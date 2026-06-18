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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/karsiliksiz-cekten-70-milyon-lira-ceza-almisti-haluk-leventten-ilk-aciklama-1106626074.html
Karşılıksız çekten 70 milyon lira ceza almıştı: Haluk Levent'ten ilk açıklama
Karşılıksız çekten 70 milyon lira ceza almıştı: Haluk Levent'ten ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Sanatçı Haluk Levent, karşılıksız çek suçundan 70 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Levent, sosyal medya hesabından yaptığı... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
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çek
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para cezası
nakit para
suç
suç duyurusu
suç kaydı
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Sanatçı Haluk Levent, karşılıksız çek suçundan 70 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Levent hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmetti. Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent, medyada yer alan haberlerin eksikleri bulunsa da doğru olduğunu belirtti.Levent paylaşımında, "Değerli dostlar. Medyada çıkan haberler eksiklikleri olsa da doğrudur. Bahse konu olan çekle ilgili taksit kararının çıkmasını kendi avukatımız istedi. 24 ay taksitle ödemeler yapılacak. Yani ortada tarafımızla ilgili bir sorun yok. 25 yıl sonra tekrar çekle gündeme geldim. Beni bağışlayın" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/haluk-levente-karsiliksiz-cekten-70-milyon-lira-ceza-1106613244.html
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haluk levent, çek, senet, para, para cezası, nakit para, suç, suç duyurusu, suç kaydı
haluk levent, çek, senet, para, para cezası, nakit para, suç, suç duyurusu, suç kaydı

Karşılıksız çekten 70 milyon lira ceza almıştı: Haluk Levent'ten ilk açıklama

22:37 18.06.2026
© AAHaluk Levent depremzedelere konser verdi
Haluk Levent depremzedelere konser verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AA
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Sanatçı Haluk Levent, karşılıksız çek suçundan 70 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu çek olayı nedeniyle özür diledi.
Sanatçı Haluk Levent, karşılıksız çek suçundan 70 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı.
Mahkeme ayrıca Levent hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmetti. Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent, medyada yer alan haberlerin eksikleri bulunsa da doğru olduğunu belirtti.
Levent paylaşımında, "Değerli dostlar. Medyada çıkan haberler eksiklikleri olsa da doğrudur. Bahse konu olan çekle ilgili taksit kararının çıkmasını kendi avukatımız istedi. 24 ay taksitle ödemeler yapılacak. Yani ortada tarafımızla ilgili bir sorun yok. 25 yıl sonra tekrar çekle gündeme geldim. Beni bağışlayın" ifadelerini kullandı.
Haluk Levent, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
TÜRKİYE
Haluk Levent'e karşılıksız çekten 70 milyon lira ceza
14:14
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