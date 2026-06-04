https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/depozito-sistemi-81-ilde-devreye-giriyor-sise-basina-1-tl-olacak-tarih-verildi-1106249834.html

Depozito sistemi 81 ilde devreye giriyor: Şişe başına 1 TL ödeme yapılacak, tarih belli oldu

Depozito sistemi 81 ilde devreye giriyor: Şişe başına 1 TL ödeme yapılacak, tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasını 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçiriyor. Yeni... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T13:15+0300

2026-06-04T13:15+0300

2026-06-04T13:15+0300

ekonomi̇

depozito

şişe

murat kurum

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla yürüttüğü Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırıyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz’dan itibaren sistemin Türkiye’nin tüm illerinde uygulanacağını açıkladı.Her şişe i̇çin 1 TL ödeme yapılacakYeni uygulama kapsamında, üzerinde DOA logosu bulunan içecek ambalajlarını depozito iade noktalarına veya depozito iade makinelerine teslim eden vatandaşlara ürün başına 1 lira ödeme yapılacak.Bakan Kurum, teşvik bedelinin ilk kez kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek, pilot uygulamalarda daha önce 25 kuruş olarak uygulanan depozito ücretinin 1 Temmuz itibarıyla 1 TL’ye yükseltildiğini duyurdu.Ödemeler E-Cüzdana yüklenecekSistem kapsamında vatandaşların teslim ettiği ambalajlar karşılığında kazanacağı ücretler dijital olarak e-cüzdan hesaplarına aktarılacak.Bakan Kurum, vatandaşların bu tutarları ister anlaşmalı bankalar aracılığıyla nakit olarak çekebileceğini, isterlerse anlaşmalı marketlerde harcayabileceğini ifade etti.81 i̇l ve 973 i̇lçede uygulanacakDepozito iade sistemi, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde geniş kapsamlı olarak uygulanacak.Bakan Kurum’un açıklamasına göre uygulama, 81 ilde ve 973 ilçede eş zamanlı olarak devreye alınacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/tokiden-yeni-konut-kampanyasi-bakan-kurum-duyurdu-64-ilde-20-bin-konut-satisa-cikacak-1106247011.html

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depozito, şişe, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı