https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/belgelerde-yer-aldi-almanya-en-az-4-savas-gemisi-alacak-1106953346.html

Belgelerde yer aldı: Almanya en az 4 savaş gemisi alacak

Belgelerde yer aldı: Almanya en az 4 savaş gemisi alacak

Sputnik Türkiye

Almanya hükümeti, savunma kapasitesini güçlendirme planları kapsamında Thyssenkrupp Marine Systems'ten en az dört adet Meko A-200 sınıfı savaş gemisi satın almaya hazırlanıyor.

2026-07-02T19:38+0300

2026-07-02T19:38+0300

2026-07-02T19:39+0300

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Uluslararası haber ajansı Reuters'ın 'incelediğini' bildirdiği taslak belgede ayrıca hükümetin, yaklaşık 5.3 milyar euro tutarında dört ek savaş gemisi satın alma opsiyonunu da anlaşmaya dahil etmeyi planladığı belirtildi. Bu seçeneğin kullanılması halinde sipariş edilen gemi sayısı sekize çıkabilecek.Fırkateyn programı iptal edilmiştiYeni satın alma planı, Alman hükümetinin kısa süre önce Rheinmetall ile yürütülen önemli bir fırkateyn programını iptal etmesinin ardından geldi.Berlin yönetimi, projede yaşanan gecikmeler ve maliyetlerin beklenenden fazla artacağı yönündeki değerlendirmeler nedeniyle programı sonlandırma kararı almıştı. Kararın ardından Rheinmetall hisselerinde düşüş yaşanmıştı.Taslak belgede satın alma planına ilişkin nihai onayın parlamentonun bütçe komitesinin değerlendirmesinin ardından verilmesi öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/fransada-sicak-hava-dalgasi-hukumete-guven-oylamasi-geliyor-klima-magazasinda-izdiham-1106951597.html

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almanya, rheinmetall, savaş gemisi, haberler