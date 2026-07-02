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Ağzı bağlı poşetle çöpe atılan kedi yavrularını temizlik işçileri kurtardı
Ağzı bağlı poşetle çöpe atılan kedi yavrularını temizlik işçileri kurtardı
Sputnik Türkiye
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye temizlik işçileri çöp konteynerinde ağzı bağlı poşet içinde 5 kedi yavrusu buldu. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T23:58+0300
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yaşam
yavru kedi
kedi
çöp
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Tarsus Belediyesi temizlik ekipleri çöp konteynerinden gelen sesleri fark etti. Konteynerdeki ağzı bağlı poşeti kontrol eden ekipler, içinde 5 canlı kedi yavrusu olduğunu gördü.Poşetten çıkarılarak hava almaları sağlanan yavrular, tedavi ve bakımları için Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.Burada ilk müdahaleleri yapılan kedi yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözetim altında tutuldukları öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/sosyal-medyadaki-paylasimlar-sonrasi-valilikten-ormanlardaki-agac-kesim-islemlerine-iliskin-1106957336.html
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yavru kedi, kedi, çöp
yavru kedi, kedi, çöp

Ağzı bağlı poşetle çöpe atılan kedi yavrularını temizlik işçileri kurtardı

23:58 02.07.2026 (güncellendi: 23:59 02.07.2026)
© Fotoğraf : Anadolu Ajansı videokedi
kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© Fotoğraf : Anadolu Ajansı video
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Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye temizlik işçileri çöp konteynerinde ağzı bağlı poşet içinde 5 kedi yavrusu buldu.
Tarsus Belediyesi temizlik ekipleri çöp konteynerinden gelen sesleri fark etti. Konteynerdeki ağzı bağlı poşeti kontrol eden ekipler, içinde 5 canlı kedi yavrusu olduğunu gördü.
Poşetten çıkarılarak hava almaları sağlanan yavrular, tedavi ve bakımları için Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
Burada ilk müdahaleleri yapılan kedi yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözetim altında tutuldukları öğrenildi.
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