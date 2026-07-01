https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/siyasi-partilerin-uye-sayilari-aciklandi-ak-parti-artti-chp-dustu-1106919263.html

Siyasi partilerin üye sayıları açıklandı: AK Parti arttı, CHP düştü

Siyasi partilerin üye sayıları açıklandı: AK Parti arttı, CHP düştü

Sputnik Türkiye

Türkiye'de faaliyet gösteren 189 siyasi parti arasında 11 milyon 709 bin 913 üyeyle AK Parti ilk sırada yer alırken, CHP 1 milyon 879 bin 973 üyeyle ikinci... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T17:41+0300

2026-07-01T17:41+0300

2026-07-01T17:41+0300

poli̇ti̇ka

chp

i̇yi̇ parti

mhp

ak parti

siyaset

siyasetçi

seçim

seçim yasası

seçim sonuçları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106919109_4:0:488:272_1920x0_80_0_0_44885719c62a441c50e7d2c759659451.jpg

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın temmuz ayı güncellemesine göre siyasi partilerin üye sayılarında ocak ayına kıyasla dikkat çeken değişiklikler yaşandı. AK Parti üye sayısını 11 milyon 543 bin 301'den 11 milyon 709 bin 913'e, Yeniden Refah Partisi ise 652 bin 933'ten 703 bin 85'e yükseltirken, Saadet Partisi de 314 bin 86'dan 374 bin 724 üyeye ulaştı.MHP'nin üye sayısı 498 bin 21'den 501 bin 122'ye, Büyük Birlik Partisi'nin 113 bin 675'den 115 bin 49'a ve DEM Parti'nin ise 16 bin 228'den 17 bin 60'a yükseldi.CHP'nin üye sayısı 1 milyon 922 bin 757'den 1 milyon 879 bin 973'e, İYİ Parti'nin 391 bin 731'den 385 bin 25'e, Demokrat Parti'nin 309 bin 27'den 302 bin 852'ye, Türkiye İşçi Partisi'nin 35 bin 547'den 35 bin 130'a, DEVA Partisi'nin ise 125 bin 962'den 123 bin 338'e geriledi. Öte yandan, Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası süren HDP'nin üye sayısı ise 3 bin 593 olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/valilik-duyurdu-seferihisar-icin-secim-tarihi-belli-oldu-1106918359.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, i̇yi̇ parti, mhp, ak parti, siyaset, siyasetçi, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, yerel seçim