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DSÖ hantavirüs salgınında sona yaklaşıldığını açıkladı
DSÖ hantavirüs salgınında sona yaklaşıldığını açıkladı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs salgınıyla ilgili durumun istikrarlı olduğunu ve salgında sona yaklaşıldığını... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T12:22+0300
2026-06-29T12:22+0300
sağlik
dünya sağlık örgütü (dsö)
hantavirüs
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DSÖ Direktörü Ghebreyesus, konuya ilişkin Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarına ilişkin paylaşımda bulundu.Salgının başlangıcında Güney Afrika'da tespit edilen 2 vakanın tüm temaslılarının takip süreçlerinin tamamlandığını ve başka vaka bildirilmediğini aktaran Ghebreyesus, "MV Hondius mürettebatı dahil İspanya ve Hollanda'daki herkesin karantina ve takip süreçleri tamamlandı. 25 Haziran itibarıyla 30 temaslı hala takip altında." ifadelerini kullandı.Ghebreyesus, hantavirüsle ilgili toplam vaka sayısının 13'te kaldığına işaret ederek, bunlardan 3'ünün ölümle sonuçlandığını kaydetti."Durum istikrarlı ve salgın sona yaklaşıyor." ifadesine yer veren Ghebreyesus, müdahalede yer alan tüm ülkelere işbirlikleri için teşekkür etti.HantavirüsHantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/avustralya-hantavirus-gorulen-gemideki-6-yolcunun-karantina-suresini-uzatti-1106077648.html
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dünya sağlık örgütü (dsö), hantavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö), hantavirüs

DSÖ hantavirüs salgınında sona yaklaşıldığını açıkladı

12:22 29.06.2026
© Emin YoğurtcuoğluAtlas Okyanusu'ndaki bir gemide görülen hantavirüs vakaları
Atlas Okyanusu'ndaki bir gemide görülen hantavirüs vakaları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Emin Yoğurtcuoğlu
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs salgınıyla ilgili durumun istikrarlı olduğunu ve salgında sona yaklaşıldığını bildirdi.
DSÖ Direktörü Ghebreyesus, konuya ilişkin Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Salgının başlangıcında Güney Afrika'da tespit edilen 2 vakanın tüm temaslılarının takip süreçlerinin tamamlandığını ve başka vaka bildirilmediğini aktaran Ghebreyesus, "MV Hondius mürettebatı dahil İspanya ve Hollanda'daki herkesin karantina ve takip süreçleri tamamlandı. 25 Haziran itibarıyla 30 temaslı hala takip altında." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, hantavirüsle ilgili toplam vaka sayısının 13'te kaldığına işaret ederek, bunlardan 3'ünün ölümle sonuçlandığını kaydetti.
"Durum istikrarlı ve salgın sona yaklaşıyor." ifadesine yer veren Ghebreyesus, müdahalede yer alan tüm ülkelere işbirlikleri için teşekkür etti.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.
Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.
Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.
Atlas Okyanusu'ndaki bir gemide görülen hantavirüs vakaları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
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