https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/fransada-sicak-hava-dalgasi-hukumete-guven-oylamasi-geliyor-klima-magazasinda-izdiham-1106951597.html

Fransa'da sıcak hava dalgası: Hükümete güven oylaması geliyor, klima mağazasında izdiham

Fransa'da sıcak hava dalgası: Hükümete güven oylaması geliyor, klima mağazasında izdiham

Sputnik Türkiye

Fransa'da aşırı sıcak: Hükümete güven oylaması, klima mağazasında izdiham

2026-07-02T18:32+0300

2026-07-02T18:32+0300

2026-07-02T18:32+0300

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Önerge, Yeşillerden 32, Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise) partisinden 25 ve Sosyalist Parti'den bir milletvekilinin desteğiyle Ulusal Meclis'e sunuldu. Gensorunun 6 Temmuz'da görüşülmesi bekleniyor.'Ölümlerde sorumluluğunuz var'Yeşiller Partisi Grup Başkanı Cyrielle Chatelain, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, sıcak hava dalgası sırasında yaşanan can kayıplarında hükümetin de sorumluluğu bulunduğunu savundu.Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun verilerine göre, 20 Haziran'dan bu yana Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ülkede en az bin 'fazladan ölüm' meydana geldi. Kurum, gerçek sayının daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu.Bazı Yeşiller Partisi milletvekilleri ise can kaybının 10 bine ulaşmış olabileceğini öne sürdü. Yeni sıcak hava dalgası kapıdaÜlkede hava sıcaklıkları rekor seviyelerden gerilemiş olsa da birçok bölgede 30 derece civarında seyrediyor. Fransa Meteoroloji Kurumu Meteo France, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların yeniden yükseleceğini ve gelecek hafta üçüncü sıcak hava dalgasının etkili olabileceğini duyurdu.Bir mağazada izdiham yaşandıÖte yandan Fransa'nın Nanterre kentinde klima ve vantilatör satışı nedeniyle mağazada izdiham oluştu.Alman mağaza zincirinin bugünden itibaren yaklaşık 200 bin klima ve vantilatörü satışa sunacağını açıklamasının ardından farklı şubelerin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren ciddi kalabalıklar görüldü.Fransız Milletvekili Karl Olive, X platformundan yaptığı açıklamada, müşterilerin mağaza zincirinin farklı şubelerinin önünde klima almak için sabah 06.00'dan itibaren beklediklerini belirtti.Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Paris'in banliyösü Nanterre kentinde de mağaza şubesinin önünde kalabalık oluştu.Mağazanın kapılarının açılması ve müşterilerin aynı anda içeri girmeye çalışmasıyla giriş kapısı hasar gördü, bazı müşteriler "Yavaş olun" ve "Dikkat edin, çok tehlikeli, biri ölebilir" şeklinde ikazda bulundu.Müşterilerin klima ve vantilatör satın almak için geldikleri şubede izdiham yaşandı.Ayrıca Aubervilliers, Lyon dahil ülkenin diğer kentlerindeki şubelerde müşteriler arasında tartışma ve kavga çıktı.Lyon'daki şubede çıkan kavgada erkek müşteri, kadın müşterinin elindeki ürünü alarak onu yere düşürdü. Bir diğer şubede ise kadın müşteriler arasında yumruklu kavga yaşandı.'Kaos sahneleri' Fransız basını, klima ve vantilatör satışı yapılan mağazalarda oluşan görüntüleri "kaos sahneleri" olarak nitelendirdi.BFMTV kanalının haberine göre, ülkede beklenen yeni sıcak hava dalgası nedeniyle Fransız müşterilerin mağazalara klima ve vantilatörleri satın almak için akın etmeleri, gerginlik yaşanmasına ve ürünlerin tükenmesine neden oldu.Le Parisien gazetesinin haberine göre, Saint-Germain-en-Laye kentindeki şubede kalan son vantilatörler için müşteriler arasında tartışma çıktı, mağazada sükuneti sağlamak amacıyla polis olay yerine intikal etti.Aubervilliers'deki şubede alışveriş yapmaya gelen görgü tanıkları, bazı müşterilerin, mağazalar açılmadan önce kapıları kırdıklarını ve diğer vatandaşları itip ezdiklerini belirtti.Fransa'da haziranın ortasından itibaren etkili olan ve yaklaşık iki hafta süren aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanmış, Paris'te 26 Haziran'da tek bir günde 109 kişi hayatını kaybetmişti.Öte yandan, klimasız bazı ev, hastane ve okullarda aşırı sıcaklarla mücadele etmek için binaların camları acil durumlarda kullanılan termal battaniyelerle kaplanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/fransada-asiri-sicaklar-can-almaya-devam-ediyor-en-az-90-kisi-bogularak-oldu-1106943433.html

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fransa, aşırı sıcaklar, güven oyu, haberler, i̇zdiham