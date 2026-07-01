https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/iran-katardaki-muzakere-turunun-sona-erdigini-acikladi-1106924325.html

İran, Katar’daki müzakere turunun sona erdiğini açıkladı

İran, Katar’daki müzakere turunun sona erdiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

İran'ın Katar’ın Doha kentinde gerçekleştirilen müzakere turu sona erdi. Görüşmelerde, ABD’nin Lübnan’daki ateşkes mutabakatına ilişkin yükümlülüklerini ihlal... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T20:44+0300

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Katar’ın Doha kentinde gerçekleştirilen müzakere turunun tamamlandığını duyurdu.Garibabadi, görüşmelerde ABD’nin Lübnan’daki savaşın sona ermesine ilişkin mutabakat çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal etmesinin ele alındığını belirtti. İran heyetinin, mutabakattaki tüm taahhütlerin tek bir paket olduğunu ve ayrı ayrı değerlendirilemeyeceğini vurguladığı ifade edildi.Ayrıca, ihlallerin izlenmesi amacıyla oluşturulan izleme grubunun yarın acil bir iletişim kanalı kurmasına karar verildiği ve bu kanal üzerinden anlaşmaya ilişkin ihlallerin raporlanacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/katar-kushner-ve-witkoff-burada-ama-iranli-yetkililerle-gorusmeyecek-1106885113.html

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