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AK Parti Sözcüsü Çelik: Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı kınıyoruz
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şam'daki saldırıyı lanetleyerek, Türkiye'nin... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da sivilleri hedef alan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Paylaşımında, "Suriye'nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız. Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/disisleri-bakanligi-samdaki-saldiriyi-kinadi-1106953527.html
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suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti, suriye krizi, bombalı saldırı, ömer çelik, ak parti
suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti, suriye krizi, bombalı saldırı, ömer çelik, ak parti

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı kınıyoruz

21:36 02.07.2026
© AA / Utku UçrakAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AA / Utku Uçrak
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şam'daki saldırıyı lanetleyerek, Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği ve birliğine desteğini sürdüreceğini vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da sivilleri hedef alan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Paylaşımında, "Suriye'nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız. Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki saldırıyı kınadı
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