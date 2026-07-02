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Fidan: Amerika ile inişli çıkışlı konularımız var, CAATSA yaptırımları konusunda iki lider de irade beyan ettiler
Fidan: Amerika ile inişli çıkışlı konularımız var, CAATSA yaptırımları konusunda iki lider de irade beyan ettiler
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SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaklaşan NATO zirvesi ve Türkiye-ABD ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunuyor.
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Hakan Fidan, CNN Türk’te Hande Fırat’a yaptığı açıklamalarda şunları söylüyor:CAATSA yaptırımları‘Trump’ın ‘sürprizi’ ne olacak?’Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu soruya şöyle yanıt verdi:
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hakan fidan, amerika, nato, türkiye, haberler
hakan fidan, amerika, nato, türkiye, haberler

Fidan: Amerika ile inişli çıkışlı konularımız var, CAATSA yaptırımları konusunda iki lider de irade beyan ettiler

21:00 02.07.2026 (güncellendi: 21:05 02.07.2026)
© REUTERS Ibraheem Abu MustafaHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© REUTERS Ibraheem Abu Mustafa
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Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunuyor.
Hakan Fidan, CNN Türk’te Hande Fırat’a yaptığı açıklamalarda şunları söylüyor:
Amerikan yönetimi, Trump ve diğer yetkililer olmak üzere NATO zirvesine katılacağını teyit ettiler. Arkasına da eklediler ‘Sayın Trump kabul etti, çünkü sayın Erdoğan davet etti, bu olmasaydı katılmayacaktı.’ Burada tabi cumhurbaşkanımızın yıllar içerisinde ortaya koyduğu küresel liderlik vizyonu ve insanlar nazarındaki prestif fevkalade önemli.
Amerika ile inişli çıkışlı konularımız var. Özellikle jeopolitik konular, Obama döneminde YPG’nin desteklenmesi gibi bir politika vardı. Trump döneminde bu değişti.

CAATSA yaptırımları

Belli konularda Türkiye-Amerika ilişkileri iyi olduğu zaman bölgedeki istikrarı da olumlu yönde etkiler durumda.
Diğer tarafından kongre üzerinden devam eden konular var, birisi CAATSA yaptırımları. Türkiye, son 3-4 yıldır bütün yaptırımları kaldırdı üzerine olan, bir bu kalmıştı, bu konuda da gerekli adımları atıyoruz. Hem Trump hem Erdoğan bu konuda irade beyanında bulundular.

‘Trump’ın ‘sürprizi’ ne olacak?’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu soruya şöyle yanıt verdi:
‘Birçok şey olabilir. Bildiklerimiz, düşündüklerimiz de var. Şu anda onlar adına bir şey söylemek istemiyorum.’
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile baş başa görüşme olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile baş başa görüşme olabilir
24 Haziran , 14:47
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