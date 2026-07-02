https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ilk-gun-verileri-aciklandi-depozito-yonetim-sistemi-ile-15-milyon-ambalaj-toplandi-1106946593.html
İlk gün verileri açıklandı: Depozito Yönetim Sistemi ile 1.5 milyon ambalaj toplandı
İlk gün verileri açıklandı: Depozito Yönetim Sistemi ile 1.5 milyon ambalaj toplandı
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Depozito Yönetim Sistemi’nin ilk gününde 1,5 milyon ambalaj toplandı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T15:49+0300
2026-07-02T15:49+0300
2026-07-02T15:49+0300
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ambalaj
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi ile Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makineleriyle ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurum, NSosyal hesabından, dün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başlanan DOA sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.Bir buçuk milyon ambalaj toplandıSisteme ait ilk gün verilerini açıklayan Kurum, "Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık. DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.Depozito Yönetim Sistemi verilerine göre, dün DOA dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649 bin 244'e ulaştı. 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı toplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/depozito-sistemi-81-ilde-devreye-giriyor-sise-basina-1-tl-olacak-tarih-verildi-1106249834.html
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depozito, pet şişe, ambalaj
depozito, pet şişe, ambalaj
İlk gün verileri açıklandı: Depozito Yönetim Sistemi ile 1.5 milyon ambalaj toplandı
Depozito Yönetim Sistemi’nin ilk gününde 1,5 milyon ambalaj toplandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi ile Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makineleriyle ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurum, NSosyal hesabından, dün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başlanan DOA sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bir buçuk milyon ambalaj toplandı
Sisteme ait ilk gün verilerini açıklayan Kurum, "Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık. DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Depozito Yönetim Sistemi verilerine göre, dün DOA dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649 bin 244'e ulaştı. 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı toplandı.