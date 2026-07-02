https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/israil-askerleri-filistinli-kaleci-salim-al-ashqari-oldurdu-1106933847.html
İsrail askerleri Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ı öldürdü
İsrail askerleri Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ı öldürdü
Sputnik Türkiye
Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü duyuruldu. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T10:06+0300
2026-07-02T10:06+0300
2026-07-02T10:06+0300
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Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." denildi.Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino tarafından yapılan açıklamada ise "32 yaşındaki Filistinli kaleci Al-Ashqar'ın trajik ölümü için derin bir yas tutuyoruz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Böyle olayların devam etmesi bizi çok üzüyor. Adalet ve barış talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/bm-komiseri-turk-filistinlilerin-acilari-avrupadaki-tartismalarda-gorulmuyor-1106772909.html
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i̇srail, i̇srail-filistin
i̇srail, i̇srail-filistin
İsrail askerleri Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ı öldürdü
Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü duyuruldu.
Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." denildi.
Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino tarafından yapılan açıklamada ise "32 yaşındaki Filistinli kaleci Al-Ashqar'ın trajik ölümü için derin bir yas tutuyoruz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Böyle olayların devam etmesi bizi çok üzüyor. Adalet ve barış talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.