktaş hakkında "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Göktaş hakkında başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen gösterideki ifadeleri gösterildi.
Deniz Göktaş'a dini değerleri aşağılama suçlaması yöneltildiği belirtiliyor.

'Türkiye'de olmam gerekirse geleceğim'

Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Göktaş, bir süredir planladığı tatil için yurt dışında olduğunu söylemişti.
Göktaş, "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim." demişti.
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