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Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de: 30 gün içinde başvuru yapılabilecek
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de: 30 gün içinde başvuru yapılabilecek
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan HSK kararlarına göre, Nisan 2026 dönemi sonu itibarıyla bulundukları derecelerde yükselme sürelerini tamamlayan adli ve idari yargı... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Bulundukları derecede yükselme sürelerini Nisan 2026 dönemi sonuna kadar bitirenlerin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.Sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenlerse 30 gün içinde HSK'ya yazılı başvuruda bulunabilecek.
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), haberler, resmi gazete
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), haberler, resmi gazete

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de: 30 gün içinde başvuru yapılabilecek

01:02 02.07.2026
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan HSK kararlarına göre, Nisan 2026 dönemi sonu itibarıyla bulundukları derecelerde yükselme sürelerini tamamlayan adli ve idari yargı mensuplarının isim listeleri ilan edildi.
Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bulundukları derecede yükselme sürelerini Nisan 2026 dönemi sonuna kadar bitirenlerin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.
Sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenlerse 30 gün içinde HSK'ya yazılı başvuruda bulunabilecek.
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