https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/karsiliksiz-cekten-70-milyon-lira-ceza-almisti-haluk-leventten-ilk-aciklama-1106626074.html

Karşılıksız çekten 70 milyon lira ceza almıştı: Haluk Levent'ten ilk açıklama

Karşılıksız çekten 70 milyon lira ceza almıştı: Haluk Levent'ten ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Sanatçı Haluk Levent, karşılıksız çek suçundan 70 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Levent, sosyal medya hesabından yaptığı... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T22:37+0300

2026-06-18T22:37+0300

2026-06-18T22:37+0300

türki̇ye

haluk levent

çek

senet

para

para cezası

nakit para

suç

suç duyurusu

suç kaydı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/16/1070046946_0:2:810:458_1920x0_80_0_0_b115d57012f24b1648fca277487b8a87.jpg

Sanatçı Haluk Levent, karşılıksız çek suçundan 70 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Levent hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmetti. Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent, medyada yer alan haberlerin eksikleri bulunsa da doğru olduğunu belirtti.Levent paylaşımında, "Değerli dostlar. Medyada çıkan haberler eksiklikleri olsa da doğrudur. Bahse konu olan çekle ilgili taksit kararının çıkmasını kendi avukatımız istedi. 24 ay taksitle ödemeler yapılacak. Yani ortada tarafımızla ilgili bir sorun yok. 25 yıl sonra tekrar çekle gündeme geldim. Beni bağışlayın" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/haluk-levente-karsiliksiz-cekten-70-milyon-lira-ceza-1106613244.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haluk levent, çek, senet, para, para cezası, nakit para, suç, suç duyurusu, suç kaydı