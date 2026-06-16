https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/amerikan-basini-abd-iran-anlasmasi-tahranin-derhal-petrol-satmasina-olanak-taniyacak-1106555876.html

Amerikan basını: ABD-İran anlaşması Tahran’ın derhal petrol satmasına olanak tanıyacak

Amerikan basını: ABD-İran anlaşması Tahran’ın derhal petrol satmasına olanak tanıyacak

Sputnik Türkiye

Wall Street Journal gazetesi, anlaşmaya yakın kaynaklara atıfta bulunarak verdiği habere göre, ABD, iki tarafın savaşı sona erdirmek için vardığı mutabakat... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T19:37+0300

2026-06-16T19:37+0300

2026-06-16T19:37+0300

dünya

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abd

wall street journal (wsj)

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Gazetenin haberine göre ‘anlaşma ayrıca, işlemleri kolaylaştırmak için bankacılık ve ulaşım yaptırımlarını da kaldırıyor.’Anlaşmaya aşina kişilerin WSJ’ye belirttiğine göre, ABD ve İran'ın savaşı sona erdirmek için mutabakata vardığı zapt kapsamında petrol ve yakıt satışına hemen başlamasına izin verecek ve Tahran'a çatışmayı sona erdirmek için erken bir mali teşvik sunacak.Petrol satışlarına ilişkin yaptırımların kaldırılması hükmü, bu hafta anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte derhal yürürlüğe giriyor ve satışları kolaylaştırmak için gerekli olan bankacılık, ulaşım ve sigorta gibi hizmetleri de kapsıyor.ABD-İran mutabakatıPakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın bir mutabakata vardığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi da anlaşmayı doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılacağını belirtmişti.Mutabakatın özellikle Lübnan'ı da kapsayabileceğine yönelik iddialar İsrail'de tartışmalara yol açarken, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail güçlerinin işgal altında tuttukları bölgelerden çekilmeyeceğini savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/isvicre-disisleri-abd-iran-mutabakat-zapti-burgenstokta-imzalanacak-1106553251.html

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