https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/israil-askerleri-filistinli-kaleci-salim-al-ashqari-oldurdu-1106933847.html

İsrail askerleri Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ı öldürdü

İsrail askerleri Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ı öldürdü

Sputnik Türkiye

Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü duyuruldu. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T10:06+0300

2026-07-02T10:06+0300

2026-07-02T10:06+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

i̇srail

i̇srail-filistin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106934304_0:8:1412:802_1920x0_80_0_0_401c0ebadd067faf909ec3884e924e56.jpg

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." denildi.Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino tarafından yapılan açıklamada ise "32 yaşındaki Filistinli kaleci Al-Ashqar'ın trajik ölümü için derin bir yas tutuyoruz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Böyle olayların devam etmesi bizi çok üzüyor. Adalet ve barış talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/bm-komiseri-turk-filistinlilerin-acilari-avrupadaki-tartismalarda-gorulmuyor-1106772909.html

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, i̇srail-filistin