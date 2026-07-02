https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/agzi-bagli-posetle-cope-atilan-kedi-yavrularini-temizlik-iscileri-kurtardi-1106958709.html

Ağzı bağlı poşetle çöpe atılan kedi yavrularını temizlik işçileri kurtardı

Ağzı bağlı poşetle çöpe atılan kedi yavrularını temizlik işçileri kurtardı

Sputnik Türkiye

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye temizlik işçileri çöp konteynerinde ağzı bağlı poşet içinde 5 kedi yavrusu buldu. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T23:58+0300

2026-07-02T23:58+0300

2026-07-02T23:59+0300

yaşam

yavru kedi

kedi

çöp

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Tarsus Belediyesi temizlik ekipleri çöp konteynerinden gelen sesleri fark etti. Konteynerdeki ağzı bağlı poşeti kontrol eden ekipler, içinde 5 canlı kedi yavrusu olduğunu gördü.Poşetten çıkarılarak hava almaları sağlanan yavrular, tedavi ve bakımları için Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.Burada ilk müdahaleleri yapılan kedi yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözetim altında tutuldukları öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/sosyal-medyadaki-paylasimlar-sonrasi-valilikten-ormanlardaki-agac-kesim-islemlerine-iliskin-1106957336.html

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yavru kedi, kedi, çöp