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ABD'den UCM’ye: Amerikalılar üzerinde yargı yetkinizi tanımıyoruz

ABD'den UCM’ye: Amerikalılar üzerinde yargı yetkinizi tanımıyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Adalet Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ABD vatandaşları üzerinde yargı yetkisi bulunduğu yönündeki her türlü iddiayı reddettiğini açıkladı.

2026-07-02T20:19+0300

2026-07-02T20:19+0300

2026-07-02T20:56+0300

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ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, UCM Başkanı Tomoko Akane'ye gönderdiği mektupta, ABD'nin Roma Statüsü'ne taraf olmadığını ve bu nedenle mahkemenin Amerikalılar üzerinde hiçbir yargı yetkisine sahip olmadığını kaydetti.Adalet Bakanlığı sayfasında yayınlanan açıklamaya göre Blanche, mektubunda, "ABD, Roma Statüsü'ne taraf değildir ve hiçbir zaman UCM'nin yetkisini kabul etmemiştir. Uluslararası hukuka göre bir antlaşma, rızası olmayan bir devleti bağlayamaz. Dolayısıyla UCM'nin dünyanın herhangi bir yerindeki ABD vatandaşları üzerinde yargı yetkisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.'Mahkeme hukuka aykırı hareket ediyor'ABD Adalet Bakanlığı, UCM'yi 'giderek daha hukuksuz ve meşruiyetten uzak hareket etmekle' suçladı.Blanche, mahkemenin seçici soruşturmalar yürüttüğünü ve kurum içinde ciddi usulsüzlük iddialarının bulunduğunu öne sürerek, bunların UCM'nin tarafsızlığına, güvenilirliğine ve meşruiyetine ilişkin ciddi soru işaretleri doğurduğunu savundu.ABD: UCM ile iş birliği yapılmayacakAçıklamada, ABD'nin bundan sonra UCM'nin herhangi bir soruşturması, çağrısı veya yargı süreciyle iş birliği yapmayacağı bildirildi.Washington yönetimi ayrıca hiçbir ABD vatandaşının UCM'ye iade edilmeyeceğini veya teslim edilmeyeceğini, üçüncü ülkelerin bu yöndeki girişimlerine de karşı çıkacağını duyurdu.

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