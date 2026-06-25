Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/bm-komiseri-turk-filistinlilerin-acilari-avrupadaki-tartismalarda-gorulmuyor-1106772909.html
BM Komiseri Türk: Filistinlilerin acıları Avrupa'daki tartışmalarda görülmüyor
BM Komiseri Türk: Filistinlilerin acıları Avrupa'daki tartışmalarda görülmüyor
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Filistinlilerin acılarının Avrupa'daki tartışmalarda fark edilmediğini belirterek "Buna... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T16:38+0300
2026-06-25T16:38+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
filistin
volker türk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106772658_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87e49ec9368deaa4dceee014f1adf951.jpg
Türk, Avrupa Parlamentosunun (AP) Dış İlişkiler Komitesi (AFET) ve İnsan Hakları Alt Komitesinin ortak toplantısında milletvekilleriyle görüş alışverişinde bulundu.Söz alan Danimarkalı Milletvekili Villy Sovndal, AP'den heyetle Aralık 2025'te Batı Şeria ve Kudüs'ü ziyaret ettiğini, herkesin sahadaki durumu kendi gözleriyle görebildiğini belirtti."Yasa dışı yerleşim yerlerinin giderek genişlediğini, yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti, masum insanların, ailelerin öldürüldüğünü, Kudüs ve köylerde evlerin yıkıldığını görebilirsiniz" diyen Sovndal, AB'nin Filistin'e yaklaşımında çifte standart uyguladığına dikkati çekti.Sovndal, Türk'e, "AB, müttefik aradığı ve aynı zamanda çifte standartla suçlandığı durumda neyi daha iyi yapabilir?" diye sordu.Türk, 7 Ekim'de yaşananların "korkunç" olduğunu belirterek şunları kaydetti:Herkesin çektiği acının mutlaka görülmesinin sağlanması gerektiğine işaret eden Türk, uluslararası hukukun çifte standartlardan kaçınmak için "en iyi garanti" olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/yeni-arastirma-goc-alan-ulkeler-ekonomik-avantaj-sagladi-1106772093.html
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106772658_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9cfef49cdf9e95d42c42e5f1f465ca5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, filistin, volker türk
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, filistin, volker türk

BM Komiseri Türk: Filistinlilerin acıları Avrupa'daki tartışmalarda görülmüyor

16:38 25.06.2026
© REUTERS Denis BalibouseVolker Turk
Volker Turk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© REUTERS Denis Balibouse
Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Filistinlilerin acılarının Avrupa'daki tartışmalarda fark edilmediğini belirterek "Buna eşlik eden bir insanlıktan çıkarma süreci var çünkü 7 Ekim'den bu yana belgelenenler, inanılmaz boyutlarda bir acı, zulüm ve ihlaller dizisidir" dedi.
Türk, Avrupa Parlamentosunun (AP) Dış İlişkiler Komitesi (AFET) ve İnsan Hakları Alt Komitesinin ortak toplantısında milletvekilleriyle görüş alışverişinde bulundu.
Söz alan Danimarkalı Milletvekili Villy Sovndal, AP'den heyetle Aralık 2025'te Batı Şeria ve Kudüs'ü ziyaret ettiğini, herkesin sahadaki durumu kendi gözleriyle görebildiğini belirtti.
"Yasa dışı yerleşim yerlerinin giderek genişlediğini, yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti, masum insanların, ailelerin öldürüldüğünü, Kudüs ve köylerde evlerin yıkıldığını görebilirsiniz" diyen Sovndal, AB'nin Filistin'e yaklaşımında çifte standart uyguladığına dikkati çekti.
Sovndal, Türk'e, "AB, müttefik aradığı ve aynı zamanda çifte standartla suçlandığı durumda neyi daha iyi yapabilir?" diye sordu.
Türk, 7 Ekim'de yaşananların "korkunç" olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Ancak aynı zamanda Filistinlilerin acısının da fark edilmediğini görüyorum. Bu acı, Avrupa'daki tartışmalarda da bazen fark edilmiyor. Buna eşlik eden bir insanlıktan çıkarma süreci var çünkü 7 Ekim'den bu yana belgelenenler, inanılmaz boyutlarda bir acı, zulüm ve ihlaller dizisidir.

Herkesin çektiği acının mutlaka görülmesinin sağlanması gerektiğine işaret eden Türk, uluslararası hukukun çifte standartlardan kaçınmak için "en iyi garanti" olduğunu vurguladı.
Göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
YAŞAM
Yeni araştırma: Göç alan ülkeler ekonomik avantaj sağladı
16:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала