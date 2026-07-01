https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/yapay-zeka-issiz-birakiyor-abdde-istihdam-kaybi-rekor-seviyeye-ulasti-1106905820.html

Yapay zeka işsiz bırakıyor: ABD'de istihdam kaybı rekor seviyeye ulaştı

Yapay zeka işsiz bırakıyor: ABD'de istihdam kaybı rekor seviyeye ulaştı

Sputnik Türkiye

ABD’de yapay zeka gerekçesiyle işten çıkarılanların sayısı mayıs ayı itibarıyla 87 bin 714’e yükseldi. Teknoloji şirketlerinin öncülüğünde kurulan RAISE US... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T11:24+0300

2026-07-01T11:24+0300

2026-07-01T11:24+0300

dünya

yapay zeka

istihdam

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ABD iş gücü piyasasında yapay zekanın etkisi giderek daha görünür hale geliyor. Mayıs ayı itibarıyla yapay zeka bağlantılı işten çıkarmaların 87 bin 714’e ulaşarak rekor kırdığı bildirildi.Yapay zeka, ülkede art arda üç ay boyunca istihdam kayıplarının en önemli nedeni olarak kayıtlara geçti. Teknoloji sektöründeki toplam işten çıkarmalar ise yılın ilk beş ayında 123 bin 653’e yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66’lık artışa işaret etti.Teknoloji şirketlerinden 1 milyar dolarlık eğitim hamlesiİstihdam verilerinin açıklanmasının ardından, yapay zeka alanında faaliyet gösteren önde gelen şirketler işini kaybeden çalışanların yeni beceriler kazanmasına destek olmak amacıyla harekete geçti.Eski ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile eski Indiana Valisi Eric Holcomb öncülüğünde 25 Haziran’da “RAISE US” adıyla kâr amacı gütmeyen bir organizasyon kuruldu.Amazon, Anthropic, Microsoft ve OpenAI Vakfı tarafından desteklenen platform, toplam 1 milyar dolarlık kaynak oluşturmayı amaçlıyor. Fonun 500 milyon dolardan fazla bölümünün şimdiden taahhüt altına alındığı belirtildi.

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yapay zeka, istihdam