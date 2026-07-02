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Eski Knesset üyesi: İsrail, ABD desteği olmadan bir ay bile dayanamaz
Eski Knesset üyesi: İsrail, ABD desteği olmadan bir ay bile dayanamaz
Sputnik Türkiye
Arap Milliyetçi Partisi Genel Başkanı ve eski İsrail parlamentosu (Knesset) üyesi Muhammed Hasan Kanaan, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “ABD yardımından... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T19:21+0300
2026-07-02T19:21+0300
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i̇srail
i̇srail parlamentosu (knesset)
abd
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seçim
propaganda
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Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan eski Knesset üyesi Muhammed Hasan Kanaan, İsrail’in ne Amerika Birleşik Devletleri’nden ne de bu ülkeden gelen yardımlardan vazgeçebilecek durumda olmadığını belirtti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD yardımından feragat edilebileceği yönündeki açıklamalarını “seçim öncesi propaganda” olarak nitelendiren Kanaan, şunları ifade etti:ABD'nin sağladığı silah ve mühimmat desteğinin sahadaki etkilerine dikkat çeken Kanaan, “Washington'ın benzeri görülmemiş askeri desteği olmasaydı; Gazze Şeridi’nde, Lübnan’ın güneyinde, İran’da ve diğer cephelerde yaşanan gelişmeler bugün tamamen farklı bir seyir izlerdi” ifadelerini kullandı.Kanaan, İsrail’in kesintisiz ve kapsamlı Amerikan desteği olmaksızın mevcut yapısıyla varlığını sürdüremeyeceğinin altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/filistinden-unrwayi-saf-disi-birakma-girisimlerine-tepki-israil-filistin-meselesini-asamali-olarak-1106950480.html
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i̇ran
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i̇srail, i̇srail parlamentosu (knesset), abd, benyamin netanyahu, seçim, propaganda, i̇ran, lübnan, gazze şeridi

Eski Knesset üyesi: İsrail, ABD desteği olmadan bir ay bile dayanamaz

19:21 02.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinABD İsrail bayrak
ABD İsrail bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Arap Milliyetçi Partisi Genel Başkanı ve eski İsrail parlamentosu (Knesset) üyesi Muhammed Hasan Kanaan, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “ABD yardımından vazgeçebiliriz” söylemini seçim propagandası olarak nitelendirerek, İsrail’in Washington desteği olmadan ayakta kalamayacağını vurguladı.
Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan eski Knesset üyesi Muhammed Hasan Kanaan, İsrail’in ne Amerika Birleşik Devletleri’nden ne de bu ülkeden gelen yardımlardan vazgeçebilecek durumda olmadığını belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD yardımından feragat edilebileceği yönündeki açıklamalarını “seçim öncesi propaganda” olarak nitelendiren Kanaan, şunları ifade etti:
Netanyahu, İsrail’i ABD ve diğer dış güçlerin desteği olmadan da ekonomik olarak ayakta durabilen güçlü bir devlet gibi göstermeye çalışıyor. Ancak bu, gerçeği yansıtmayan bir propaganda söyleminden ibaret.
ABD'nin sağladığı silah ve mühimmat desteğinin sahadaki etkilerine dikkat çeken Kanaan, “Washington'ın benzeri görülmemiş askeri desteği olmasaydı; Gazze Şeridi’nde, Lübnan’ın güneyinde, İran’da ve diğer cephelerde yaşanan gelişmeler bugün tamamen farklı bir seyir izlerdi” ifadelerini kullandı.
Kanaan, İsrail’in kesintisiz ve kapsamlı Amerikan desteği olmaksızın mevcut yapısıyla varlığını sürdüremeyeceğinin altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:
İsrail, sürekli ABD desteği olmadan bir ay bile dayanamaz. Söz konusu destek yalnızca askeri değil; siyasi, ekonomik ve diplomatik alanları da kapsıyor ve ülke için hayati bir önem taşıyor.
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