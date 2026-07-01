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Yapay zeka işsiz bırakıyor: ABD'de istihdam kaybı rekor seviyeye ulaştı
Yapay zeka işsiz bırakıyor: ABD'de istihdam kaybı rekor seviyeye ulaştı
Sputnik Türkiye
ABD’de yapay zeka gerekçesiyle işten çıkarılanların sayısı mayıs ayı itibarıyla 87 bin 714’e yükseldi. Teknoloji şirketlerinin öncülüğünde kurulan RAISE US... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T11:24+0300
2026-07-01T11:24+0300
dünya
yapay zeka
istihdam
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ABD iş gücü piyasasında yapay zekanın etkisi giderek daha görünür hale geliyor. Mayıs ayı itibarıyla yapay zeka bağlantılı işten çıkarmaların 87 bin 714’e ulaşarak rekor kırdığı bildirildi.Yapay zeka, ülkede art arda üç ay boyunca istihdam kayıplarının en önemli nedeni olarak kayıtlara geçti. Teknoloji sektöründeki toplam işten çıkarmalar ise yılın ilk beş ayında 123 bin 653’e yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66’lık artışa işaret etti.Teknoloji şirketlerinden 1 milyar dolarlık eğitim hamlesiİstihdam verilerinin açıklanmasının ardından, yapay zeka alanında faaliyet gösteren önde gelen şirketler işini kaybeden çalışanların yeni beceriler kazanmasına destek olmak amacıyla harekete geçti.Eski ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile eski Indiana Valisi Eric Holcomb öncülüğünde 25 Haziran’da “RAISE US” adıyla kâr amacı gütmeyen bir organizasyon kuruldu.Amazon, Anthropic, Microsoft ve OpenAI Vakfı tarafından desteklenen platform, toplam 1 milyar dolarlık kaynak oluşturmayı amaçlıyor. Fonun 500 milyon dolardan fazla bölümünün şimdiden taahhüt altına alındığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/yapay-zeka-video-izleyenlerin-beyin-sinyallerini-dikkat-ceken-dogrulukta-filme-donusturdu-1106842088.html
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yapay zeka, istihdam
yapay zeka, istihdam

Yapay zeka işsiz bırakıyor: ABD'de istihdam kaybı rekor seviyeye ulaştı

11:24 01.07.2026
Yapay Zeka
Yapay Zeka - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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ABD’de yapay zeka gerekçesiyle işten çıkarılanların sayısı mayıs ayı itibarıyla 87 bin 714’e yükseldi. Teknoloji şirketlerinin öncülüğünde kurulan RAISE US platformu ise işini kaybeden çalışanların yeniden eğitilmesi için 1 milyar dolarlık fon oluşturmayı hedefliyor.
ABD iş gücü piyasasında yapay zekanın etkisi giderek daha görünür hale geliyor. Mayıs ayı itibarıyla yapay zeka bağlantılı işten çıkarmaların 87 bin 714’e ulaşarak rekor kırdığı bildirildi.
Yapay zeka, ülkede art arda üç ay boyunca istihdam kayıplarının en önemli nedeni olarak kayıtlara geçti. Teknoloji sektöründeki toplam işten çıkarmalar ise yılın ilk beş ayında 123 bin 653’e yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66’lık artışa işaret etti.

Teknoloji şirketlerinden 1 milyar dolarlık eğitim hamlesi

İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından, yapay zeka alanında faaliyet gösteren önde gelen şirketler işini kaybeden çalışanların yeni beceriler kazanmasına destek olmak amacıyla harekete geçti.
Eski ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile eski Indiana Valisi Eric Holcomb öncülüğünde 25 Haziran’da “RAISE US” adıyla kâr amacı gütmeyen bir organizasyon kuruldu.
Amazon, Anthropic, Microsoft ve OpenAI Vakfı tarafından desteklenen platform, toplam 1 milyar dolarlık kaynak oluşturmayı amaçlıyor. Fonun 500 milyon dolardan fazla bölümünün şimdiden taahhüt altına alındığı belirtildi.
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