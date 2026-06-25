https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/bm-komiseri-turk-filistinlilerin-acilari-avrupadaki-tartismalarda-gorulmuyor-1106772909.html

BM Komiseri Türk: Filistinlilerin acıları Avrupa'daki tartışmalarda görülmüyor

BM Komiseri Türk: Filistinlilerin acıları Avrupa'daki tartışmalarda görülmüyor

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Filistinlilerin acılarının Avrupa'daki tartışmalarda fark edilmediğini belirterek "Buna... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T16:38+0300

2026-06-25T16:38+0300

2026-06-25T16:38+0300

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Türk, Avrupa Parlamentosunun (AP) Dış İlişkiler Komitesi (AFET) ve İnsan Hakları Alt Komitesinin ortak toplantısında milletvekilleriyle görüş alışverişinde bulundu.Söz alan Danimarkalı Milletvekili Villy Sovndal, AP'den heyetle Aralık 2025'te Batı Şeria ve Kudüs'ü ziyaret ettiğini, herkesin sahadaki durumu kendi gözleriyle görebildiğini belirtti."Yasa dışı yerleşim yerlerinin giderek genişlediğini, yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti, masum insanların, ailelerin öldürüldüğünü, Kudüs ve köylerde evlerin yıkıldığını görebilirsiniz" diyen Sovndal, AB'nin Filistin'e yaklaşımında çifte standart uyguladığına dikkati çekti.Sovndal, Türk'e, "AB, müttefik aradığı ve aynı zamanda çifte standartla suçlandığı durumda neyi daha iyi yapabilir?" diye sordu.Türk, 7 Ekim'de yaşananların "korkunç" olduğunu belirterek şunları kaydetti:Herkesin çektiği acının mutlaka görülmesinin sağlanması gerektiğine işaret eden Türk, uluslararası hukukun çifte standartlardan kaçınmak için "en iyi garanti" olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/yeni-arastirma-goc-alan-ulkeler-ekonomik-avantaj-sagladi-1106772093.html

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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, filistin, volker türk