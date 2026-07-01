https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/vance-istedigimiz-birkac-sey-var-1106899711.html

Vance: İstediğimiz birkaç şey var

Vance: İstediğimiz birkaç şey var

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik kalıcı, doğrulanabilir ve denetime açık taahhütler vermesini... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T02:09+0300

2026-07-01T02:09+0300

2026-07-01T02:09+0300

dünya

abd

i̇ran

mutabakat zaptı

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İran'dan ülkesini tamamen nükleer silahlardan arındıracağına dair kalıcı ve doğrulanabilir taahhütlerde bulunmasını istediğini söyledi.Vance, yayınlanan bir röportajda şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/israilde-iran-adina-casusluk-yaptigi-iddiasiyla-bir-abd-vatandasi-gozaltina-alindi-1106897340.html

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Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, mutabakat zaptı