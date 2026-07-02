https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/kalibaf-saldiriya-ugrayan-nukleer-tesislere-erisime-izin-vermedik-1106927928.html
Kalibaf: Saldırıya uğrayan nükleer tesislere erişime izin vermedik
Kalibaf: Saldırıya uğrayan nükleer tesislere erişime izin vermedik
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in hedef aldığı İran nükleer tesislerine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) müfettişlerinin... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T04:12+0300
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kazım garibabadi
i̇ran
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
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İran Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in saldırılarında hedef alınan İran nükleer tesislerine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) müfettişlerinin girişine izin verilmediğini söyledi.Devlet televizyonunda katıldığı canlı yayında, sunucunun IAEA müfettişlerinin saldırıya uğrayan nükleer tesislere erişim sağlayabileceği yönündeki iddiayı gündeme getirmesi üzerine Kalibaf, "Bu bir yalan" diyerek söz konusu iddiaları reddetti.Daha önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, IAEA'nın İran'ın saldırıya uğrayan nükleer tesislerine erişimi meselesinin ancak ABD ile yapılacak nihai bir anlaşma çerçevesinde çözülebileceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/iran-katardaki-muzakere-turunun-sona-erdigini-acikladi-1106924325.html
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abd, kazım garibabadi , i̇ran, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
abd, kazım garibabadi , i̇ran, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
Kalibaf: Saldırıya uğrayan nükleer tesislere erişime izin vermedik
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in hedef aldığı İran nükleer tesislerine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) müfettişlerinin erişimine izin verilmediğini açıkladı.
İran Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in saldırılarında hedef alınan İran nükleer tesislerine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) müfettişlerinin girişine izin verilmediğini söyledi.
Devlet televizyonunda katıldığı canlı yayında, sunucunun IAEA müfettişlerinin saldırıya uğrayan nükleer tesislere erişim sağlayabileceği yönündeki iddiayı gündeme getirmesi üzerine Kalibaf, "Bu bir yalan" diyerek söz konusu iddiaları reddetti.
Daha önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, IAEA'nın İran'ın saldırıya uğrayan nükleer tesislerine erişimi meselesinin ancak ABD ile yapılacak nihai bir anlaşma çerçevesinde çözülebileceğini söylemişti.