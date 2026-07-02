https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/fransada-asiri-sicaklar-can-almaya-devam-ediyor-en-az-90-kisi-bogularak-oldu-1106943433.html

Fransa'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: En az 90 kişi boğularak öldü

Fransa'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: En az 90 kişi boğularak öldü

Sputnik Türkiye

Fransa'yı yaklaşık iki hafta etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası yüzlerce can kaybına ve onlarca boğulma vakasına yol açtı. 19 Haziran'dan bu yana... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T15:33+0300

2026-07-02T15:33+0300

2026-07-02T15:33+0300

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fransa halk sağlığı kurumu

aşırı sıcaklar

can kaybı

klima

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Fransa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, hem ölüm vakalarında ciddi artışa hem de boğulma olaylarında dikkat çekici yükselişe neden oldu. Yetkililer, sıcakların etkisiyle vatandaşların serinlemek için suya yöneldiğini, bunun da can kayıplarını artırdığını belirtti.Boğulma vakaları arttı, ölüm sayıları yükseldiFransa Spor Bakanı Marina Ferrari, 19 Haziran'dan bu yana 90'dan fazla kişinin boğulduğunu açıklayarak bu rakamın son derece endişe verici olduğunu söyledi.Ferrari, özellikle sıcak havaların etkili olduğu ilk günlerde çok sayıda gencin yaşamını yitirdiğini belirterek, çocukların yüzerken mutlaka gözetim altında tutulması gerektiğini vurguladı. Açık sularda yüzme eğitiminin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Ferrari, boğulma vakalarının büyük bölümünün havuz dışında, göl ve benzeri alanlarda meydana geldiğini ifade etti.Fransa Halk Sağlığı Kurumu geçtiğimiz hafta çarşambadan pazar gününe kadar sadece sıcaklık bağlantılı bin ölüm olduğunu bildirdi. Klima almak isteyenler mağazalara akın ettiAşırı sıcaklar nedeniyle Alman bir mağaza zincirinin yaklaşık 200 bin klima ve vantilatörü satışa sunacağını açıklaması, ülke genelinde yoğun ilgi gördü.Sabahın erken saatlerinden itibaren mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı şubelerde ürünlerin bulunmaması nedeniyle müşteriler hayal kırıklığı yaşadı.Fransız milletvekili Karl Olive, bazı vatandaşların sabah saat 06.00'dan itibaren mağaza önünde beklediğini belirterek, stok durumu hakkında yeterli bilgilendirme yapılmamasını eleştirdi.

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