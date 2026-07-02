https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/abd-arizalar-nedeniyle-petrol-rezervlerinin-dortte-birine-erisemiyor-1106943936.html
ABD, arızalar nedeniyle petrol rezervlerinin dörtte birine erişemiyor
ABD, arızalar nedeniyle petrol rezervlerinin dörtte birine erişemiyor
Sputnik Türkiye
ABD Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin verilerine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi'nin dörtte birinden yakıt çıkarımı, arızalar ve deformasyonlar... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T14:01+0300
2026-07-02T14:01+0300
2026-07-02T14:01+0300
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ABD Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi'nden (GAO) elde ettiği verileri inceleyen Sputnik, ABD’nin Stratejik Petrol Rezervi’nin dörtte birine erişemediğini ortaya çıkardı.Belgelerden anlaşılabildiği üzere, ekipman arızaları ve depoların deformasyonu, yakıt çıkarımını imkansız hale getiriyor.Ayrıca, sürekli arızalar ve onarımlar nedeniyle fiili rezerv kapasitesi, nominal kapasiteye göre yakıt teslimatlarında yüzde 61, alımlarda da yüzde 56 oranında düştü.Tüm bu sorunların giderilmesi için 230 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor.ABD’nin en büyük acil petrol çıkarma operasyonu olarak tarihe geçen 2022 operasyonu, altyapıda kritik aşınmaya yol açtı. Rezervler kısa bir süre içinde yüzde 31 oranında tükendi. Bunun da ötesinde, arızalardan dolayı personel, acilen ekipman onarımına yöneldi ve bu durum, büyük ölçekli modernizasyon programını geciktirdi.Durum Mart 2026'da, Washington'un İran'a karşı operasyonun başlamasının ardından yakıt fiyatlarını istikrara kavuşturmak için acilen 172 milyon varil petrolü serbest bırakma kararı almasıyla daha da kötüleşti.26 Haziran itibarıyla ABD Stratejik Petrol Rezervi, Mayıs 1983'ten bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 325.655 milyon varile düştü. Yetkililer planlanan yakıt miktarının tamamını çekerse, geriye kalan miktar 250 milyon varilden de az olabilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda mevcut seviye, Ağustos 1982’den bu yana tutulan istatistikler içinde tarihi dip nokta olarak kayıtlara geçecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/amerikan-basini-abd-iran-anlasmasi-tahranin-derhal-petrol-satmasina-olanak-taniyacak-1106555876.html
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abd, abd, petrol, hükümet hesap verebilirlik dairesi (gao), sputnik, rezerv
abd, abd, petrol, hükümet hesap verebilirlik dairesi (gao), sputnik, rezerv
ABD, arızalar nedeniyle petrol rezervlerinin dörtte birine erişemiyor
ABD Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin verilerine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi'nin dörtte birinden yakıt çıkarımı, arızalar ve deformasyonlar nedeniyle imkansız hale geliyor.
ABD Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi'nden (GAO) elde ettiği verileri inceleyen Sputnik, ABD’nin Stratejik Petrol Rezervi’nin dörtte birine erişemediğini ortaya çıkardı.
Belgelerden anlaşılabildiği üzere, ekipman arızaları ve depoların deformasyonu, yakıt çıkarımını imkansız hale getiriyor.
Ayrıca, sürekli arızalar ve onarımlar nedeniyle fiili rezerv kapasitesi, nominal kapasiteye göre yakıt teslimatlarında yüzde 61, alımlarda da yüzde 56 oranında düştü.
Tüm bu sorunların giderilmesi için 230 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor.
ABD’nin en büyük acil petrol çıkarma operasyonu olarak tarihe geçen 2022 operasyonu, altyapıda kritik aşınmaya yol açtı. Rezervler kısa bir süre içinde yüzde 31 oranında tükendi. Bunun da ötesinde, arızalardan dolayı personel, acilen ekipman onarımına yöneldi ve bu durum, büyük ölçekli modernizasyon programını geciktirdi.
Durum Mart 2026'da, Washington'un İran'a karşı operasyonun başlamasının ardından yakıt fiyatlarını istikrara kavuşturmak için acilen 172 milyon varil petrolü serbest bırakma kararı almasıyla daha da kötüleşti.
26 Haziran itibarıyla ABD Stratejik Petrol Rezervi, Mayıs 1983'ten bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 325.655 milyon varile düştü. Yetkililer planlanan yakıt miktarının tamamını çekerse, geriye kalan miktar 250 milyon varilden de az olabilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda mevcut seviye, Ağustos 1982’den bu yana tutulan istatistikler içinde tarihi dip nokta olarak kayıtlara geçecek.