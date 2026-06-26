https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/fifadan-bir-ulkeye-agir-yaptirim-milli-takim-ve-tum-kulupler-uluslararasi-futboldan-men-edildi-1106803381.html

FIFA'dan bir ülkeye ağır yaptırım: Milli takım ve tüm kulüpler uluslararası futboldan men edildi

FIFA'dan bir ülkeye ağır yaptırım: Milli takım ve tüm kulüpler uluslararası futboldan men edildi

Sputnik Türkiye

FIFA, tüzüğünün "üçüncü taraf müdahalesi" yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle Nepal Futbol Federasyonu'nu süresiz olarak askıya aldı. Kararla birlikte... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T17:29+0300

2026-06-26T17:29+0300

2026-06-26T17:29+0300

nepal

pakistan

kongo

asya futbol konfederasyonu (afc)

fifa

uluslararası futbol federasyonları birliği (fifa)

haberler

spor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101157581_0:591:2048:1743_1920x0_80_0_0_e423f670002ff653d4a7f4abf90f83ed.jpg

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Nepal Futbol Federasyonu (ANFA) hakkında süresiz askıya alma kararı aldı.FIFA'nın açıklamasına göre karar, federasyona yönelik üçüncü taraf müdahalesi nedeniyle alındı. Askıya alma kararıyla birlikte Nepal'in milli takımları ve kulüpleri, ikinci bir duyuruya kadar uluslararası organizasyonlara katılamayacak.Milli takımlar ve kulüpler tüm uluslararası organizasyonlardan çıkarıldıKarar doğrultusunda ANFA'nın tüm üyelik hakları askıya alınırken, Nepal'i temsil eden erkek ve kadın milli takımları ile kulüpler FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) bünyesindeki hiçbir turnuvada mücadele edemeyecek.FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström, üye federasyonlara gönderdiği yazıda, 24 Haziran 2026 itibarıyla ANFA'nın FIFA Tüzüğü'nün 16. maddesi kapsamında askıya alındığını ve federasyonun tüm üyelik haklarını geçici olarak kaybettiğini bildirdi.Yasağın nedeni ne?Yerel basında yer alan bilgilere göre, Nepal Ulusal Spor Konseyi'nin ANFA seçimlerini tanımaması ve mevcut yönetimin görev süresine ilişkin yaşanan anlaşmazlıklar, FIFA'nın "üçüncü taraf müdahalesi" değerlendirmesinde etkili oldu.FIFA kuralları, ulusal futbol federasyonlarının siyasi veya idari makamların müdahalesi olmadan bağımsız şekilde faaliyet göstermesini zorunlu kılıyor.Uluslararası temaslar da durdurulduAskıya alma kararı yalnızca resmi maçları kapsamıyor.FIFA, diğer üye federasyonlara gönderdiği bildirimde, ANFA ve bağlı kulüplerle sportif temas kurulamayacağını, Nepal Futbol Federasyonu'nun ise FIFA ve AFC tarafından yürütülen eğitim programları, gelişim projeleri ve teknik desteklerden de yararlanamayacağını duyurdu.Yasağın kaldırılması mümkünFIFA, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde askıya alma kararının bir sonraki FIFA Kongresi beklenmeden de kaldırılabileceğini belirtti.Daha önce Pakistan ve Kongo futbol federasyonları da benzer gerekçelerle askıya alınmış, gerekli düzenlemelerin ardından 2025 yılında uluslararası futbola geri dönmüştü.Nepal futbolunun mevcut durumuNepal erkek milli takımı FIFA dünya sıralamasında 177'nci, kadın milli takımı ise 88'inci sırada yer alıyor.Ülke futbolunun en önemli başarıları arasında 2016 AFC Dayanışma Kupası şampiyonluğu ile Güney Asya Oyunları'nda kazanılan altın madalyalar bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/turkiyenin-abdyi-yendigi-macta-brad-pittten-paris-hiltona-leonardo-dicapriodan-kamala-harrise-1106793842.html

nepal

pakistan

kongo

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nepal, pakistan, kongo, asya futbol konfederasyonu (afc), fifa, uluslararası futbol federasyonları birliği (fifa), haberler