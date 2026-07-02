https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/abdde-dehset-ortaya-cikti-bir-odada-kotu-kosullarda-tutulan-16-cocuk-kurtarildi-1106930976.html

ABD'de dehşet ortaya çıktı: Bir odada kötü koşullarda tutulan 16 çocuk kurtarıldı

ABD'de dehşet ortaya çıktı: Bir odada kötü koşullarda tutulan 16 çocuk kurtarıldı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Ohio eyaletinde başka bir soruşturma kapsamında yapılan aramada, yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen aynı aileden 16 çocuğun yıllardır tek bir odada... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T08:45+0300

2026-07-02T08:45+0300

2026-07-02T08:45+0300

yaşam

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ohio

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ABD'nin Ohio eyaletinde güvenlik güçlerinin başka bir soruşturma kapsamında düzenlediği arama sırasında, yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen 16 çocuğun uzun süredir tek bir odada kötü koşullarda yaşadığı belirlendi.Vinton Bölge Şerifi Ryan Cain, düzenlediği basın toplantısında çocukların insan atıklarıyla dolu, son derece sağlıksız bir ortamda bulunduğunu açıkladı.Şerif Cain, evde karşılaştıkları manzarayı "iğrenç" olarak nitelendirerek, besi hayvanlarının bile bu çocuklardan daha iyi şartlarda yaşadığını söyledi.Bazı çocuklar konuşamıyorduYetkililer, çocuklardan bazılarının konuşamadığını, gelişimsel engeli bulunan 18 yaşındaki bir gencin ise kendi adını dahi heceleyemediğini belirtti.Şerif Ofisi, çocukların zamanlarının büyük bölümünü yaklaşık 13 metrekarelik tek bir odada geçirdiğini, ancak evde kafes bulunmadığını açıkladı.Kurtarılan çocuklardan yedisi Columbus'taki hastanelere sevk edilirken, iki çocuk helikopterle travma merkezlerine kaldırıldı. Ohio Başsavcısı Andy Wilson, çocuklardan birinin durumunun ağır olduğunu ve entübe edildiğini söyledi.Anne, baba ve büyükanne ile büyükbaba gözaltındaOlayın ardından anne, baba ile iki büyükanne ve büyükbaba gözaltına alındı. Vinton Bölge Savcısı William Archer, şüphelilerin her biri hakkında "çocuğa ciddi fiziksel zarar verme ve çocuğu tehlikeye atma" suçlamalarıyla 16 ayrı dava açıldığını bildirdi.Savcı Archer, olayın insan kaçakçılığı kapsamında değerlendirilmediğini, bunun "aile içi bir durum" olduğunu ifade etti.Çocukların varlığı yıllarca bilinmediOhio Başsavcısı Andy Wilson, çocukların başka bir soruşturma kapsamında çıkarılan arama kararı sırasında tesadüfen bulunduğunu açıkladı.Soruşturmaya göre aile, yaklaşık 20 yıldır Güney Ohio'da sürekli adres değiştirerek resmi kayıt sistemlerinden uzak kalmayı başardı. Çocukların okula gönderilmediği ve sağlık kayıtlarının bulunmadığı belirtildi.Yetkililer, aile dışındaki hiç kimsenin çocukların varlığından haberdar olmadığını, şüphelilerin çocukları gözlerden uzak tutmak için sistemli şekilde hareket ettiğini ifade etti.Nüfusu binin altında olan Hamden köyünde yaşayan komşular da evde çocuk bulunduğunu öğrendiklerinde şaşkınlık yaşadıklarını, yıllardır evin çevresinde hiçbir çocuk görmediklerini söyledi. Savcılık, 16 çocuğun geçici velayetinin devlete verilmesi için yasal süreci başlattı.

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