Filistin’den UNRWA açıklaması: İşgal biterse ajansın kapatılmasına hazırız
© AA / Ali Hassan Jadallah1949 yılında kurulan UNRWA, Filistinli mültecilere sağlık, eğitim, rehabilitasyon ve koruma alanlarında destek veriyor.
© AA / Ali Hassan Jadallah
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Filistin’in Cenevre’deki BM Daimi Gözlemcisi İbrahim Muhammed Hreyşi, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) ancak İsrail işgali sona erdiğinde ve Filistinli mültecilere dönüş hakkı tanındığında kapatılabileceğini belirterek, ajansa yönelik "terör" suçlamalarının bağımsız soruşturmalarla çürütüldüğünü vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Batı Şeria, Gazze, Lübnan, Suriye ve Ürdün’de milyonlarca Filistinli mülteciye hizmet veren Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) acilen mali destek çağrısında bulundu. Guterres, ajansın karşı karşıya olduğu likidite krizinin "tüm bölgedeki milyonlarca insana sağlanan hayati hizmetleri tehdit ettiği" uyarısında bulundu.
Konuyu Sputnik yayınında değerlendiren Filistin’in BM ve diğer uluslararası örgütler nezdindeki Cenevre Daimi Gözlemcisi İbrahim Muhammed Hreyşi, en kötü senaryodan kaçınmayı umduklarını belirtti.
Guterres'in çağrısının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Hreyşi, şunları kaydetti:
Güvenlik Konseyi’nin son oturumunda ABD temsilcisi, hiçbir temele dayanmadan UNRWA’yı terörü ve Hamas’ı desteklemekle suçladı. Oysa Fransa eski Dışişleri Bakanı Catherine Colonna başkanlığındaki bağımsız soruşturma ve BM’nin kendi incelemeleri bu iddiaları tamamen çürüttü. Bireysel olarak bazı çalışanların suçu kanıtlansa dahi, şahısların kendisi yargılanmalıdır. Uluslararası bir kurumun tamamını kolektif cezalandırmaya tabi tutmak kabul edilemez.
‘İsrail uluslararası hukuku hiçe sayıyor’
UNRWA’nın Lübnan, Suriye, Ürdün ve işgal altındaki topraklardaki varlığının, milyonlarca Filistinli mültecinin haklarını hem insani hem de siyasi düzeyde koruma açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Hreyşi, ajansın bu nedenle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir’in hedefinde olduğunu ifade etti. Hreyşi, sözlerine şöyle devam etti:
İsrailli yetkililer UNRWA’ya yönelik saldırıları sistematik bir kampanya haline getirdi. Süreç, Kudüs’te ajansa ait ofislere el konulması ve binaların kundaklanmasına kadar vardı. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nın UNRWA çalışanlarının hayat kurtarmak için serbest dolaşımını güvence altına alma yönündeki kararını bile hiçe sayıyor.
‘5 milyonu aşkın mülteci mağdur olacak’
Ajansın faaliyetlerini zorlaştıran en önemli etkenlerden birinin kronik mali kriz olduğuna dikkat çeken Filistinli diplomat, ABD’nin uzun yıllar UNRWA’nın en büyük bağışçısı olduğunu ancak Donald Trump yönetiminde fonların tamamen durdurulduğunu hatırlattı. Ajansın bugün büyük ölçüde Avrupa ülkeleri ile Arap ve İslam dünyasının katkılarıyla ayakta kaldığını belirten Hreyşi, şu çağrıyı yaptı:
Tüm Filistin dostlarını desteklerini acilen artırmaya çağırıyoruz. UNRWA’nın çöküşü, hiçbir suçu olmayan 5 milyonu aşkın mülteciyi eğitim ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakacak. Bu insanlar, 1947-1948 yıllarında kendi yurtlarından koparılan nesillerdir.
‘Adalet tecelli ettiğinde UNRWA'ya ihtiyaç kalmayacaktır’
UNRWA’nın aslında üç yıllık "geçici" bir görev süresiyle kurulduğunu ancak şartlar nedeniyle bu sürenin sürekli uzatılmak zorunda kaldığını hatırlatan Hreyşi, Filistin tarafının ajansı kapatmaya hazır olduğunu ancak bunun için temel bir koşul bulunduğunun altını çizdi:
UNRWA'nın hizmetlerinden ilk vazgeçecek olan biziz. Ancak bu sadece işgal son bulduğunda, halkımız kendi kaderini tayin etme yönündeki meşru hakkını elde ettiğinde ve mültecilere dönüş ile tazminat hakkını güvence altına alan 194 sayılı BM kararının uygulanmasıyla mümkündür. Adalet tecelli ettiği anda, UNRWA’ya duyulan ihtiyaç da kendiliğinden ortadan kalkacaktır.