Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/firari-hukumlu-bazanin-icerisinde-saklanirken-yakalandi-1106927612.html
Firari hükümlü bazanın içerisinde saklanırken yakalandı
Firari hükümlü bazanın içerisinde saklanırken yakalandı
Sputnik Türkiye
Ankara'da 4 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bazanın içinde bulundu. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T02:33+0300
2026-07-02T02:33+0300
türki̇ye
ankara
ankara emniyet müdürlüğü
firari
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106927687_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_a96a755c350694641f1147d8c0baa753.jpg
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu uzun süredir firari olarak aranan Umut U'nun saklandığı adres belirlendi.Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ikamette yapılan aramada, Umut U, yatak odasındaki bazanın içerisinde saklanırken yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu belirtilen Umut U'nun 4 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/hakim-ve-savcilarin-gorevde-yukselme-kararlari-resmi-gazetede-30-gun-icinde-basvuru-yapilabilecek-1106927343.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106927687_123:0:1199:807_1920x0_80_0_0_de2a5a68bedcfa61dba970eff1af5dd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, ankara emniyet müdürlüğü, firari
ankara, ankara emniyet müdürlüğü, firari

Firari hükümlü bazanın içerisinde saklanırken yakalandı

02:33 02.07.2026
© Fotoğraf : Anadolu Ajansı videoFirari hükümlü baza içinde bulundu
Firari hükümlü baza içinde bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© Fotoğraf : Anadolu Ajansı video
Abone ol
Ankara'da 4 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bazanın içinde bulundu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu uzun süredir firari olarak aranan Umut U'nun saklandığı adres belirlendi.
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ikamette yapılan aramada, Umut U, yatak odasındaki bazanın içerisinde saklanırken yakalandı.
Cezaevi firarisi olduğu belirtilen Umut U'nun 4 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
TÜRKİYE
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de: 30 gün içinde başvuru yapılabilecek
01:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала