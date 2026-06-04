https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/depozito-sistemi-81-ilde-devreye-giriyor-sise-basina-1-tl-olacak-tarih-verildi-1106249834.html
Depozito sistemi 81 ilde devreye giriyor: Şişe başına 1 TL ödeme yapılacak, tarih belli oldu
Depozito sistemi 81 ilde devreye giriyor: Şişe başına 1 TL ödeme yapılacak, tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasını 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçiriyor. Yeni... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T13:15+0300
2026-06-04T13:15+0300
2026-06-04T13:15+0300
ekonomi̇
depozito
şişe
murat kurum
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla yürüttüğü Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırıyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz’dan itibaren sistemin Türkiye’nin tüm illerinde uygulanacağını açıkladı.Her şişe i̇çin 1 TL ödeme yapılacakYeni uygulama kapsamında, üzerinde DOA logosu bulunan içecek ambalajlarını depozito iade noktalarına veya depozito iade makinelerine teslim eden vatandaşlara ürün başına 1 lira ödeme yapılacak.Bakan Kurum, teşvik bedelinin ilk kez kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek, pilot uygulamalarda daha önce 25 kuruş olarak uygulanan depozito ücretinin 1 Temmuz itibarıyla 1 TL’ye yükseltildiğini duyurdu.Ödemeler E-Cüzdana yüklenecekSistem kapsamında vatandaşların teslim ettiği ambalajlar karşılığında kazanacağı ücretler dijital olarak e-cüzdan hesaplarına aktarılacak.Bakan Kurum, vatandaşların bu tutarları ister anlaşmalı bankalar aracılığıyla nakit olarak çekebileceğini, isterlerse anlaşmalı marketlerde harcayabileceğini ifade etti.81 i̇l ve 973 i̇lçede uygulanacakDepozito iade sistemi, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde geniş kapsamlı olarak uygulanacak.Bakan Kurum’un açıklamasına göre uygulama, 81 ilde ve 973 ilçede eş zamanlı olarak devreye alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/tokiden-yeni-konut-kampanyasi-bakan-kurum-duyurdu-64-ilde-20-bin-konut-satisa-cikacak-1106247011.html
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depozito, şişe, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
depozito, şişe, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
Depozito sistemi 81 ilde devreye giriyor: Şişe başına 1 TL ödeme yapılacak, tarih belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasını 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçiriyor. Yeni sistem kapsamında DOA logolu içecek ambalajlarını depozito iade noktalarına teslim ederek ürün başına 1 TL depozito bedeli alınabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla yürüttüğü Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz’dan itibaren sistemin Türkiye’nin tüm illerinde uygulanacağını açıkladı.
Her şişe i̇çin 1 TL ödeme yapılacak
Yeni uygulama kapsamında, üzerinde DOA logosu bulunan içecek ambalajlarını depozito iade noktalarına veya depozito iade makinelerine teslim eden vatandaşlara ürün başına 1 lira ödeme yapılacak.
Bakan Kurum, teşvik bedelinin ilk kez kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek, pilot uygulamalarda daha önce 25 kuruş olarak uygulanan depozito ücretinin 1 Temmuz itibarıyla 1 TL’ye yükseltildiğini duyurdu.
Ödemeler E-Cüzdana yüklenecek
Sistem kapsamında vatandaşların teslim ettiği ambalajlar karşılığında kazanacağı ücretler dijital olarak e-cüzdan hesaplarına aktarılacak.
Bakan Kurum, vatandaşların bu tutarları ister anlaşmalı bankalar aracılığıyla nakit olarak çekebileceğini, isterlerse anlaşmalı marketlerde harcayabileceğini ifade etti.
81 i̇l ve 973 i̇lçede uygulanacak
Depozito iade sistemi, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde geniş kapsamlı olarak uygulanacak.
Bakan Kurum’un açıklamasına göre uygulama, 81 ilde ve 973 ilçede eş zamanlı olarak devreye alınacak.