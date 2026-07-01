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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/yunanistanda-iktidar-partisi-uyelerinin-evlerine-molotoflu-saldiri-1-olu-4-yarali-1106926512.html
Yunanistan'da iktidar partisi üyelerinin evlerine molotoflu saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Yunanistan'da iktidar partisi üyelerinin evlerine molotoflu saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
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Yunanistan'ın Selanik kentinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi üyelerinin evlerine düzenlenen üç ayrı molotofkokteylli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
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yunanistan parlamentosu
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saldırı girişimi
bombalı saldırı
kimyasal saldırı
molotof kokteyli
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Yunanistan’da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi üyeleriyle bağlantılı üç konut binasına sabaha karşı molotofkokteylli saldırı düzenlendi.Selanik kentinde gerçekleştirilen saldırılarda kamp tüpleriyle hazırlanan el yapımı patlayıcılar kullanıldı. Polis, yaralanmaların son saldırıda meydana geldiğini, olayda çok sayıda araç ve motosikletin de yandığını açıkladı.Yakılan araçlardan birinin Yeni Demokrasi Partisi milletvekili adayı Afroditi Nestora'ya ait olduğu belirtildi. Nestora'nın yanıklarla yaralandığı, annesinin ise yoğun bakımda yaşamını yitirdiği açıklandı. Aynı apartmanda yaşayan iki kişi daha hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/monakoda-patlama-3-yarali-1106866220.html
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avrupa, yunanistan, yunanistan parlamentosu, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, kimyasal saldırı, molotof kokteyli, molotof
avrupa, yunanistan, yunanistan parlamentosu, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, kimyasal saldırı, molotof kokteyli, molotof

Yunanistan'da iktidar partisi üyelerinin evlerine molotoflu saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

23:41 01.07.2026 (güncellendi: 23:43 01.07.2026)
© AP PhotoYunanistan'da iktidar partisi üyelerinin evlerine molotoflu saldırı
Yunanistan'da iktidar partisi üyelerinin evlerine molotoflu saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© AP Photo
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Yunanistan'ın Selanik kentinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi üyelerinin evlerine düzenlenen üç ayrı molotofkokteylli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yunanistan’da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi üyeleriyle bağlantılı üç konut binasına sabaha karşı molotofkokteylli saldırı düzenlendi.
Selanik kentinde gerçekleştirilen saldırılarda kamp tüpleriyle hazırlanan el yapımı patlayıcılar kullanıldı. Polis, yaralanmaların son saldırıda meydana geldiğini, olayda çok sayıda araç ve motosikletin de yandığını açıkladı.
Yakılan araçlardan birinin Yeni Demokrasi Partisi milletvekili adayı Afroditi Nestora'ya ait olduğu belirtildi. Nestora'nın yanıklarla yaralandığı, annesinin ise yoğun bakımda yaşamını yitirdiği açıklandı. Aynı apartmanda yaşayan iki kişi daha hastaneye kaldırıldı.
Monako polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
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