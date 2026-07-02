https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/bakan-memisoglu-duyurdu-istanbulda-depremde-ilk-48-saat-plani-hazir-1106946431.html

Bakan Memişoğlu duyurdu: İstanbul'da depremde ilk 48 saat planı hazır

Bakan Memişoğlu duyurdu: İstanbul'da depremde ilk 48 saat planı hazır

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da olası bir depremde ilk 48 saatlik planın hazır olduğunu söyledi. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T15:38+0300

2026-07-02T15:38+0300

2026-07-02T15:38+0300

türki̇ye

kemal memişoğlu

dünya sağlık örgütü (dsö)

i̇stanbul

olası istanbul depremi

i̇stanbul depremi

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İstanbul'da olası bir depremde ilk 48 saatlik planın hazır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Sağlık sistemimiz hazır vaziyette. İstanbul'u 10 bölgeye ayırdık, özel bir çalışma yaptık. Hangi sağlık çalışanı, hangi malzeme, hangi yöntemle nereye gideceğini öğreniyor. İzolatörlü hastaneler yaptık, ilk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız” dedi.İstanbul 10 bölgeye ayrıldıDSÖ bakanlar Konferansı'na katılan Bakan Memişoğlu muhtemel İstanbul depremine ilişkin yaptıkları hazırlıkları şöyle anlattı:İlk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturdukDepremle ilgili birçok tatbikat yaptıklarını anlatan Memişoğlu, "Sağlık sistemimiz hazır vaziyette" ifadelerini kullandı. Depreme dayanıklı izalatörlü hastaneler hakkında da konuşan Bakan Memişoğlu şunları dile getirdi: “Bu hastaneleri sadece cerrahi müdahaleler için değil, esasında bölgesindeki sağlık sistemini de yönetebilecek noktalar olarak oluşturduk. Böylece ilk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız. Bunu da diğer ülkelerle paylaşıyoruz"

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kemal memişoğlu, dünya sağlık örgütü (dsö), i̇stanbul, olası istanbul depremi, i̇stanbul depremi