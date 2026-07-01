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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/iran-katardaki-muzakere-turunun-sona-erdigini-acikladi-1106924325.html
İran, Katar’daki müzakere turunun sona erdiğini açıkladı
İran, Katar’daki müzakere turunun sona erdiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
İran'ın Katar’ın Doha kentinde gerçekleştirilen müzakere turu sona erdi. Görüşmelerde, ABD’nin Lübnan’daki ateşkes mutabakatına ilişkin yükümlülüklerini ihlal... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T20:44+0300
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Katar’ın Doha kentinde gerçekleştirilen müzakere turunun tamamlandığını duyurdu.Garibabadi, görüşmelerde ABD’nin Lübnan’daki savaşın sona ermesine ilişkin mutabakat çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal etmesinin ele alındığını belirtti. İran heyetinin, mutabakattaki tüm taahhütlerin tek bir paket olduğunu ve ayrı ayrı değerlendirilemeyeceğini vurguladığı ifade edildi.Ayrıca, ihlallerin izlenmesi amacıyla oluşturulan izleme grubunun yarın acil bir iletişim kanalı kurmasına karar verildiği ve bu kanal üzerinden anlaşmaya ilişkin ihlallerin raporlanacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/katar-kushner-ve-witkoff-burada-ama-iranli-yetkililerle-gorusmeyecek-1106885113.html
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i̇ran, katar, ortadoğu, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme, heyetlararası görüşme
i̇ran, katar, ortadoğu, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme, heyetlararası görüşme

İran, Katar’daki müzakere turunun sona erdiğini açıkladı

20:44 01.07.2026
© Fotoğrafİran - Katar
İran - Katar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© Fotoğraf
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İran'ın Katar’ın Doha kentinde gerçekleştirilen müzakere turu sona erdi. Görüşmelerde, ABD’nin Lübnan’daki ateşkes mutabakatına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiği iddialarının ele alındığı ve ihlallerin takibi için bir iletişim kanalı kurulmasına karar verildiği belirtildi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Katar’ın Doha kentinde gerçekleştirilen müzakere turunun tamamlandığını duyurdu.
Garibabadi, görüşmelerde ABD’nin Lübnan’daki savaşın sona ermesine ilişkin mutabakat çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal etmesinin ele alındığını belirtti. İran heyetinin, mutabakattaki tüm taahhütlerin tek bir paket olduğunu ve ayrı ayrı değerlendirilemeyeceğini vurguladığı ifade edildi.
Ayrıca, ihlallerin izlenmesi amacıyla oluşturulan izleme grubunun yarın acil bir iletişim kanalı kurmasına karar verildiği ve bu kanal üzerinden anlaşmaya ilişkin ihlallerin raporlanacağı bildirildi.
Jared Kushner ve Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
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Katar: Kushner ve Witkoff burada ama İranlı yetkililerle görüşmeyecek
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