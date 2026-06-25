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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/lukasenko-zelenskiynin-temsilcileriyle-minskte-gorustum-gerilimi-tirmandirmanin-sonuclari-konusunda-1106778868.html
Lukaşenko: Zelenskiy’nin temsilcileriyle Minsk'te görüştüm, gerilimi tırmandırmanın sonuçları konusunda uyardım
Lukaşenko: Zelenskiy’nin temsilcileriyle Minsk'te görüştüm, gerilimi tırmandırmanın sonuçları konusunda uyardım
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kiev'den Belarus’a yönelik tehditlerin ardından Vladimir Zelenskiy’nin temsilcileriyle Minsk’te bir araya geldiğini... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T18:48+0300
2026-06-25T18:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
aleksandr lukaşenko
andrey vorobyov
belarus
rusya
ukrayna
kiev
minsk
ukrayna silahlı kuvvetleri
vladimir zelenskiy
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Lukaşenko, Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov ile yaptığı görüşmede, Ukrayna ile yaşanan son gerilime ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı. Belarus lideri, Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesinde Gomel kentinden genç futbolcuları taşıyan bir otobüse düzenlediği saldırının ardından, Kiev yönetiminin Belarus’u hedef alan suçlamalar yönelttiğini hatırlattı.Kiev'den ‘sistemleri kapatın" tehdidiLukaşenko’nun aktardığına göre Ukrayna tarafı, ortak sınır bölgesinde “ateşi koordine eden” bazı askeri sistemlerin bulunduğunu iddia ederek Minsk’e bu sistemleri “kapatma” çağrısı yaptı. Kiev yönetimi, bunun yapılmaması halinde “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu sistemleri ortadan kaldıracağı” tehdidinde bulundu.Bu gelişmelerin ardından Zelenskiy'nin temsilcilerini Minsk'te ağırladığını belirten Lukaşenko, Ukrayna tarafına verdiği mesajı şu sözlerle aktardı:‘Onlar bizimle, biz onlarla savaşmak istemiyoruz’Belarus lideri, Ukrayna tarafının bu mesajı aldığını ve Belarus’un çatışmaya çekilmesinin ağır sonuçlarını “anladıkları” yönünde yanıt verdiğini ifade etti. Sınır hattında ağırlıklı olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bölgesel savunma birliklerinin bulunduğuna da dikkat çeken Lukaşenko, “Onlar Belaruslularla savaşmak istemiyor, bizim askerlerimiz de onlara ateş açmak istemiyor” ifadelerini kullandı.Minsk’in Moskova ile olan stratejik ittifakına vurgu yapan Lukaşenko, “Tutumumuz barıştan yana. Ancak her durumda Rusya’nın yanında olacağız, başka türlüsü zaten söz konusu olamaz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/lavrov-kiev-belarusu-ukrayna-catismasina-cekmeye-calisiyor-1106716219.html
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aleksandr lukaşenko, andrey vorobyov, belarus, rusya, ukrayna, kiev, minsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir zelenskiy, bryansk
aleksandr lukaşenko, andrey vorobyov, belarus, rusya, ukrayna, kiev, minsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir zelenskiy, bryansk

Lukaşenko: Zelenskiy’nin temsilcileriyle Minsk'te görüştüm, gerilimi tırmandırmanın sonuçları konusunda uyardım

18:48 25.06.2026
Aleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kiev'den Belarus’a yönelik tehditlerin ardından Vladimir Zelenskiy’nin temsilcileriyle Minsk’te bir araya geldiğini açıkladı. Lukaşenko, Belarus’u savaşa çekme girişiminin “savaşı tamamen farklı bir boyuta taşıyacağı” konusunda Kiev'i sert bir dille uyardığını söyledi.
Lukaşenko, Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov ile yaptığı görüşmede, Ukrayna ile yaşanan son gerilime ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı. Belarus lideri, Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesinde Gomel kentinden genç futbolcuları taşıyan bir otobüse düzenlediği saldırının ardından, Kiev yönetiminin Belarus’u hedef alan suçlamalar yönelttiğini hatırlattı.

Kiev'den ‘sistemleri kapatın" tehdidi

Lukaşenko’nun aktardığına göre Ukrayna tarafı, ortak sınır bölgesinde “ateşi koordine eden” bazı askeri sistemlerin bulunduğunu iddia ederek Minsk’e bu sistemleri “kapatma” çağrısı yaptı. Kiev yönetimi, bunun yapılmaması halinde “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu sistemleri ortadan kaldıracağı” tehdidinde bulundu.
Bu gelişmelerin ardından Zelenskiy'nin temsilcilerini Minsk'te ağırladığını belirten Lukaşenko, Ukrayna tarafına verdiği mesajı şu sözlerle aktardı:
Birkaç gün önce burada Zelenskiy’nin temsilcileri bulunuyordu. Onlara açıkça şunu söyledim: ‘Çocuklar, bunu kendi başkanınıza iletin; eğer bizimle bu tonda konuşabileceğini ve bizi savaşa çekebileceğini sanıyorsa, şunu anlamalı: Savaşın niteliği bir anda değişir, bu savaş bambaşka bir savaş olur.’

‘Onlar bizimle, biz onlarla savaşmak istemiyoruz’

Belarus lideri, Ukrayna tarafının bu mesajı aldığını ve Belarus’un çatışmaya çekilmesinin ağır sonuçlarını “anladıkları” yönünde yanıt verdiğini ifade etti. Sınır hattında ağırlıklı olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bölgesel savunma birliklerinin bulunduğuna da dikkat çeken Lukaşenko, “Onlar Belaruslularla savaşmak istemiyor, bizim askerlerimiz de onlara ateş açmak istemiyor” ifadelerini kullandı.
Minsk’in Moskova ile olan stratejik ittifakına vurgu yapan Lukaşenko, “Tutumumuz barıştan yana. Ancak her durumda Rusya’nın yanında olacağız, başka türlüsü zaten söz konusu olamaz” dedi.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov: Kiev, Belarus'u Ukrayna çatışmasına çekmeye çalışıyor
23 Haziran , 12:37
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