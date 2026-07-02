https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/firari-hukumlu-bazanin-icerisinde-saklanirken-yakalandi-1106927612.html

Firari hükümlü bazanın içerisinde saklanırken yakalandı

Firari hükümlü bazanın içerisinde saklanırken yakalandı

Sputnik Türkiye

Ankara'da 4 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bazanın içinde bulundu. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T02:33+0300

2026-07-02T02:33+0300

2026-07-02T02:33+0300

türki̇ye

ankara

ankara emniyet müdürlüğü

firari

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu uzun süredir firari olarak aranan Umut U'nun saklandığı adres belirlendi.Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ikamette yapılan aramada, Umut U, yatak odasındaki bazanın içerisinde saklanırken yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu belirtilen Umut U'nun 4 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/hakim-ve-savcilarin-gorevde-yukselme-kararlari-resmi-gazetede-30-gun-icinde-basvuru-yapilabilecek-1106927343.html

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