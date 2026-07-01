https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/abd-baskan-yardimcisi-vance-baskan-ordumuzu-ancak-mecbur-kalirsa-yeniden-gonderecek-1106924785.html
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Başkan ordumuzu ancak mecbur kalırsa yeniden gönderecek
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Başkan ordumuzu ancak mecbur kalırsa yeniden gönderecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da 'açıkça tanımlanmış bir amaç olmadan' askeri operasyonları... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T21:27+0300
2026-07-01T21:27+0300
2026-07-01T21:28+0300
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, basın mensuplarıyla Virginia'da bir araya geldi.İran hakkında konuşan JD Vance, “Şunu taahhüt edebilirim ki, başkan ordumuzu ancak mecbur kalırsa yeniden gönderecek” dedi.Vance, İran’ın nükleer programını yeniden inşa etmeye çalışması veya ticari gemileri hedef alması durumunda Washington’ın stratejisinin değişeceği uyarısında bulundu. Öte yandan Doha’da devam eden görüşmelerin 'iyi gittiğini' doğrulayan Vance, yönetimin 'iyi niyetle' müzakere etmeye odaklandığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/iran-katardaki-muzakere-turunun-sona-erdigini-acikladi-1106924325.html
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abd, başkan, donald trump, jd vance, savaş, abd savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi, nükleer
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Başkan ordumuzu ancak mecbur kalırsa yeniden gönderecek
21:27 01.07.2026 (güncellendi: 21:28 01.07.2026)
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da 'açıkça tanımlanmış bir amaç olmadan' askeri operasyonları yeniden başlatma niyetinde olmadığını söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, basın mensuplarıyla Virginia'da bir araya geldi.
İran hakkında konuşan JD Vance, “Şunu taahhüt edebilirim ki, başkan ordumuzu ancak mecbur kalırsa yeniden gönderecek” dedi.
Vance, İran’ın nükleer programını yeniden inşa etmeye çalışması veya ticari gemileri hedef alması durumunda Washington’ın stratejisinin değişeceği uyarısında bulundu.
Öte yandan Doha’da devam eden görüşmelerin 'iyi gittiğini' doğrulayan Vance, yönetimin 'iyi niyetle' müzakere etmeye odaklandığını belirtti.