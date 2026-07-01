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Vance: İstediğimiz birkaç şey var
Vance: İstediğimiz birkaç şey var
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik kalıcı, doğrulanabilir ve denetime açık taahhütler vermesini... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T02:09+0300
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dünya
abd
i̇ran
mutabakat zaptı
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İran'dan ülkesini tamamen nükleer silahlardan arındıracağına dair kalıcı ve doğrulanabilir taahhütlerde bulunmasını istediğini söyledi.Vance, yayınlanan bir röportajda şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/israilde-iran-adina-casusluk-yaptigi-iddiasiyla-bir-abd-vatandasi-gozaltina-alindi-1106897340.html
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abd, i̇ran, mutabakat zaptı
abd, i̇ran, mutabakat zaptı

Vance: İstediğimiz birkaç şey var

02:09 01.07.2026
© REUTERS Matt RourkeABD Başkan Yardımcısı JD Vance
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© REUTERS Matt Rourke
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik kalıcı, doğrulanabilir ve denetime açık taahhütler vermesini istediklerini belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İran'dan ülkesini tamamen nükleer silahlardan arındıracağına dair kalıcı ve doğrulanabilir taahhütlerde bulunmasını istediğini söyledi.
Vance, yayınlanan bir röportajda şunları söyledi:
"İstediğimiz birkaç şey var. İran'ın tüm ülkesini nükleer silahlardan arındıracağına dair doğrulanabilir ve denetimlerle desteklenen kalıcı taahhütler istiyoruz. Oraya nasıl ulaşacağımızı göreceğiz."
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