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Altın fiyatları yükselişte
Altın fiyatları yükselişte
Sputnik Türkiye
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 299 bin 500 liraya yükseldi. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T16:53+0300
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 200 bin 500 liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 6 milyon 57 bin lira, en yüksek 6 milyon 200 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 6 milyon 200 bin 500 lira oldu.Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 62 bin 600 liradan tamamlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/gozler-enflasyon-verisinde-bakan-isikhandan-en-dusuk-emekli-ayligi-aciklamasi-1106907905.html
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altın, külçe altın, altın fiyatları
altın, külçe altın, altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişte

16:53 02.07.2026
© FotoğrafSahte altın operasyonu
Sahte altın operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© Fotoğraf
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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 299 bin 500 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 200 bin 500 liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 6 milyon 57 bin lira, en yüksek 6 milyon 200 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 6 milyon 200 bin 500 lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 62 bin 600 liradan tamamlamıştı.
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