https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/hakim-ve-savcilarin-gorevde-yukselme-kararlari-resmi-gazetede-30-gun-icinde-basvuru-yapilabilecek-1106927343.html

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de: 30 gün içinde başvuru yapılabilecek

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de: 30 gün içinde başvuru yapılabilecek

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan HSK kararlarına göre, Nisan 2026 dönemi sonu itibarıyla bulundukları derecelerde yükselme sürelerini tamamlayan adli ve idari yargı... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T01:02+0300

2026-07-02T01:02+0300

2026-07-02T01:02+0300

türki̇ye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

haberler

resmi gazete

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Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Bulundukları derecede yükselme sürelerini Nisan 2026 dönemi sonuna kadar bitirenlerin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.Sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenlerse 30 gün içinde HSK'ya yazılı başvuruda bulunabilecek.

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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), haberler, resmi gazete