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Amerikan basını: ABD-İran anlaşması Tahran’ın derhal petrol satmasına olanak tanıyacak
Amerikan basını: ABD-İran anlaşması Tahran’ın derhal petrol satmasına olanak tanıyacak
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Wall Street Journal gazetesi, anlaşmaya yakın kaynaklara atıfta bulunarak verdiği habere göre, ABD, iki tarafın savaşı sona erdirmek için vardığı mutabakat... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
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Gazetenin haberine göre ‘anlaşma ayrıca, işlemleri kolaylaştırmak için bankacılık ve ulaşım yaptırımlarını da kaldırıyor.’Anlaşmaya aşina kişilerin WSJ’ye belirttiğine göre, ABD ve İran'ın savaşı sona erdirmek için mutabakata vardığı zapt kapsamında petrol ve yakıt satışına hemen başlamasına izin verecek ve Tahran'a çatışmayı sona erdirmek için erken bir mali teşvik sunacak.Petrol satışlarına ilişkin yaptırımların kaldırılması hükmü, bu hafta anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte derhal yürürlüğe giriyor ve satışları kolaylaştırmak için gerekli olan bankacılık, ulaşım ve sigorta gibi hizmetleri de kapsıyor.ABD-İran mutabakatıPakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın bir mutabakata vardığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi da anlaşmayı doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılacağını belirtmişti.Mutabakatın özellikle Lübnan'ı da kapsayabileceğine yönelik iddialar İsrail'de tartışmalara yol açarken, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail güçlerinin işgal altında tuttukları bölgelerden çekilmeyeceğini savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/isvicre-disisleri-abd-iran-mutabakat-zapti-burgenstokta-imzalanacak-1106553251.html
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i̇ran, abd, wall street journal (wsj)
i̇ran, abd, wall street journal (wsj)

Amerikan basını: ABD-İran anlaşması Tahran’ın derhal petrol satmasına olanak tanıyacak

19:37 16.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD bayrakları
İran-ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Wall Street Journal gazetesi, anlaşmaya yakın kaynaklara atıfta bulunarak verdiği habere göre, ABD, iki tarafın savaşı sona erdirmek için vardığı mutabakat zaptı uyarınca İran'ın petrol ve yakıt satışına derhal başlamasına izin verecek.
Gazetenin haberine göre ‘anlaşma ayrıca, işlemleri kolaylaştırmak için bankacılık ve ulaşım yaptırımlarını da kaldırıyor.’
Anlaşmaya aşina kişilerin WSJ’ye belirttiğine göre, ABD ve İran'ın savaşı sona erdirmek için mutabakata vardığı zapt kapsamında petrol ve yakıt satışına hemen başlamasına izin verecek ve Tahran'a çatışmayı sona erdirmek için erken bir mali teşvik sunacak.
Petrol satışlarına ilişkin yaptırımların kaldırılması hükmü, bu hafta anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte derhal yürürlüğe giriyor ve satışları kolaylaştırmak için gerekli olan bankacılık, ulaşım ve sigorta gibi hizmetleri de kapsıyor.

ABD-İran mutabakatı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın bir mutabakata vardığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi da anlaşmayı doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılacağını belirtmişti.
Mutabakatın özellikle Lübnan'ı da kapsayabileceğine yönelik iddialar İsrail'de tartışmalara yol açarken, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail güçlerinin işgal altında tuttukları bölgelerden çekilmeyeceğini savunmuştu.
İsviçre - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
DÜNYA
İsviçre Dışişleri: ABD-İran mutabakat zaptı Bürgenstok’ta imzalanacak
17:44
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