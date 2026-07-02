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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/klickoya-gore-rus-ordusunun-gece-saldirisi-harekatin-basindan-beri-en-buyugu-1106945576.html
Kliçko’ya göre, Rus ordusunun gece saldırısı harekatın başından beri en büyüğü
Kliçko’ya göre, Rus ordusunun gece saldırısı harekatın başından beri en büyüğü
Sputnik Türkiye
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna başkentine düzenlediği füze ve İHA saldırısını, özel askeri harekatın başından bu yana... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
vitaliy kliçko
rusya
saldırı
balistik füze
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus güçlerinin askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği bombardımanın boyutunu gözler önüne seren açıklamalarda bulundu.Kliçko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev’in balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını belirtti.Saldırının büyüklüğüne dikkat çeken Kiev Belediye Başkanı, şu ifadeleri kullandı:Rusya Savunma Bakanlığı açıklamıştı: ‘Kiev’e intikam saldırı düzenledi’Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’e yönelik gerçekleştirilen kitlesel "intikam saldırısında", Flamingo ve Fire Point füzeleri için kontrol sistemleri üreten bir işletmenin vurulduğunu bildirmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre imha edilen diğer stratejik hedefler şunlar:Ayrıca saldırıda şu noktalar da imha edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusya-g20de-abd-ile-birlikte-hareket-etmeye-haziriz-1106944425.html
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ukrayna, kiev, vitaliy kliçko, rusya, saldırı, balistik füze, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna, kiev, vitaliy kliçko, rusya, saldırı, balistik füze, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Kliçko’ya göre, Rus ordusunun gece saldırısı harekatın başından beri en büyüğü

14:52 02.07.2026 (güncellendi: 14:54 02.07.2026)
© REUTERS Alina SmutkoRusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev ve çevresindeki Ukrayna askeri sanayi işletmeleri ile enerji altyapısına yönelik geniş çaplı bir intikam saldırısı düzenledi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev ve çevresindeki Ukrayna askeri sanayi işletmeleri ile enerji altyapısına yönelik geniş çaplı bir intikam saldırısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© REUTERS Alina Smutko
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Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna başkentine düzenlediği füze ve İHA saldırısını, özel askeri harekatın başından bu yana gerçekleşen “en yoğun ve kitlesel saldırı” olarak nitelendirdi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus güçlerinin askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği bombardımanın boyutunu gözler önüne seren açıklamalarda bulundu.
Kliçko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev’in balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını belirtti.
Saldırının büyüklüğüne dikkat çeken Kiev Belediye Başkanı, şu ifadeleri kullandı:
"<…> En kitlesel saldırı gerçekleşti. Şehir balistik füzelerle, seyir füzeleriyle ve İHA'larla vuruldu. Kiev için korkunç bir geceydi."

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamıştı: ‘Kiev’e intikam saldırı düzenledi’

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’e yönelik gerçekleştirilen kitlesel "intikam saldırısında", Flamingo ve Fire Point füzeleri için kontrol sistemleri üreten bir işletmenin vurulduğunu bildirmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre imha edilen diğer stratejik hedefler şunlar:
Avia: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne Lyuty tipi İHA'ları sağlayan, radyo-elektronik sanayisine ait montaj tesisi vuruldu.
Antonov & Kiev Radyo Fabrikası: Kiev'deki havacılık sanayi montaj tesisi Antonov ve Kiev Radyo Fabrikası hedef alındı.
Radionix: Flamingo kontrol sistemlerini üreten radyo-elektronik sanayi şirketi vuruldu. Bakanlık, Radionix’in üretim kapasitesinin doğrudan Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin muharebe yeteneklerini ve hava savunma sistemlerine karşı koyma gücünü etkilediğini vurguladı.
Ayrıca saldırıda şu noktalar da imha edildi:
Lima Elektronik Harp (EH) kompleksi sistemlerinin üretildiği ve depolandığı sanayi kuruluşu.
Ukrayna askeri-endüstriyel kompleksindeki işletmelerin çalışmasını sağlayan, Kiev ve Kiev bölgesindeki gaz dağıtım istasyonları.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçların nişangah sistemlerini üreten/modernize eden ve İHA bileşenleri sağlayan Kiev'deki füze montaj ve parça fabrikası.
Kiev garnizonuna dizel yakıt tedariki sağlayan bir akaryakıt ve yağlama malzemeleri deposu.
İHA'lar, savaş başlıkları, bunlara ait mühimmatlar ve askeri teçhizat bileşenlerinin depolandığı bir lojistik ve nakliye merkezi.
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