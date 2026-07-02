https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/firari-hukumlu-bazanin-icerisinde-saklanirken-yakalandi-1106927612.html
Firari hükümlü bazanın içerisinde saklanırken yakalandı
Firari hükümlü bazanın içerisinde saklanırken yakalandı
Sputnik Türkiye
Ankara'da 4 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bazanın içinde bulundu. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T02:33+0300
2026-07-02T02:33+0300
2026-07-02T02:33+0300
türki̇ye
ankara
ankara emniyet müdürlüğü
firari
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu uzun süredir firari olarak aranan Umut U'nun saklandığı adres belirlendi.Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ikamette yapılan aramada, Umut U, yatak odasındaki bazanın içerisinde saklanırken yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu belirtilen Umut U'nun 4 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/hakim-ve-savcilarin-gorevde-yukselme-kararlari-resmi-gazetede-30-gun-icinde-basvuru-yapilabilecek-1106927343.html
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ankara, ankara emniyet müdürlüğü, firari
ankara, ankara emniyet müdürlüğü, firari
Firari hükümlü bazanın içerisinde saklanırken yakalandı
Ankara'da 4 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bazanın içinde bulundu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu uzun süredir firari olarak aranan Umut U'nun saklandığı adres belirlendi.
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ikamette yapılan aramada, Umut U, yatak odasındaki bazanın içerisinde saklanırken yakalandı.
Cezaevi firarisi olduğu belirtilen Umut U'nun 4 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.