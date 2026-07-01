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Siyasi partilerin üye sayıları açıklandı: AK Parti arttı, CHP düştü
Siyasi partilerin üye sayıları açıklandı: AK Parti arttı, CHP düştü
Sputnik Türkiye
Türkiye'de faaliyet gösteren 189 siyasi parti arasında 11 milyon 709 bin 913 üyeyle AK Parti ilk sırada yer alırken, CHP 1 milyon 879 bin 973 üyeyle ikinci... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T17:41+0300
2026-07-01T17:41+0300
2026-07-01T17:41+0300
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın temmuz ayı güncellemesine göre siyasi partilerin üye sayılarında ocak ayına kıyasla dikkat çeken değişiklikler yaşandı. AK Parti üye sayısını 11 milyon 543 bin 301'den 11 milyon 709 bin 913'e, Yeniden Refah Partisi ise 652 bin 933'ten 703 bin 85'e yükseltirken, Saadet Partisi de 314 bin 86'dan 374 bin 724 üyeye ulaştı.MHP'nin üye sayısı 498 bin 21'den 501 bin 122'ye, Büyük Birlik Partisi'nin 113 bin 675'den 115 bin 49'a ve DEM Parti'nin ise 16 bin 228'den 17 bin 60'a yükseldi.CHP'nin üye sayısı 1 milyon 922 bin 757'den 1 milyon 879 bin 973'e, İYİ Parti'nin 391 bin 731'den 385 bin 25'e, Demokrat Parti'nin 309 bin 27'den 302 bin 852'ye, Türkiye İşçi Partisi'nin 35 bin 547'den 35 bin 130'a, DEVA Partisi'nin ise 125 bin 962'den 123 bin 338'e geriledi. Öte yandan, Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası süren HDP'nin üye sayısı ise 3 bin 593 olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/valilik-duyurdu-seferihisar-icin-secim-tarihi-belli-oldu-1106918359.html
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chp, i̇yi̇ parti, mhp, ak parti, siyaset, siyasetçi, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, yerel seçim
Siyasi partilerin üye sayıları açıklandı: AK Parti arttı, CHP düştü
Türkiye'de faaliyet gösteren 189 siyasi parti arasında 11 milyon 709 bin 913 üyeyle AK Parti ilk sırada yer alırken, CHP 1 milyon 879 bin 973 üyeyle ikinci sırada bulundu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın temmuz ayı güncellemesine göre siyasi partilerin üye sayılarında ocak ayına kıyasla dikkat çeken değişiklikler yaşandı.
AK Parti üye sayısını 11 milyon 543 bin 301'den 11 milyon 709 bin 913'e, Yeniden Refah Partisi ise 652 bin 933'ten 703 bin 85'e yükseltirken, Saadet Partisi de 314 bin 86'dan 374 bin 724 üyeye ulaştı.
MHP'nin üye sayısı 498 bin 21'den 501 bin 122'ye, Büyük Birlik Partisi'nin 113 bin 675'den 115 bin 49'a ve DEM Parti'nin ise 16 bin 228'den 17 bin 60'a yükseldi.
CHP'nin üye sayısı 1 milyon 922 bin 757'den 1 milyon 879 bin 973'e, İYİ Parti'nin 391 bin 731'den 385 bin 25'e, Demokrat Parti'nin 309 bin 27'den 302 bin 852'ye, Türkiye İşçi Partisi'nin 35 bin 547'den 35 bin 130'a, DEVA Partisi'nin ise 125 bin 962'den 123 bin 338'e geriledi.
Öte yandan, Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası süren HDP'nin üye sayısı ise 3 bin 593 olarak kayıtlara geçti.