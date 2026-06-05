https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/msb-odeme-icin-uyardi-bedelli-askerlige-zam-geliyor-1106275597.html
MSB ödeme için uyardı: Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB ödeme için uyardı: Bedelli askerliğe zam geliyor
Sputnik Türkiye
Bedelli askerliğe zam geliyor
2026-06-05T11:32+0300
2026-06-05T11:32+0300
2026-06-05T11:32+0300
türki̇ye
bedelli askerlik
bedelli askerlik ücreti
milli savunma bakanlığı (msb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/07/1073266386_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0515b25508e5b647e83541f3435506b3.jpg
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapacaklara yönelik olarak yeni mesaj yayımladı. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre güncellenecek ve zamlanacak olan bedelli askerlik ücreti nedeniyle, zamsız olarak şu anki tutardan bedelli askerlik yapacaklar 416 bin 361 lira 30 kuruş ödeme yapacak.Bedelli askerlik ne kadar olacak?1 Temmuz'dan önce bedelli askerliğe başvuracak olanlar zamsız olarak yararlanacakken, 1 Temmuz ve sonrasında başvuru yapacaklar yaklaşık yüzde 14 civarında zamlı ödeme yaparak yaklaşık 475 bin liraya bedelli askerlik yapacak.MSB'den açıklamaMSB "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak Üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı Üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat tamamlamaları önem arz etmektedir." açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260402/yeni-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1104726782.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/07/1073266386_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_21bc10dea0e7484f06957fda96f4d56b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bedelli askerlik, bedelli askerlik ücreti, milli savunma bakanlığı (msb)
bedelli askerlik, bedelli askerlik ücreti, milli savunma bakanlığı (msb)
MSB ödeme için uyardı: Bedelli askerliğe zam geliyor
Bedelli askerlik ücretleri 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre güncelleneceği için Milli Savunma Bakanlığı uyarıda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapacaklara yönelik olarak yeni mesaj yayımladı. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre güncellenecek ve zamlanacak olan bedelli askerlik ücreti nedeniyle, zamsız olarak şu anki tutardan bedelli askerlik yapacaklar 416 bin 361 lira 30 kuruş ödeme yapacak.
Bedelli askerlik ne kadar olacak?
1 Temmuz'dan önce bedelli askerliğe başvuracak olanlar zamsız olarak yararlanacakken, 1 Temmuz ve sonrasında başvuru yapacaklar yaklaşık yüzde 14 civarında zamlı ödeme yaparak yaklaşık 475 bin liraya bedelli askerlik yapacak.
MSB "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak Üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı Üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat tamamlamaları önem arz etmektedir." açıklamasında bulundu.