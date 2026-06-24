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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile baş başa görüşme olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile baş başa görüşme olabilir
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump ile NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak" ifadelerini kullandı. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine ilişkin olarak olarak, "Trump ile NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak." ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, donald trump
recep tayyip erdoğan, donald trump

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile baş başa görüşme olabilir

14:47 24.06.2026 (güncellendi: 14:48 24.06.2026)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile baş başa görüşme olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile baş başa görüşme olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump ile NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine ilişkin olarak olarak, "Trump ile NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak." ifadelerini kullandı.
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