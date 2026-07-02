https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ak-parti-sozcusu-celik-samda-sivilleri-hedef-alan-saldiriyi-kiniyoruz-1106956764.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı kınıyoruz

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şam'daki saldırıyı lanetleyerek, Türkiye'nin... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T21:36+0300

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suriye krizi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da sivilleri hedef alan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Paylaşımında, "Suriye'nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız. Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/disisleri-bakanligi-samdaki-saldiriyi-kinadi-1106953527.html

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suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti, suriye krizi, bombalı saldırı, ömer çelik, ak parti