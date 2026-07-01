https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/yunanistanda-iktidar-partisi-uyelerinin-evlerine-molotoflu-saldiri-1-olu-4-yarali-1106926512.html

Yunanistan'da iktidar partisi üyelerinin evlerine molotoflu saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Yunanistan'da iktidar partisi üyelerinin evlerine molotoflu saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın Selanik kentinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi üyelerinin evlerine düzenlenen üç ayrı molotofkokteylli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T23:41+0300

2026-07-01T23:41+0300

2026-07-01T23:43+0300

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Yunanistan’da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi üyeleriyle bağlantılı üç konut binasına sabaha karşı molotofkokteylli saldırı düzenlendi.Selanik kentinde gerçekleştirilen saldırılarda kamp tüpleriyle hazırlanan el yapımı patlayıcılar kullanıldı. Polis, yaralanmaların son saldırıda meydana geldiğini, olayda çok sayıda araç ve motosikletin de yandığını açıkladı.Yakılan araçlardan birinin Yeni Demokrasi Partisi milletvekili adayı Afroditi Nestora'ya ait olduğu belirtildi. Nestora'nın yanıklarla yaralandığı, annesinin ise yoğun bakımda yaşamını yitirdiği açıklandı. Aynı apartmanda yaşayan iki kişi daha hastaneye kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/monakoda-patlama-3-yarali-1106866220.html

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avrupa, yunanistan, yunanistan parlamentosu, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, kimyasal saldırı, molotof kokteyli, molotof