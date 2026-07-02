https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/belgelerde-yer-aldi-almanya-en-az-4-savas-gemisi-alacak-1106953346.html
Belgelerde yer aldı: Almanya en az 4 savaş gemisi alacak
Belgelerde yer aldı: Almanya en az 4 savaş gemisi alacak
Sputnik Türkiye
Almanya hükümeti, savunma kapasitesini güçlendirme planları kapsamında Thyssenkrupp Marine Systems'ten en az dört adet Meko A-200 sınıfı savaş gemisi satın almaya hazırlanıyor.
2026-07-02T19:38+0300
2026-07-02T19:38+0300
2026-07-02T19:39+0300
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almanya
rheinmetall
savaş gemisi
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Uluslararası haber ajansı Reuters'ın 'incelediğini' bildirdiği taslak belgede ayrıca hükümetin, yaklaşık 5.3 milyar euro tutarında dört ek savaş gemisi satın alma opsiyonunu da anlaşmaya dahil etmeyi planladığı belirtildi. Bu seçeneğin kullanılması halinde sipariş edilen gemi sayısı sekize çıkabilecek.Fırkateyn programı iptal edilmiştiYeni satın alma planı, Alman hükümetinin kısa süre önce Rheinmetall ile yürütülen önemli bir fırkateyn programını iptal etmesinin ardından geldi.Berlin yönetimi, projede yaşanan gecikmeler ve maliyetlerin beklenenden fazla artacağı yönündeki değerlendirmeler nedeniyle programı sonlandırma kararı almıştı. Kararın ardından Rheinmetall hisselerinde düşüş yaşanmıştı.Taslak belgede satın alma planına ilişkin nihai onayın parlamentonun bütçe komitesinin değerlendirmesinin ardından verilmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/fransada-sicak-hava-dalgasi-hukumete-guven-oylamasi-geliyor-klima-magazasinda-izdiham-1106951597.html
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almanya, rheinmetall, savaş gemisi, haberler
almanya, rheinmetall, savaş gemisi, haberler
Belgelerde yer aldı: Almanya en az 4 savaş gemisi alacak
19:38 02.07.2026 (güncellendi: 19:39 02.07.2026)
Almanya Maliye Bakanlığı taslak belgesine göre, dört savaş gemisinin alımı için yaklaşık 6.63 milyar euro ayrılması planlanıyor. Söz konusu teklifin önümüzdeki günlerde Federal Meclis'in Bütçe Komitesi'ne sunulması bekleniyor.
Uluslararası haber ajansı Reuters'ın 'incelediğini' bildirdiği taslak belgede ayrıca hükümetin, yaklaşık 5.3 milyar euro tutarında dört ek savaş gemisi satın alma opsiyonunu da anlaşmaya dahil etmeyi planladığı belirtildi. Bu seçeneğin kullanılması halinde sipariş edilen gemi sayısı sekize çıkabilecek.
Fırkateyn programı iptal edilmişti
Yeni satın alma planı, Alman hükümetinin kısa süre önce Rheinmetall ile yürütülen önemli bir fırkateyn programını iptal etmesinin ardından geldi.
Berlin yönetimi, projede yaşanan gecikmeler ve maliyetlerin beklenenden fazla artacağı yönündeki değerlendirmeler nedeniyle programı sonlandırma kararı almıştı. Kararın ardından Rheinmetall hisselerinde düşüş yaşanmıştı.
Taslak belgede satın alma planına ilişkin nihai onayın parlamentonun bütçe komitesinin değerlendirmesinin ardından verilmesi öngörülüyor.