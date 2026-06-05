https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/msb-odeme-icin-uyardi-bedelli-askerlige-zam-geliyor-1106275597.html

MSB ödeme için uyardı: Bedelli askerliğe zam geliyor

MSB ödeme için uyardı: Bedelli askerliğe zam geliyor

Sputnik Türkiye

Bedelli askerliğe zam geliyor

2026-06-05T11:32+0300

2026-06-05T11:32+0300

2026-06-05T11:32+0300

türki̇ye

bedelli askerlik

bedelli askerlik ücreti

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapacaklara yönelik olarak yeni mesaj yayımladı. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre güncellenecek ve zamlanacak olan bedelli askerlik ücreti nedeniyle, zamsız olarak şu anki tutardan bedelli askerlik yapacaklar 416 bin 361 lira 30 kuruş ödeme yapacak.Bedelli askerlik ne kadar olacak?1 Temmuz'dan önce bedelli askerliğe başvuracak olanlar zamsız olarak yararlanacakken, 1 Temmuz ve sonrasında başvuru yapacaklar yaklaşık yüzde 14 civarında zamlı ödeme yaparak yaklaşık 475 bin liraya bedelli askerlik yapacak.MSB'den açıklamaMSB "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak Üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı Üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat tamamlamaları önem arz etmektedir." açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260402/yeni-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1104726782.html

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bedelli askerlik, bedelli askerlik ücreti, milli savunma bakanlığı (msb)