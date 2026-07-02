https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/klickoya-gore-rus-ordusunun-gece-saldirisi-harekatin-basindan-beri-en-buyugu-1106945576.html

Kliçko’ya göre, Rus ordusunun gece saldırısı harekatın başından beri en büyüğü

Kliçko’ya göre, Rus ordusunun gece saldırısı harekatın başından beri en büyüğü

Sputnik Türkiye

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna başkentine düzenlediği füze ve İHA saldırısını, özel askeri harekatın başından bu yana... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T14:52+0300

2026-07-02T14:52+0300

2026-07-02T14:54+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

kiev

vitaliy kliçko

rusya

saldırı

balistik füze

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus güçlerinin askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği bombardımanın boyutunu gözler önüne seren açıklamalarda bulundu.Kliçko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev’in balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını belirtti.Saldırının büyüklüğüne dikkat çeken Kiev Belediye Başkanı, şu ifadeleri kullandı:Rusya Savunma Bakanlığı açıklamıştı: ‘Kiev’e intikam saldırı düzenledi’Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’e yönelik gerçekleştirilen kitlesel "intikam saldırısında", Flamingo ve Fire Point füzeleri için kontrol sistemleri üreten bir işletmenin vurulduğunu bildirmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre imha edilen diğer stratejik hedefler şunlar:Ayrıca saldırıda şu noktalar da imha edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusya-g20de-abd-ile-birlikte-hareket-etmeye-haziriz-1106944425.html

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Sputnik Türkiye

ukrayna, kiev, vitaliy kliçko, rusya, saldırı, balistik füze, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)