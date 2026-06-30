https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/monakoda-patlama-3-yarali-1106866220.html

Monako'da patlama: 3 yaralı

Monako'da patlama: 3 yaralı

Sputnik Türkiye

Monako'da Fransa sınırına yakın bir bölgede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralanırken, olayın şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T00:37+0300

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Rue Reverend-Pere-Louis-Frolla Caddesi'nde yerel saatle 21.00 sıralarında patlama meydana geldi.Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis tarafından yapılan ilk incelemelerde, güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin olaydan kısa süre önce caddeye sırt çantası ya da paket bıraktığı ve ardından bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Şüphelinin daha sonra Fransa sınırındaki Beausoleil yönüne kaçtığı değerlendiriliyor.Yerel kaynaklar, patlamada 3 kişinin yaralandığını, bunlardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/pakistanda-bombali-saldiri-kalabalik-pazar-hedef-alindi-en-az-9-olu-1105681223.html

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monako, fransa, patlama, saldırı girişimi, bombalı saldırı, saldırı