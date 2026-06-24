https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/cumhurbaskani-erdogan-trump-ile-bas-basa-gorusme-olabilir-1106744390.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile baş başa görüşme olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile baş başa görüşme olabilir
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump ile NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak" ifadelerini kullandı. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T14:47+0300
2026-06-24T14:47+0300
2026-06-24T14:48+0300
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine ilişkin olarak olarak, "Trump ile NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak." ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, donald trump
recep tayyip erdoğan, donald trump
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile baş başa görüşme olabilir
14:47 24.06.2026 (güncellendi: 14:48 24.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump ile NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine ilişkin olarak olarak, "Trump ile NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak." ifadelerini kullandı.