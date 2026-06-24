https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/cumhurbaskani-erdogan-trump-ile-bas-basa-gorusme-olabilir-1106744390.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile baş başa görüşme olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile baş başa görüşme olabilir

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump ile NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak" ifadelerini kullandı. 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T14:47+0300

2026-06-24T14:47+0300

2026-06-24T14:48+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

donald trump

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine ilişkin olarak olarak, "Trump ile NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak." ifadelerini kullandı.

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, donald trump