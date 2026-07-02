https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/fidan-amerika-ile-inisli-cikisli-konularimiz-var-trump-doneminde-bazi-seyler-degisti-1106955327.html

Fidan: Amerika ile inişli çıkışlı konularımız var, CAATSA yaptırımları konusunda iki lider de irade beyan ettiler

Fidan: Amerika ile inişli çıkışlı konularımız var, CAATSA yaptırımları konusunda iki lider de irade beyan ettiler

Sputnik Türkiye

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaklaşan NATO zirvesi ve Türkiye-ABD ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunuyor.

2026-07-02T21:00+0300

2026-07-02T21:00+0300

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Hakan Fidan, CNN Türk’te Hande Fırat’a yaptığı açıklamalarda şunları söylüyor:CAATSA yaptırımları‘Trump’ın ‘sürprizi’ ne olacak?’Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu soruya şöyle yanıt verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/cumhurbaskani-erdogan-trump-ile-bas-basa-gorusme-olabilir-1106744390.html

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hakan fidan, amerika, nato, türkiye, haberler