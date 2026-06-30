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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/monakoda-patlama-3-yarali-1106866220.html
Monako'da patlama: 3 yaralı
Monako'da patlama: 3 yaralı
Sputnik Türkiye
Monako'da Fransa sınırına yakın bir bölgede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralanırken, olayın şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T00:37+0300
2026-06-30T00:41+0300
dünya
monako
fransa
patlama
saldırı girişimi
bombalı saldırı
saldırı
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Rue Reverend-Pere-Louis-Frolla Caddesi'nde yerel saatle 21.00 sıralarında patlama meydana geldi.Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis tarafından yapılan ilk incelemelerde, güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin olaydan kısa süre önce caddeye sırt çantası ya da paket bıraktığı ve ardından bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Şüphelinin daha sonra Fransa sınırındaki Beausoleil yönüne kaçtığı değerlendiriliyor.Yerel kaynaklar, patlamada 3 kişinin yaralandığını, bunlardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/pakistanda-bombali-saldiri-kalabalik-pazar-hedef-alindi-en-az-9-olu-1105681223.html
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monako, fransa, patlama, saldırı girişimi, bombalı saldırı, saldırı
monako, fransa, patlama, saldırı girişimi, bombalı saldırı, saldırı

Monako'da patlama: 3 yaralı

00:37 30.06.2026 (güncellendi: 00:41 30.06.2026)
© AAMonako polisi
Monako polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AA
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Monako'da Fransa sınırına yakın bir bölgede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralanırken, olayın şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Rue Reverend-Pere-Louis-Frolla Caddesi'nde yerel saatle 21.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis tarafından yapılan ilk incelemelerde, güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin olaydan kısa süre önce caddeye sırt çantası ya da paket bıraktığı ve ardından bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Şüphelinin daha sonra Fransa sınırındaki Beausoleil yönüne kaçtığı değerlendiriliyor.
Yerel kaynaklar, patlamada 3 kişinin yaralandığını, bunlardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
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