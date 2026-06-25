https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/lukasenko-zelenskiynin-temsilcileriyle-minskte-gorustum-gerilimi-tirmandirmanin-sonuclari-konusunda-1106778868.html

Lukaşenko: Zelenskiy’nin temsilcileriyle Minsk'te görüştüm, gerilimi tırmandırmanın sonuçları konusunda uyardım

Lukaşenko: Zelenskiy’nin temsilcileriyle Minsk'te görüştüm, gerilimi tırmandırmanın sonuçları konusunda uyardım

Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kiev'den Belarus’a yönelik tehditlerin ardından Vladimir Zelenskiy’nin temsilcileriyle Minsk’te bir araya geldiğini... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T18:48+0300

2026-06-25T18:48+0300

2026-06-25T18:48+0300

ukrayna kri̇zi̇

aleksandr lukaşenko

andrey vorobyov

belarus

rusya

ukrayna

kiev

minsk

ukrayna silahlı kuvvetleri

vladimir zelenskiy

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Lukaşenko, Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov ile yaptığı görüşmede, Ukrayna ile yaşanan son gerilime ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı. Belarus lideri, Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesinde Gomel kentinden genç futbolcuları taşıyan bir otobüse düzenlediği saldırının ardından, Kiev yönetiminin Belarus’u hedef alan suçlamalar yönelttiğini hatırlattı.Kiev'den ‘sistemleri kapatın" tehdidiLukaşenko’nun aktardığına göre Ukrayna tarafı, ortak sınır bölgesinde “ateşi koordine eden” bazı askeri sistemlerin bulunduğunu iddia ederek Minsk’e bu sistemleri “kapatma” çağrısı yaptı. Kiev yönetimi, bunun yapılmaması halinde “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu sistemleri ortadan kaldıracağı” tehdidinde bulundu.Bu gelişmelerin ardından Zelenskiy'nin temsilcilerini Minsk'te ağırladığını belirten Lukaşenko, Ukrayna tarafına verdiği mesajı şu sözlerle aktardı:‘Onlar bizimle, biz onlarla savaşmak istemiyoruz’Belarus lideri, Ukrayna tarafının bu mesajı aldığını ve Belarus’un çatışmaya çekilmesinin ağır sonuçlarını “anladıkları” yönünde yanıt verdiğini ifade etti. Sınır hattında ağırlıklı olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bölgesel savunma birliklerinin bulunduğuna da dikkat çeken Lukaşenko, “Onlar Belaruslularla savaşmak istemiyor, bizim askerlerimiz de onlara ateş açmak istemiyor” ifadelerini kullandı.Minsk’in Moskova ile olan stratejik ittifakına vurgu yapan Lukaşenko, “Tutumumuz barıştan yana. Ancak her durumda Rusya’nın yanında olacağız, başka türlüsü zaten söz konusu olamaz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/lavrov-kiev-belarusu-ukrayna-catismasina-cekmeye-calisiyor-1106716219.html

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rusya

ukrayna

kiev

minsk

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aleksandr lukaşenko, andrey vorobyov, belarus, rusya, ukrayna, kiev, minsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir zelenskiy, bryansk