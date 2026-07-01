https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/vance-istedigimiz-birkac-sey-var-1106899711.html
Vance: İstediğimiz birkaç şey var
Vance: İstediğimiz birkaç şey var
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik kalıcı, doğrulanabilir ve denetime açık taahhütler vermesini... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T02:09+0300
2026-07-01T02:09+0300
2026-07-01T02:09+0300
dünya
abd
i̇ran
mutabakat zaptı
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İran'dan ülkesini tamamen nükleer silahlardan arındıracağına dair kalıcı ve doğrulanabilir taahhütlerde bulunmasını istediğini söyledi.Vance, yayınlanan bir röportajda şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/israilde-iran-adina-casusluk-yaptigi-iddiasiyla-bir-abd-vatandasi-gozaltina-alindi-1106897340.html
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abd, i̇ran, mutabakat zaptı
abd, i̇ran, mutabakat zaptı
Vance: İstediğimiz birkaç şey var
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik kalıcı, doğrulanabilir ve denetime açık taahhütler vermesini istediklerini belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İran'dan ülkesini tamamen nükleer silahlardan arındıracağına dair kalıcı ve doğrulanabilir taahhütlerde bulunmasını istediğini söyledi.
Vance, yayınlanan bir röportajda şunları söyledi:
"İstediğimiz birkaç şey var. İran'ın tüm ülkesini nükleer silahlardan arındıracağına dair doğrulanabilir ve denetimlerle desteklenen kalıcı taahhütler istiyoruz. Oraya nasıl ulaşacağımızı göreceğiz."