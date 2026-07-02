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Bakan Memişoğlu duyurdu: İstanbul'da depremde ilk 48 saat planı hazır
Bakan Memişoğlu duyurdu: İstanbul'da depremde ilk 48 saat planı hazır
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da olası bir depremde ilk 48 saatlik planın hazır olduğunu söyledi. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T15:38+0300
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türki̇ye
kemal memişoğlu
dünya sağlık örgütü (dsö)
i̇stanbul
olası istanbul depremi
i̇stanbul depremi
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İstanbul'da olası bir depremde ilk 48 saatlik planın hazır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Sağlık sistemimiz hazır vaziyette. İstanbul'u 10 bölgeye ayırdık, özel bir çalışma yaptık. Hangi sağlık çalışanı, hangi malzeme, hangi yöntemle nereye gideceğini öğreniyor. İzolatörlü hastaneler yaptık, ilk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız” dedi.İstanbul 10 bölgeye ayrıldıDSÖ bakanlar Konferansı'na katılan Bakan Memişoğlu muhtemel İstanbul depremine ilişkin yaptıkları hazırlıkları şöyle anlattı:İlk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturdukDepremle ilgili birçok tatbikat yaptıklarını anlatan Memişoğlu, "Sağlık sistemimiz hazır vaziyette" ifadelerini kullandı. Depreme dayanıklı izalatörlü hastaneler hakkında da konuşan Bakan Memişoğlu şunları dile getirdi: “Bu hastaneleri sadece cerrahi müdahaleler için değil, esasında bölgesindeki sağlık sistemini de yönetebilecek noktalar olarak oluşturduk. Böylece ilk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız. Bunu da diğer ülkelerle paylaşıyoruz"
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kemal memişoğlu, dünya sağlık örgütü (dsö), i̇stanbul, olası istanbul depremi, i̇stanbul depremi
kemal memişoğlu, dünya sağlık örgütü (dsö), i̇stanbul, olası istanbul depremi, i̇stanbul depremi

Bakan Memişoğlu duyurdu: İstanbul'da depremde ilk 48 saat planı hazır

15:38 02.07.2026
© Cemal Yurttaşİstanbul genel
İstanbul genel - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© Cemal Yurttaş
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da olası bir depremde ilk 48 saatlik planın hazır olduğunu söyledi.
İstanbul'da olası bir depremde ilk 48 saatlik planın hazır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu,Sağlık sistemimiz hazır vaziyette. İstanbul'u 10 bölgeye ayırdık, özel bir çalışma yaptık. Hangi sağlık çalışanı, hangi malzeme, hangi yöntemle nereye gideceğini öğreniyor. İzolatörlü hastaneler yaptık, ilk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız” dedi.

İstanbul 10 bölgeye ayrıldı

DSÖ bakanlar Konferansı'na katılan Bakan Memişoğlu muhtemel İstanbul depremine ilişkin yaptıkları hazırlıkları şöyle anlattı:
Özellikle İstanbul depremi için deprem olduğu sıfırıncı andan itibaren herkesin sağlık sisteminde ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini, nereye gitmesi gerektiğini bilmesi gerektiği için özel bir çalışma yaptık. İstanbul'u 10 bölgeye ayırdık. Sağlık sistemimizde özellikle İstanbul depreminde kim Türkiye'de hangi ilde, hangi sağlık çalışanı, hangi malzeme, hangi yöntemle nereye gideceğini öğreniyor. Böylece ilk andan itibaren otomatik bir sistemle bu tür afetlere müdahale etmeniz gerekiyor.


İlk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturduk

Depremle ilgili birçok tatbikat yaptıklarını anlatan Memişoğlu, "Sağlık sistemimiz hazır vaziyette" ifadelerini kullandı. Depreme dayanıklı izalatörlü hastaneler hakkında da konuşan Bakan Memişoğlu şunları dile getirdi:
Bu hastaneleri sadece cerrahi müdahaleler için değil, esasında bölgesindeki sağlık sistemini de yönetebilecek noktalar olarak oluşturduk. Böylece ilk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız. Bunu da diğer ülkelerle paylaşıyoruz"
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