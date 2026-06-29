https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/kerem-kinik-acikladi-zehra-kinik-tutuklandi-1106858715.html
Kerem Kınık açıkladı: Zehra Kınık tutuklandı
Kerem Kınık açıkladı: Zehra Kınık tutuklandı
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Eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in aldığı hapis cezası kapsamında bir süredir cezaevinde bulunduğunu sosyal medya... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T17:39+0300
2026-06-29T17:39+0300
2026-06-29T17:39+0300
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zehra kınık
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kaza sebebi
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motosiklet
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motosiklet kazası
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Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Fatıma Zehra Kınık Demir'in bir süredir cezaevinde bulunduğu açıklandı.Eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/fatma-zehra-kinik-hakkinda-karar-aciklandi-1101937013.html
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kerem kınık, zehra kınık, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, motosiklet, motosikletçi, motosiklet kazası
kerem kınık, zehra kınık, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, motosiklet, motosikletçi, motosiklet kazası
Kerem Kınık açıkladı: Zehra Kınık tutuklandı
Eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in aldığı hapis cezası kapsamında bir süredir cezaevinde bulunduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Fatıma Zehra Kınık Demir'in bir süredir cezaevinde bulunduğu açıklandı.
Eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Sevgili Kızım Fatıma Zehra Kınık Demir karıştığı kaza nedeniyle yargılandığı mahkemede verilen cezasını çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunuyor. Halen bazı medya organlarında kızım ve ailemiz hedef gösterilerek çarpıtma ve yalan haberlere konu edildiğimizi gördüğümden bu bilgiyi paylaşma gereği duydum. Şikayetçisi bulunmayan davada kızım ve motosiklet sürücüsü ikisi birden ceza aldılar ve Adli Tıp Trafik İhtisas dairesi iki sürücü ve müteveffa gencimizi de kusurlu bulmuştu. Rabbim hayatını kaybeden yavrumuza rahmet eylesin, acılı ailesine sabır ihsan eylesin, herkesi de görünür görünmez kazalardan korusun.