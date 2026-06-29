Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/kerem-kinik-acikladi-zehra-kinik-tutuklandi-1106858715.html
Kerem Kınık açıkladı: Zehra Kınık tutuklandı
Kerem Kınık açıkladı: Zehra Kınık tutuklandı
Sputnik Türkiye
Eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in aldığı hapis cezası kapsamında bir süredir cezaevinde bulunduğunu sosyal medya... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T17:39+0300
2026-06-29T17:39+0300
türki̇ye
kerem kınık
zehra kınık
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
motosiklet
motosikletçi
motosiklet kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104066421_7:0:1307:731_1920x0_80_0_0_ccf59d0767696206e343f830bcaac004.jpg
Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Fatıma Zehra Kınık Demir'in bir süredir cezaevinde bulunduğu açıklandı.Eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/fatma-zehra-kinik-hakkinda-karar-aciklandi-1101937013.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104066421_169:0:1144:731_1920x0_80_0_0_4bfc8fe64809e6ac6f365052b1685623.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kerem kınık, zehra kınık, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, motosiklet, motosikletçi, motosiklet kazası
kerem kınık, zehra kınık, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, motosiklet, motosikletçi, motosiklet kazası

Kerem Kınık açıkladı: Zehra Kınık tutuklandı

17:39 29.06.2026
© Fotoğraf : Zehra Kınık sosyal medyaZehra Kınık
Zehra Kınık - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Fotoğraf : Zehra Kınık sosyal medya
Abone ol
Eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in aldığı hapis cezası kapsamında bir süredir cezaevinde bulunduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Fatıma Zehra Kınık Demir'in bir süredir cezaevinde bulunduğu açıklandı.
Eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Sevgili Kızım Fatıma Zehra Kınık Demir karıştığı kaza nedeniyle yargılandığı mahkemede verilen cezasını çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunuyor. Halen bazı medya organlarında kızım ve ailemiz hedef gösterilerek çarpıtma ve yalan haberlere konu edildiğimizi gördüğümden bu bilgiyi paylaşma gereği duydum. Şikayetçisi bulunmayan davada kızım ve motosiklet sürücüsü ikisi birden ceza aldılar ve Adli Tıp Trafik İhtisas dairesi iki sürücü ve müteveffa gencimizi de kusurlu bulmuştu. Rabbim hayatını kaybeden yavrumuza rahmet eylesin, acılı ailesine sabır ihsan eylesin, herkesi de görünür görünmez kazalardan korusun.
Fatma Zehra Kınık - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
TÜRKİYE
Fatma Zehra Kınık hakkında karar açıklandı
18 Aralık 2025, 18:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала