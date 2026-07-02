https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/besiktas-ilk-transferini-yapti-kassoum-ouattara-istanbula-geldi-1106927128.html
Beşiktaş ilk transferini yaptı: Kassoum Ouattara İstanbul'a geldi
Beşiktaş ilk transferini yaptı: Kassoum Ouattara İstanbul'a geldi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş JK'nın yeni transferi Kassoum Ouattara İstanbul'a iniş yaptı. 21 yaşındaki sol bek oyuncusunun sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T00:30+0300
2026-07-02T00:30+0300
2026-07-02T00:30+0300
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Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirerek Monaco forması giyen Fransız futbolcu Kassoum Ouattara'yla prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol bek oyuncusunun transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldiği belirtildi.Altyapısından yetiştiği Amiens’te profesyonelliğe adım atan Ouattara, 2023 yılında Monaco’ya transfer olmuştu. Genç futbolcu, geçen sezon Fransız ekibiyle tüm kulvarlarda 24 maçta görev aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/tff-duyurdu-super-ligde-takimlarin-harcama-limitleri-belli-oldu-1106703475.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Beşiktaş ilk transferini yaptı: Kassoum Ouattara İstanbul'a geldi
Beşiktaş JK'nın yeni transferi Kassoum Ouattara İstanbul'a iniş yaptı. 21 yaşındaki sol bek oyuncusunun sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirerek Monaco forması giyen Fransız futbolcu Kassoum Ouattara'yla prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol bek oyuncusunun transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldiği belirtildi.
Altyapısından yetiştiği Amiens’te profesyonelliğe adım atan Ouattara, 2023 yılında Monaco’ya transfer olmuştu. Genç futbolcu, geçen sezon Fransız ekibiyle tüm kulvarlarda 24 maçta görev aldı.