https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/venezuelada-olu-sayisi-2-bin-295e-yukseldi-7-gun-ulusal-yas-ilan-edildi-1106925122.html

Venezuela'da ölü sayısı 2 bin 295'e yükseldi: 7 gün ulusal yas ilan edildi

Venezuela'da ölü sayısı 2 bin 295'e yükseldi: 7 gün ulusal yas ilan edildi

Sputnik Türkiye

Venezuela'da meydana gelen depremin ardından can kaybı 2 bin 295'e, yaralı sayısı ise 11 bin 267'ye ulaştı. Ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edildi. 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T21:57+0300

2026-07-01T21:57+0300

2026-07-01T21:57+0300

dünya

delcy rodriguez

venezuela

deprem

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Venezuela'da yaşanan depremin ardından bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, çarşamba günü yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e, yaralı sayısının ise 11 bin 267'ye yükseldiğini duyurdu.Devlet televizyonu VTV tarafından yayımlanan basın açıklamasında konuşan Rodriguez, "Bugün itibarıyla ölü sayısı 2 bin 295, yaralı sayısı ise 11 bin 267'dir" ifadelerini kullandı.7 günlük ulusal yas ilan edildiVenezuela Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, ise, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına 1-7 Temmuz tarihleri ​​arasında yedi günlük ulusal yas ilan etti.Rodriguez, "Kurbanların anısına, bugün saat 18:00'den itibaren yedi günlük ulusal yas ilan etmeye karar verdim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/venezuelanin-baskentinde-gokyuzu-kirmiziya-burundu-candilazo-fenomeni-1106921263.html

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delcy rodriguez, venezuela, deprem