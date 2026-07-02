https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/bati-afrikada-sel-felaketi-onlarca-kisi-hayatini-kaybetti-1106949652.html

Batı Afrika'da sel felaketi: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika'da sel felaketi: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Batı Afrika'da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar Fildişi Sahili başta olmak üzere birçok ülkede büyük yıkıma neden oldu. Yetkililer, Fildişi Sahillerinde 59... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T17:46+0300

2026-07-02T17:46+0300

2026-07-02T17:46+0300

dünya

batı afrika

fildişi sahili

gana

şiddetli yağış

sel

can kaybı

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Fildişi Sahili, Gana, Benin, Togo ve Nijerya'da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, Batı Afrika'yı yeni bir sel felaketiyle karşı karşıya bıraktı. Mayıs ayında başlayan yağmur sezonunda çok sayıda yerleşim yeri sular altında kalırken, yollar ulaşıma kapandı, elektrik kesintileri yaşandı. Arama kurtarma ekipleri birçok bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Fildişi Sahili ve Gana'da can kayıpları artarken, yetkililer yağışların önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenebileceği uyarısında bulunarak bilançonun ağırlaşmasından endişe ediyor.Fildişi Sahili İletişim Bakanı Amadou Coulibaly, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, yağmur sezonunun başlamasından bu yana yaşanan sellerde 59 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yetkililer, yağışların devam etmesi nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediyor.Komşu Gana'da ise en az 13 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi kurtarıldı. Gana Devlet Başkanı John Mahama, ülkede etkili olan yağışların geçen yıl kaydedilen en yüksek günlük yağış miktarının çok üzerine çıktığını belirtti.İklim değişikliği, altyapı ve kötü atık yönetimiŞiddetli yağışlar Benin, Togo ve Nijerya'yı da vururken, bu ülkelerde büyük su baskınları yaşandı. Nijerya'nın Lagos kentinde sel nedeniyle bir elektrik trafo merkezinin faaliyetleri durdu ve çok sayıda mahallede elektrik kesintisi meydana geldi.İklim değişikliği aşırı hava olaylarını daha sık ve daha yıkıcı hale getiriyor. Dünya Meteoroloji Örgütü ise Afrika'nın sera gazı emisyonlarına sınırlı katkı sağlamasına rağmen aşırı hava olaylarına karşı en kırılgan bölgelerden biri olduğunu bildirdi. Bununla birlikte, kötü atık yönetimi ile hızlı kentleşmenin mevcut altyapı üzerindeki baskısının da sellerin etkisini artıran önemli faktörler arasında yer aldığı kaydedildi.

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batı afrika, fildişi sahili, gana, şiddetli yağış, sel, can kaybı