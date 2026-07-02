https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/altin-fiyatlari-yukseliste-1106948115.html
Altın fiyatları yükselişte
Altın fiyatları yükselişte
Sputnik Türkiye
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 299 bin 500 liraya yükseldi. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T16:53+0300
2026-07-02T16:53+0300
2026-07-02T16:53+0300
ekonomi̇
altın
külçe altın
altın fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1e/1106870944_0:700:1152:1348_1920x0_80_0_0_51a8901d758d492a4f89caae117d2f1e.jpg
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 200 bin 500 liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 6 milyon 57 bin lira, en yüksek 6 milyon 200 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 6 milyon 200 bin 500 lira oldu.Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 62 bin 600 liradan tamamlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/gozler-enflasyon-verisinde-bakan-isikhandan-en-dusuk-emekli-ayligi-aciklamasi-1106907905.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1e/1106870944_0:592:1152:1456_1920x0_80_0_0_9dfec415714915537b47024cfdb85bda.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
altın, külçe altın, altın fiyatları
altın, külçe altın, altın fiyatları
Altın fiyatları yükselişte
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 299 bin 500 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 200 bin 500 liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 6 milyon 57 bin lira, en yüksek 6 milyon 200 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 6 milyon 200 bin 500 lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 62 bin 600 liradan tamamlamıştı.