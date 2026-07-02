https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/altin-fiyatlari-yukseliste-1106948115.html

Altın fiyatları yükselişte

Altın fiyatları yükselişte

Sputnik Türkiye

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 299 bin 500 liraya yükseldi. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T16:53+0300

2026-07-02T16:53+0300

2026-07-02T16:53+0300

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altın fiyatları

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 200 bin 500 liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 6 milyon 57 bin lira, en yüksek 6 milyon 200 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 6 milyon 200 bin 500 lira oldu.Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 62 bin 600 liradan tamamlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/gozler-enflasyon-verisinde-bakan-isikhandan-en-dusuk-emekli-ayligi-aciklamasi-1106907905.html

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altın, külçe altın, altın fiyatları