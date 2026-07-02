https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/guney-afrikada-yolcu-otobusu-devrildi-16-kisi-hayatini-kaybetti-1106957837.html
Güney Afrika'da yolcu otobüsü devrildi: 16 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika'da yolcu otobüsü devrildi: 16 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Güney Afrika'nın Batı Cape eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T22:51+0300
2026-07-02T22:51+0300
2026-07-02T22:51+0300
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kaza tespit tutanağı
trafik kazası
otobüs
otobüs kazası
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Cape Town'dan Doğu Cape eyaletindeki Idutywa kentine gitmekte olan bir otobüs devrildi.Kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralı olarak Worcester Hastanesi'ne kaldırıldığı, 43 yolcunun ise tedaviyi kabul etmediği açıklandı.Kazanın nedeni ise polis tarafından yürütülen soruşturmayla araştırılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/taylandda-11-yasindaki-cocugun-kullandigi-pikap-hac-yolculugundaki-kesislere-carpti-9-olu-1106952622.html
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güney afrika, afrika, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, otobüs, otobüs kazası
güney afrika, afrika, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, otobüs, otobüs kazası
Güney Afrika'da yolcu otobüsü devrildi: 16 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika'nın Batı Cape eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Cape Town'dan Doğu Cape eyaletindeki Idutywa kentine gitmekte olan bir otobüs devrildi.
Kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralı olarak Worcester Hastanesi'ne kaldırıldığı, 43 yolcunun ise tedaviyi kabul etmediği açıklandı.
Kazanın nedeni ise polis tarafından yürütülen soruşturmayla araştırılıyor.