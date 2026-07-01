https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/venezuelanin-baskentinde-gokyuzu-kirmiziya-burundu-candilazo-fenomeni-1106921263.html
Venezuela'nın başkentinde gökyüzü kırmızıya büründü: 'Candilazo' fenomeni
Venezuela'nın başkentinde gökyüzü kırmızıya büründü: 'Candilazo' fenomeni
Sputnik Türkiye
Venezuela'da meydana gelen güçlü depremlerden sadece birkaç gün sonra başkent Caracas sakinleri, gün batımında gökyüzünün yoğun bir kırmızıya dönüştüğüne tanık oldu. Bu ne demek?
2026-07-01T18:09+0300
2026-07-01T18:09+0300
2026-07-01T18:09+0300
dünya
venezuela
caracas
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106919804_0:1476:1209:2156_1920x0_80_0_0_f1880ac538dcfcfd85a154bad187c4c3.jpg
Sosyal medyada ve uluslararası ajanslarda dün akşam hızla yayılan görüntüler, depremlerle bağlantılı olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak atmosfer bilimcileri, bu kızıl ışımanın bilinen bir atmosferik olay olduğunu belirtiyor.Depremde ölü sayısını bin 943’e yükseldiği açıklanırken, 30 Haziran akşamı Caracos üzerinde yaşanan olağanüstü manzara, mahalleleri kızıla boyadı. Bu görüntülerin ortaya çıkması, Venezuela'yı vuran nadir ‘ikiz depremlerden’ kısa süre sonra meydana gelince, halk arasında endişe arttı.Candilazo nedir, neden oluşur?Bölgede 'candilazo’'olarak bilinen bu yoğun kırmızı-turuncu gün batımı, Venezuela ve Kuzey Güney Amerika'Da sıkça rastlanan bir olay. Adı yerel olsa da bilimsel temeli çok net: Rayleigh saçılması.Bilim insanlarına göre atmosferde toz, duman, deniz tuzu veya aerosol gibi ince partiküllerin varlığı bu etkiyi daha da güçlendiriyor.Depremlerin hemen ardından yaşanan bu manzara, doğal olarak bağlantı kurma isteğini artırdı. Ancak The Times of India’nın haberine göre jjeofizikçiler net bir şekilde belirtiyor: Kırmızı gökyüzü depremlerle ilgili değil. Yıkılan binalardan kaynaklanan sınırlı miktarda toz yerel atmosfere katkı yapmış olabilir ancak asıl neden atmosferik koşullar.Uzmanlara göre, 'deprem ışıkları olarak bilinen nadir olaylar ise kısa süreli parlaklıklar veya ufukta yanıp sönen ışıklar şeklinde' görülüyor. Caraca's’taki geniş ve homojen kırmızının gökyüzüyle hiçbir benzerliği olmadığı belirtilyor. Uzmanlar, Venezuela depremlerinin Karayip Levhası ile Güney Amerika Levhası arasındaki sınırda, sığ sağ-yanal faylarda meydana geldiğini hatırlatıyor. Depremler tahmin edilemezken, candilazo tamamen güneş ışığı ile atmosferdeki partiküllerin etkileşiminden kaynaklanan doğal bir optik olay.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/venezueladaki-deprem-felaketinde-annenin-fedakarligi-kizini-kurtardi-hayatini-kaybetti-1106814954.html
venezuela
caracas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106919804_0:1249:1209:2156_1920x0_80_0_0_7232d649f07b8147a2e696010985605a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
venezuela, caracas, haberler
venezuela, caracas, haberler
Venezuela'nın başkentinde gökyüzü kırmızıya büründü: 'Candilazo' fenomeni
Venezuela'da meydana gelen güçlü depremlerden sadece birkaç gün sonra başkent Caracas sakinleri, gün batımında gökyüzünün yoğun bir kırmızıya dönüştüğüne tanık oldu.
Sosyal medyada ve uluslararası ajanslarda dün akşam hızla yayılan görüntüler, depremlerle bağlantılı olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak atmosfer bilimcileri, bu kızıl ışımanın bilinen bir atmosferik olay olduğunu belirtiyor.
Depremde ölü sayısını bin 943’e yükseldiği açıklanırken, 30 Haziran akşamı Caracos üzerinde yaşanan olağanüstü manzara, mahalleleri kızıla boyadı. Bu görüntülerin ortaya çıkması, Venezuela'yı vuran nadir ‘ikiz depremlerden’ kısa süre sonra meydana gelince, halk arasında endişe arttı.
Candilazo nedir, neden oluşur?
Bölgede 'candilazo’'olarak bilinen bu yoğun kırmızı-turuncu gün batımı, Venezuela ve Kuzey Güney Amerika'Da sıkça rastlanan bir olay. Adı yerel olsa da bilimsel temeli çok net: Rayleigh saçılması.
Rayleigh saçılması:
Işığın, dalga boyundan çok daha küçük olan atom veya moleküller tarafından saçılması olayı.
Bilim insanlarına göre atmosferde toz, duman, deniz tuzu veya aerosol gibi ince partiküllerin varlığı bu etkiyi daha da güçlendiriyor.
Depremlerin hemen ardından yaşanan bu manzara, doğal olarak bağlantı kurma isteğini artırdı. Ancak The Times of India’nın haberine göre jjeofizikçiler net bir şekilde belirtiyor: Kırmızı gökyüzü depremlerle ilgili değil. Yıkılan binalardan kaynaklanan sınırlı miktarda toz yerel atmosfere katkı yapmış olabilir ancak asıl neden atmosferik koşullar.
Uzmanlara göre, 'deprem ışıkları olarak bilinen nadir olaylar ise kısa süreli parlaklıklar veya ufukta yanıp sönen ışıklar şeklinde' görülüyor. Caraca's’taki geniş ve homojen kırmızının gökyüzüyle hiçbir benzerliği olmadığı belirtilyor.
Uzmanlar, Venezuela depremlerinin Karayip Levhası ile Güney Amerika Levhası arasındaki sınırda, sığ sağ-yanal faylarda meydana geldiğini hatırlatıyor. Depremler tahmin edilemezken, candilazo tamamen güneş ışığı ile atmosferdeki partiküllerin etkileşiminden kaynaklanan doğal bir optik olay.