https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/filistinden-unrwa-aciklamasi-isgal-biterse-ajansin-kapatilmasina-haziriz-1106921814.html

Filistin’den UNRWA açıklaması: İşgal biterse ajansın kapatılmasına hazırız

Filistin’den UNRWA açıklaması: İşgal biterse ajansın kapatılmasına hazırız

Sputnik Türkiye

Filistin’in Cenevre’deki BM Daimi Gözlemcisi İbrahim Muhammed Hreyşi, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) ancak İsrail işgali sona erdiğinde ve... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T18:27+0300

2026-07-01T18:27+0300

2026-07-01T18:27+0300

dünya

antonio guterres

birleşmiş milletler (bm)

filistin

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

i̇srail

suriye

ürdün

catherine colonna

bezalel smotrich

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Batı Şeria, Gazze, Lübnan, Suriye ve Ürdün’de milyonlarca Filistinli mülteciye hizmet veren Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) acilen mali destek çağrısında bulundu. Guterres, ajansın karşı karşıya olduğu likidite krizinin "tüm bölgedeki milyonlarca insana sağlanan hayati hizmetleri tehdit ettiği" uyarısında bulundu.Konuyu Sputnik yayınında değerlendiren Filistin’in BM ve diğer uluslararası örgütler nezdindeki Cenevre Daimi Gözlemcisi İbrahim Muhammed Hreyşi, en kötü senaryodan kaçınmayı umduklarını belirtti.Guterres'in çağrısının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Hreyşi, şunları kaydetti:‘İsrail uluslararası hukuku hiçe sayıyor’UNRWA’nın Lübnan, Suriye, Ürdün ve işgal altındaki topraklardaki varlığının, milyonlarca Filistinli mültecinin haklarını hem insani hem de siyasi düzeyde koruma açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Hreyşi, ajansın bu nedenle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir’in hedefinde olduğunu ifade etti. Hreyşi, sözlerine şöyle devam etti:‘5 milyonu aşkın mülteci mağdur olacak’Ajansın faaliyetlerini zorlaştıran en önemli etkenlerden birinin kronik mali kriz olduğuna dikkat çeken Filistinli diplomat, ABD’nin uzun yıllar UNRWA’nın en büyük bağışçısı olduğunu ancak Donald Trump yönetiminde fonların tamamen durdurulduğunu hatırlattı. Ajansın bugün büyük ölçüde Avrupa ülkeleri ile Arap ve İslam dünyasının katkılarıyla ayakta kaldığını belirten Hreyşi, şu çağrıyı yaptı:‘Adalet tecelli ettiğinde UNRWA'ya ihtiyaç kalmayacaktır’UNRWA’nın aslında üç yıllık "geçici" bir görev süresiyle kurulduğunu ancak şartlar nedeniyle bu sürenin sürekli uzatılmak zorunda kaldığını hatırlatan Hreyşi, Filistin tarafının ajansı kapatmaya hazır olduğunu ancak bunun için temel bir koşul bulunduğunun altını çizdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/bmden-kritik-uyari-kirilma-noktasina-yaklasti-unrwa-icin-finansman-alarmi-1106917341.html

filistin

i̇srail

suriye

ürdün

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Sputnik Türkiye

antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), filistin, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), i̇srail, suriye, ürdün, catherine colonna, bezalel smotrich, güvenlik konseyi