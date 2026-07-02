https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/filistinden-unrwayi-saf-disi-birakma-girisimlerine-tepki-israil-filistin-meselesini-asamali-olarak-1106950480.html
Filistin’den UNRWA’yı saf dışı bırakma girişimlerine tepki: İsrail, Filistin meselesini aşamalı olarak yok etmek istiyor
Filistin’den UNRWA’yı saf dışı bırakma girişimlerine tepki: İsrail, Filistin meselesini aşamalı olarak yok etmek istiyor
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Dr. Mahmud el-Habbaş, “Yeni Gazze Şeridi” planlarında UNRWA’ya yer verilmeyeceği yönündeki senaryoları sert bir dille... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T17:52+0300
2026-07-02T17:52+0300
2026-07-02T17:52+0300
dünya
filistin
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
gazze şeridi
i̇srail
birleşmiş milletler (bm)
uluslararası hukuk
mülteci sorunu
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Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Dr. Mahmud el-Habbaş, "Barış Konseyi"nin savaş sonrası oluşturulması planlanan "yeni Gazze Şeridi"nde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yer verilmeyeceği yönündeki açıklamalarını Sputnik’e değerlendirdi.El-Habbaş, bu tür çıkışların İsrail'in hedeflerine hizmet ettiğini belirterek, “Bu hamleler, İsrail’in Filistin meselesini, özellikle de en kritik başlıklardan biri olan Filistinli mülteciler sorununu ortadan kaldırmak için yürüttüğü aşamalı tasfiye girişimlerinin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.‘İsrail kendi kuruluş temelini inkar ediyor’İsrail’in bu politikalarla uluslararası topluma, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler’e açıkça meydan okuduğunu vurgulayan El-Habbaş, tarihi bir gerçeği hatırlattı. İsrail devletinin bizzat bir BM kararıyla kurulduğuna dikkati çeken Filistinli yetkili, “Bu devletin temelini oluşturan uluslararası kararların bugün bizzat İsrail tarafından göz ardı edilmesi; uluslararası hukuka ve dünya devletlerini bir araya getiren BM’ye karşı açık bir saygısızlıktır” değerlendirmesinde bulundu.El-Habbaş, Filistinli mülteciler sorununun uluslararası hukuk ve BM Genel Kurulu’nun 'dönüş ve tazminat hakkını' öngören 194 sayılı kararı doğrultusunda kalıcı biçimde çözülmeden, İsrail’in BM sisteminin parçası olan UNRWA’ya yönelik hiçbir adım atamayacağını; bunun "ne hukuki ne de siyasi bir dayanağı bulunduğunu" kaydetti.‘UNRWA'nın hiçbir alternatifi yok’“Barış Konseyi”nin UNRWA’nın yerine geçerek kurumun işlevini üstlenebileceği yönündeki iddialara da değinen El-Habbaş, ajansın bir alternatifi olmadığının altını çizdi.Hiçbir yapının UNRWA’nın üstlendiği hayati görevleri yerine getiremeyeceğini belirten El-Habbaş, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Hiçbir uluslararası kuruluş, ajansı işlevsizleştirmeye ve ortadan kaldırmaya dönük bu İsrail politikasına alet olmamalıdır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/filistinden-unrwa-aciklamasi-isgal-biterse-ajansin-kapatilmasina-haziriz-1106921814.html
filistin
gazze şeridi
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filistin, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), gazze şeridi, i̇srail, birleşmiş milletler (bm), uluslararası hukuk, mülteci sorunu
filistin, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), gazze şeridi, i̇srail, birleşmiş milletler (bm), uluslararası hukuk, mülteci sorunu
Filistin’den UNRWA’yı saf dışı bırakma girişimlerine tepki: İsrail, Filistin meselesini aşamalı olarak yok etmek istiyor
Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Dr. Mahmud el-Habbaş, “Yeni Gazze Şeridi” planlarında UNRWA’ya yer verilmeyeceği yönündeki senaryoları sert bir dille eleştirdi. El-Habbaş, bu adımın Filistin meselesini ve mülteci sorununu kökten ortadan kaldırmayı hedefleyen İsrail stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı.
Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Dr. Mahmud el-Habbaş, "Barış Konseyi"nin savaş sonrası oluşturulması planlanan "yeni Gazze Şeridi"nde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yer verilmeyeceği yönündeki açıklamalarını Sputnik’e değerlendirdi.
El-Habbaş, bu tür çıkışların İsrail'in hedeflerine hizmet ettiğini belirterek, “Bu hamleler, İsrail’in Filistin meselesini, özellikle de en kritik başlıklardan biri olan Filistinli mülteciler sorununu ortadan kaldırmak için yürüttüğü aşamalı tasfiye girişimlerinin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.
‘İsrail kendi kuruluş temelini inkar ediyor’
İsrail’in bu politikalarla uluslararası topluma, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler’e açıkça meydan okuduğunu vurgulayan El-Habbaş, tarihi bir gerçeği hatırlattı. İsrail devletinin bizzat bir BM kararıyla kurulduğuna dikkati çeken Filistinli yetkili, “Bu devletin temelini oluşturan uluslararası kararların bugün bizzat İsrail tarafından göz ardı edilmesi; uluslararası hukuka ve dünya devletlerini bir araya getiren BM’ye karşı açık bir saygısızlıktır” değerlendirmesinde bulundu.
El-Habbaş, Filistinli mülteciler sorununun uluslararası hukuk ve BM Genel Kurulu’nun 'dönüş ve tazminat hakkını' öngören 194 sayılı kararı doğrultusunda kalıcı biçimde çözülmeden, İsrail’in BM sisteminin parçası olan UNRWA’ya yönelik hiçbir adım atamayacağını; bunun "ne hukuki ne de siyasi bir dayanağı bulunduğunu" kaydetti.
‘UNRWA'nın hiçbir alternatifi yok’
“Barış Konseyi”nin UNRWA’nın yerine geçerek kurumun işlevini üstlenebileceği yönündeki iddialara da değinen El-Habbaş, ajansın bir alternatifi olmadığının altını çizdi.
Hiçbir yapının UNRWA’nın üstlendiği hayati görevleri yerine getiremeyeceğini belirten El-Habbaş, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Hiçbir uluslararası kuruluş, ajansı işlevsizleştirmeye ve ortadan kaldırmaya dönük bu İsrail politikasına alet olmamalıdır" dedi.