https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ilk-gun-verileri-aciklandi-depozito-yonetim-sistemi-ile-15-milyon-ambalaj-toplandi-1106946593.html

İlk gün verileri açıklandı: Depozito Yönetim Sistemi ile 1.5 milyon ambalaj toplandı

İlk gün verileri açıklandı: Depozito Yönetim Sistemi ile 1.5 milyon ambalaj toplandı

Sputnik Türkiye

Depozito Yönetim Sistemi’nin ilk gününde 1,5 milyon ambalaj toplandı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T15:49+0300

2026-07-02T15:49+0300

2026-07-02T15:49+0300

yaşam

depozito

pet şişe

ambalaj

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092590093_0:45:1840:1080_1920x0_80_0_0_d9109d7ef85bbfd57e104da4d9ef6d36.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi ile Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makineleriyle ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurum, NSosyal hesabından, dün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başlanan DOA sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.Bir buçuk milyon ambalaj toplandıSisteme ait ilk gün verilerini açıklayan Kurum, "Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık. DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.Depozito Yönetim Sistemi verilerine göre, dün DOA dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649 bin 244'e ulaştı. 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı toplandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/depozito-sistemi-81-ilde-devreye-giriyor-sise-basina-1-tl-olacak-tarih-verildi-1106249834.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

depozito, pet şişe, ambalaj