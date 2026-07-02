https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/eski-knesset-uyesi-israil-abd-destegi-olmadan-bir-ay-bile-dayanamaz-1106953209.html

Eski Knesset üyesi: İsrail, ABD desteği olmadan bir ay bile dayanamaz

Eski Knesset üyesi: İsrail, ABD desteği olmadan bir ay bile dayanamaz

Sputnik Türkiye

Arap Milliyetçi Partisi Genel Başkanı ve eski İsrail parlamentosu (Knesset) üyesi Muhammed Hasan Kanaan, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “ABD yardımından... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T19:21+0300

2026-07-02T19:21+0300

2026-07-02T19:21+0300

dünya

i̇srail

i̇srail parlamentosu (knesset)

abd

benyamin netanyahu

seçim

propaganda

i̇ran

lübnan

gazze şeridi

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Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan eski Knesset üyesi Muhammed Hasan Kanaan, İsrail’in ne Amerika Birleşik Devletleri’nden ne de bu ülkeden gelen yardımlardan vazgeçebilecek durumda olmadığını belirtti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD yardımından feragat edilebileceği yönündeki açıklamalarını “seçim öncesi propaganda” olarak nitelendiren Kanaan, şunları ifade etti:ABD'nin sağladığı silah ve mühimmat desteğinin sahadaki etkilerine dikkat çeken Kanaan, “Washington'ın benzeri görülmemiş askeri desteği olmasaydı; Gazze Şeridi’nde, Lübnan’ın güneyinde, İran’da ve diğer cephelerde yaşanan gelişmeler bugün tamamen farklı bir seyir izlerdi” ifadelerini kullandı.Kanaan, İsrail’in kesintisiz ve kapsamlı Amerikan desteği olmaksızın mevcut yapısıyla varlığını sürdüremeyeceğinin altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/filistinden-unrwayi-saf-disi-birakma-girisimlerine-tepki-israil-filistin-meselesini-asamali-olarak-1106950480.html

i̇srail

abd

i̇ran

lübnan

gazze şeridi

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Sputnik Türkiye

i̇srail, i̇srail parlamentosu (knesset), abd, benyamin netanyahu, seçim, propaganda, i̇ran, lübnan, gazze şeridi