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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/fransada-asiri-sicaklar-can-almaya-devam-ediyor-en-az-90-kisi-bogularak-oldu-1106943433.html
Fransa'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: En az 90 kişi boğularak öldü
Fransa'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: En az 90 kişi boğularak öldü
Sputnik Türkiye
Fransa'yı yaklaşık iki hafta etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası yüzlerce can kaybına ve onlarca boğulma vakasına yol açtı. 19 Haziran'dan bu yana... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T15:33+0300
2026-07-02T15:33+0300
dünya
fransa
fransa halk sağlığı kurumu
aşırı sıcaklar
can kaybı
klima
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Fransa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, hem ölüm vakalarında ciddi artışa hem de boğulma olaylarında dikkat çekici yükselişe neden oldu. Yetkililer, sıcakların etkisiyle vatandaşların serinlemek için suya yöneldiğini, bunun da can kayıplarını artırdığını belirtti.Boğulma vakaları arttı, ölüm sayıları yükseldiFransa Spor Bakanı Marina Ferrari, 19 Haziran'dan bu yana 90'dan fazla kişinin boğulduğunu açıklayarak bu rakamın son derece endişe verici olduğunu söyledi.Ferrari, özellikle sıcak havaların etkili olduğu ilk günlerde çok sayıda gencin yaşamını yitirdiğini belirterek, çocukların yüzerken mutlaka gözetim altında tutulması gerektiğini vurguladı. Açık sularda yüzme eğitiminin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Ferrari, boğulma vakalarının büyük bölümünün havuz dışında, göl ve benzeri alanlarda meydana geldiğini ifade etti.Fransa Halk Sağlığı Kurumu geçtiğimiz hafta çarşambadan pazar gününe kadar sadece sıcaklık bağlantılı bin ölüm olduğunu bildirdi. Klima almak isteyenler mağazalara akın ettiAşırı sıcaklar nedeniyle Alman bir mağaza zincirinin yaklaşık 200 bin klima ve vantilatörü satışa sunacağını açıklaması, ülke genelinde yoğun ilgi gördü.Sabahın erken saatlerinden itibaren mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı şubelerde ürünlerin bulunmaması nedeniyle müşteriler hayal kırıklığı yaşadı.Fransız milletvekili Karl Olive, bazı vatandaşların sabah saat 06.00'dan itibaren mağaza önünde beklediğini belirterek, stok durumu hakkında yeterli bilgilendirme yapılmamasını eleştirdi.
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fransa, fransa halk sağlığı kurumu, aşırı sıcaklar, can kaybı, klima
fransa, fransa halk sağlığı kurumu, aşırı sıcaklar, can kaybı, klima

Fransa'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: En az 90 kişi boğularak öldü

15:33 02.07.2026
© REUTERS Abdul SaboorEyfel Kulesi'nin önünde yüzenler, Fransa Paris'te aşırı sıcaklar
Eyfel Kulesi'nin önünde yüzenler, Fransa Paris'te aşırı sıcaklar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© REUTERS Abdul Saboor
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Fransa'yı yaklaşık iki hafta etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası yüzlerce can kaybına ve onlarca boğulma vakasına yol açtı. 19 Haziran'dan bu yana 90'dan fazla kişinin boğulduğu açıklandı.
Fransa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, hem ölüm vakalarında ciddi artışa hem de boğulma olaylarında dikkat çekici yükselişe neden oldu. Yetkililer, sıcakların etkisiyle vatandaşların serinlemek için suya yöneldiğini, bunun da can kayıplarını artırdığını belirtti.

Boğulma vakaları arttı, ölüm sayıları yükseldi

Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari, 19 Haziran'dan bu yana 90'dan fazla kişinin boğulduğunu açıklayarak bu rakamın son derece endişe verici olduğunu söyledi.
Ferrari, özellikle sıcak havaların etkili olduğu ilk günlerde çok sayıda gencin yaşamını yitirdiğini belirterek, çocukların yüzerken mutlaka gözetim altında tutulması gerektiğini vurguladı. Açık sularda yüzme eğitiminin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Ferrari, boğulma vakalarının büyük bölümünün havuz dışında, göl ve benzeri alanlarda meydana geldiğini ifade etti.
© REUTERS Abdul SaboorFransa aşırı sıcaklar
Fransa aşırı sıcaklar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
Fransa aşırı sıcaklar
© REUTERS Abdul Saboor
Fransa Halk Sağlığı Kurumu geçtiğimiz hafta çarşambadan pazar gününe kadar sadece sıcaklık bağlantılı bin ölüm olduğunu bildirdi.

Klima almak isteyenler mağazalara akın etti

Aşırı sıcaklar nedeniyle Alman bir mağaza zincirinin yaklaşık 200 bin klima ve vantilatörü satışa sunacağını açıklaması, ülke genelinde yoğun ilgi gördü.
Sabahın erken saatlerinden itibaren mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı şubelerde ürünlerin bulunmaması nedeniyle müşteriler hayal kırıklığı yaşadı.
Fransız milletvekili Karl Olive, bazı vatandaşların sabah saat 06.00'dan itibaren mağaza önünde beklediğini belirterek, stok durumu hakkında yeterli bilgilendirme yapılmamasını eleştirdi.
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