https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/bati-basini-rusyaya-yaptirimlar-uygulayan-ab-diplomatik-servisi-2023te-ofislerini-isitamadi-1106946100.html
Batı basını: Rusya'ya yaptırımlar uygulayan AB Diplomatik Servisi, 2023'te ofislerini ısıtamadı
Batı basını: Rusya'ya yaptırımlar uygulayan AB Diplomatik Servisi, 2023'te ofislerini ısıtamadı
Sputnik Türkiye
Batı basınında yer alan bir habere göre, AB Dış İlişkiler Servisi, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle enerji fiyatlarının zirve yaptığı 2023... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T15:27+0300
2026-07-02T15:27+0300
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Politico Europe Edition'ın üst düzey bir bürokrata dayandırdığı habere göre, AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle enerji fiyatlarının zirve yaptığı 2023 yılının kışında ofislerinin ısıtma masraflarını karşılayamadı.Avrupalı bürokrat yayın kuruluşuna demecinde, “Servisin finansman açığı yıllardır birikiyor, finansal kıtlık o kadar büyük ki, enerji fiyatlarının fırladığı 2023’ün kış döneminde Avrupa Dış İlişkiler Servisi Brüksel'deki ofislerini ısıtacak durumda değildi” açıklamasında bulundu.Aynı zamanda haberde, 2022-2023 kışındaki enerji fiyatlarındaki zirve değerlerin, AB’nin Aralık 2022'de yürürlüğe giren Rus petrol alımlarına yönelik ambargosundan ve AB'nin Rus doğalgazı için ruble cinsinden ödeme yapmayı reddetmesinden kaynaklandığından bahsedilmedi. Söz konusu kısıtlama önlemleri AB Dış İlişkiler Servisi tarafından getirilmişti.Moskova 2022'de dost olmayan ülkelere yapılan doğalgaz tedariki karşılığında ödemelerde ruble üzerinden yapılacağını, yani tüm ödemelerin Rusya'nın yetki alanına devredileceğini duyurmuştu. Bu karar, AB'nin kendi yetki alanları içinde Rus doğalgaz tedariki için Avrupalı şirketlerin Rusya'ya yapacağı tüm ödemeleri engelleme kararının ardından gelmişti.Haber EEAS Sözcüsü Anita Hipper tarafından 'yalanlandı'. Hipper, verilen bilgiyi 'saçmalık' olarak nitelendirerek, EEAS'in 'binaların içindeki sıcaklığı 19 derecenin üzerine çıkmayacak şekilde ayarlayan bir enerji tasarrufu politikası benimsediğini' sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rusyadan-abd-ve-abye-ukrayna-uyarisi-barisin-onundeki-engel-avrupa-1106776839.html
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avrupa birliği, ab, rusya, yaptırım, ısıtma, moskova, avrupa, politico
avrupa birliği, ab, rusya, yaptırım, ısıtma, moskova, avrupa, politico
Batı basını: Rusya'ya yaptırımlar uygulayan AB Diplomatik Servisi, 2023'te ofislerini ısıtamadı
Batı basınında yer alan bir habere göre, AB Dış İlişkiler Servisi, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle enerji fiyatlarının zirve yaptığı 2023 kışında ofislerinin ısıtma masraflarını karşılayamadı.
Politico Europe Edition'ın üst düzey bir bürokrata dayandırdığı habere göre, AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle enerji fiyatlarının zirve yaptığı 2023 yılının kışında ofislerinin ısıtma masraflarını karşılayamadı.
Avrupalı bürokrat yayın kuruluşuna demecinde, “Servisin finansman açığı yıllardır birikiyor, finansal kıtlık o kadar büyük ki, enerji fiyatlarının fırladığı 2023’ün kış döneminde Avrupa Dış İlişkiler Servisi Brüksel'deki ofislerini ısıtacak durumda değildi” açıklamasında bulundu.
Aynı zamanda haberde, 2022-2023 kışındaki enerji fiyatlarındaki zirve değerlerin, AB’nin Aralık 2022'de yürürlüğe giren Rus petrol alımlarına yönelik ambargosundan ve AB'nin Rus doğalgazı için ruble cinsinden ödeme yapmayı reddetmesinden kaynaklandığından bahsedilmedi. Söz konusu kısıtlama önlemleri AB Dış İlişkiler Servisi tarafından getirilmişti.
Moskova 2022'de dost olmayan ülkelere yapılan doğalgaz tedariki karşılığında ödemelerde ruble üzerinden yapılacağını, yani tüm ödemelerin Rusya'nın yetki alanına devredileceğini duyurmuştu. Bu karar, AB'nin kendi yetki alanları içinde Rus doğalgaz tedariki için Avrupalı şirketlerin Rusya'ya yapacağı tüm ödemeleri engelleme kararının ardından gelmişti.
Haber EEAS Sözcüsü Anita Hipper tarafından 'yalanlandı'. Hipper, verilen bilgiyi 'saçmalık' olarak nitelendirerek, EEAS'in 'binaların içindeki sıcaklığı 19 derecenin üzerine çıkmayacak şekilde ayarlayan bir enerji tasarrufu politikası benimsediğini' sözlerine ekledi.