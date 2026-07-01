https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/venezuelanin-baskentinde-gokyuzu-kirmiziya-burundu-candilazo-fenomeni-1106921263.html

Venezuela'nın başkentinde gökyüzü kırmızıya büründü: 'Candilazo' fenomeni

Venezuela'nın başkentinde gökyüzü kırmızıya büründü: 'Candilazo' fenomeni

Sputnik Türkiye

Venezuela'da meydana gelen güçlü depremlerden sadece birkaç gün sonra başkent Caracas sakinleri, gün batımında gökyüzünün yoğun bir kırmızıya dönüştüğüne tanık oldu. Bu ne demek?

2026-07-01T18:09+0300

2026-07-01T18:09+0300

2026-07-01T18:09+0300

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Sosyal medyada ve uluslararası ajanslarda dün akşam hızla yayılan görüntüler, depremlerle bağlantılı olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak atmosfer bilimcileri, bu kızıl ışımanın bilinen bir atmosferik olay olduğunu belirtiyor.Depremde ölü sayısını bin 943’e yükseldiği açıklanırken, 30 Haziran akşamı Caracos üzerinde yaşanan olağanüstü manzara, mahalleleri kızıla boyadı. Bu görüntülerin ortaya çıkması, Venezuela'yı vuran nadir ‘ikiz depremlerden’ kısa süre sonra meydana gelince, halk arasında endişe arttı.Candilazo nedir, neden oluşur?Bölgede 'candilazo’'olarak bilinen bu yoğun kırmızı-turuncu gün batımı, Venezuela ve Kuzey Güney Amerika'Da sıkça rastlanan bir olay. Adı yerel olsa da bilimsel temeli çok net: Rayleigh saçılması.Bilim insanlarına göre atmosferde toz, duman, deniz tuzu veya aerosol gibi ince partiküllerin varlığı bu etkiyi daha da güçlendiriyor.Depremlerin hemen ardından yaşanan bu manzara, doğal olarak bağlantı kurma isteğini artırdı. Ancak The Times of India’nın haberine göre jjeofizikçiler net bir şekilde belirtiyor: Kırmızı gökyüzü depremlerle ilgili değil. Yıkılan binalardan kaynaklanan sınırlı miktarda toz yerel atmosfere katkı yapmış olabilir ancak asıl neden atmosferik koşullar.Uzmanlara göre, 'deprem ışıkları olarak bilinen nadir olaylar ise kısa süreli parlaklıklar veya ufukta yanıp sönen ışıklar şeklinde' görülüyor. Caraca's’taki geniş ve homojen kırmızının gökyüzüyle hiçbir benzerliği olmadığı belirtilyor. Uzmanlar, Venezuela depremlerinin Karayip Levhası ile Güney Amerika Levhası arasındaki sınırda, sığ sağ-yanal faylarda meydana geldiğini hatırlatıyor. Depremler tahmin edilemezken, candilazo tamamen güneş ışığı ile atmosferdeki partiküllerin etkileşiminden kaynaklanan doğal bir optik olay.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/venezueladaki-deprem-felaketinde-annenin-fedakarligi-kizini-kurtardi-hayatini-kaybetti-1106814954.html

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