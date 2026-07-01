https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/yunanistanda-iktidar-partisi-uyelerinin-evlerine-molotoflu-saldiri-1-olu-4-yarali-1106926512.html
Yunanistan'da iktidar partisi üyelerinin evlerine molotoflu saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Yunanistan'da iktidar partisi üyelerinin evlerine molotoflu saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın Selanik kentinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi üyelerinin evlerine düzenlenen üç ayrı molotofkokteylli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T23:41+0300
2026-07-01T23:41+0300
2026-07-01T23:43+0300
dünya
avrupa
yunanistan
yunanistan parlamentosu
saldırı
saldırı girişimi
bombalı saldırı
kimyasal saldırı
molotof kokteyli
molotof
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106925991_0:73:756:498_1920x0_80_0_0_dcd07298db1a1209fdb23ef37dc06a8b.jpg
Yunanistan’da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi üyeleriyle bağlantılı üç konut binasına sabaha karşı molotofkokteylli saldırı düzenlendi.Selanik kentinde gerçekleştirilen saldırılarda kamp tüpleriyle hazırlanan el yapımı patlayıcılar kullanıldı. Polis, yaralanmaların son saldırıda meydana geldiğini, olayda çok sayıda araç ve motosikletin de yandığını açıkladı.Yakılan araçlardan birinin Yeni Demokrasi Partisi milletvekili adayı Afroditi Nestora'ya ait olduğu belirtildi. Nestora'nın yanıklarla yaralandığı, annesinin ise yoğun bakımda yaşamını yitirdiği açıklandı. Aynı apartmanda yaşayan iki kişi daha hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/monakoda-patlama-3-yarali-1106866220.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106925991_27:0:730:527_1920x0_80_0_0_07a63aa697713de3fe26230d8486fb62.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, yunanistan, yunanistan parlamentosu, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, kimyasal saldırı, molotof kokteyli, molotof
avrupa, yunanistan, yunanistan parlamentosu, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, kimyasal saldırı, molotof kokteyli, molotof
Yunanistan'da iktidar partisi üyelerinin evlerine molotoflu saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
23:41 01.07.2026 (güncellendi: 23:43 01.07.2026)
Yunanistan'ın Selanik kentinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi üyelerinin evlerine düzenlenen üç ayrı molotofkokteylli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yunanistan’da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi üyeleriyle bağlantılı üç konut binasına sabaha karşı molotofkokteylli saldırı düzenlendi.
Selanik kentinde gerçekleştirilen saldırılarda kamp tüpleriyle hazırlanan el yapımı patlayıcılar kullanıldı. Polis, yaralanmaların son saldırıda meydana geldiğini, olayda çok sayıda araç ve motosikletin de yandığını açıkladı.
Yakılan araçlardan birinin Yeni Demokrasi Partisi milletvekili adayı Afroditi Nestora'ya ait olduğu belirtildi. Nestora'nın yanıklarla yaralandığı, annesinin ise yoğun bakımda yaşamını yitirdiği açıklandı. Aynı apartmanda yaşayan iki kişi daha hastaneye kaldırıldı.