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ABD Başkan Yardımcısı Vance: Başkan ordumuzu ancak mecbur kalırsa yeniden gönderecek
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Başkan ordumuzu ancak mecbur kalırsa yeniden gönderecek
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da 'açıkça tanımlanmış bir amaç olmadan' askeri operasyonları... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, basın mensuplarıyla Virginia'da bir araya geldi.İran hakkında konuşan JD Vance, “Şunu taahhüt edebilirim ki, başkan ordumuzu ancak mecbur kalırsa yeniden gönderecek” dedi.Vance, İran’ın nükleer programını yeniden inşa etmeye çalışması veya ticari gemileri hedef alması durumunda Washington’ın stratejisinin değişeceği uyarısında bulundu. Öte yandan Doha’da devam eden görüşmelerin 'iyi gittiğini' doğrulayan Vance, yönetimin 'iyi niyetle' müzakere etmeye odaklandığını belirtti.
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abd, başkan, donald trump, jd vance, savaş, abd savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi, nükleer
abd, başkan, donald trump, jd vance, savaş, abd savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi, nükleer

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Başkan ordumuzu ancak mecbur kalırsa yeniden gönderecek

21:27 01.07.2026 (güncellendi: 21:28 01.07.2026)
JD Vance
JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da 'açıkça tanımlanmış bir amaç olmadan' askeri operasyonları yeniden başlatma niyetinde olmadığını söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, basın mensuplarıyla Virginia'da bir araya geldi.
İran hakkında konuşan JD Vance, “Şunu taahhüt edebilirim ki, başkan ordumuzu ancak mecbur kalırsa yeniden gönderecek” dedi.
Vance, İran’ın nükleer programını yeniden inşa etmeye çalışması veya ticari gemileri hedef alması durumunda Washington’ın stratejisinin değişeceği uyarısında bulundu.
Öte yandan Doha’da devam eden görüşmelerin 'iyi gittiğini' doğrulayan Vance, yönetimin 'iyi niyetle' müzakere etmeye odaklandığını belirtti.
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