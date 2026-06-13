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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/ali-hamaney-icin-cenaze-toreni-takvimi-aciklandi-1106475075.html
Ali Hamaney için cenaze töreni takvimi açıklandı
Ali Hamaney için cenaze töreni takvimi açıklandı
Sputnik Türkiye
İran devlet televizyonu, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’taki saldırılarında ölen eski İran lideri Ali Hamaney için cenaze törenlerinin 4-9 Temmuz tarihleri arasında... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T14:12+0300
2026-06-13T14:12+0300
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tahran
i̇ran
ayetullah ali hamaney
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İran devlet televizyonu, eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in cenaze törenine ilişkin resmi takvimi açıkladı.Açıklamaya göre Hamaney’in naaşı, son törenin ardından Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi içinde hazırlanan alanda defnedilecek.İran devlet televizyonu, sürece ilişkin ayrıntıları paylaşırken törenlerin kamuya açık şekilde organize edileceğini bildirdi.Hamaney, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde, resmi konutunun vurulması sonucu eşi, gelini ve 14 aylık torunuyla birlikte hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/mucteba-hamaney-dusman-yenilginin-ardindan-halkin-direncini-kirmak-ve-ic-bolunmeler-yaratmak-1106247576.html
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ortadoğu, meşhed, tahran, i̇ran, ayetullah ali hamaney
ortadoğu, meşhed, tahran, i̇ran, ayetullah ali hamaney

Ali Hamaney için cenaze töreni takvimi açıklandı

14:12 13.06.2026
© AA / Haidar Mohammed AliHamaney'in ardından Irak'ta ABD karşıtı gösteriler düzenlendi
Hamaney'in ardından Irak'ta ABD karşıtı gösteriler düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
© AA / Haidar Mohammed Ali
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İran devlet televizyonu, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’taki saldırılarında ölen eski İran lideri Ali Hamaney için cenaze törenlerinin 4-9 Temmuz tarihleri arasında Tahran, Kum ve Meşhed’de düzenleneceğini duyurdu.
İran devlet televizyonu, eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in cenaze törenine ilişkin resmi takvimi açıkladı.
Buna göre ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz tarihlerinde başkent Tahran’da, İmam Humeyni Musalla Camisi’nde gerçekleştirilecek.
Ardından 6 Temmuz’da yine Tahran’da ikinci bir tören düzenlenecek. 7 Temmuz’da Kum kentinde, 9 Temmuz’da ise Meşhed’de tören yapılacağı belirtildi.
Açıklamaya göre Hamaney’in naaşı, son törenin ardından Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi içinde hazırlanan alanda defnedilecek.
İran devlet televizyonu, sürece ilişkin ayrıntıları paylaşırken törenlerin kamuya açık şekilde organize edileceğini bildirdi.
Hamaney, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde, resmi konutunun vurulması sonucu eşi, gelini ve 14 aylık torunuyla birlikte hayatını kaybetmişti.
Mücteba Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
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