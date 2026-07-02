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İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/israil-askerleri-filistinli-kaleci-salim-al-ashqari-oldurdu-1106933847.html
İsrail askerleri Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ı öldürdü
İsrail askerleri Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ı öldürdü
Sputnik Türkiye
Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü duyuruldu. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T10:06+0300
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Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." denildi.Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino tarafından yapılan açıklamada ise "32 yaşındaki Filistinli kaleci Al-Ashqar'ın trajik ölümü için derin bir yas tutuyoruz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Böyle olayların devam etmesi bizi çok üzüyor. Adalet ve barış talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/bm-komiseri-turk-filistinlilerin-acilari-avrupadaki-tartismalarda-gorulmuyor-1106772909.html
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i̇srail, i̇srail-filistin

İsrail askerleri Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ı öldürdü

10:06 02.07.2026
© Fotoğraf : Filistin Futbol FederasyonuSalim Al-Ashqar
Salim Al-Ashqar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© Fotoğraf : Filistin Futbol Federasyonu
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Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü duyuruldu.
Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." denildi.
© Fotoğraf : Filistin Futbol FederasyonuSalim Al-Ashqar
Salim Al-Ashqar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
Salim Al-Ashqar
© Fotoğraf : Filistin Futbol Federasyonu
Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino tarafından yapılan açıklamada ise "32 yaşındaki Filistinli kaleci Al-Ashqar'ın trajik ölümü için derin bir yas tutuyoruz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Böyle olayların devam etmesi bizi çok üzüyor. Adalet ve barış talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
BM Komiseri Türk: Filistinlilerin acıları Avrupa'daki tartışmalarda görülmüyor
25 Haziran , 16:38
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