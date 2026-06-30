https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/israilde-iran-adina-casusluk-yaptigi-iddiasiyla-bir-abd-vatandasi-gozaltina-alindi-1106897340.html
'İsrail'de, İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir ABD vatandaşı gözaltına alındı'
'İsrail'de, İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir ABD vatandaşı gözaltına alındı'
Sputnik Türkiye
İsrail, ülkede yaşayan 20 yaşındaki bir ABD vatandaşını, İran istihbaratı adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına aldı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T22:51+0300
2026-06-30T22:51+0300
2026-06-30T22:51+0300
dünya
abd
i̇srail
i̇ran
i̇srail i̇ç i̇stihbarat servisi şin-bet (şabak)
yedioth ahronoth
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İsrail'de ikamet eden ABD vatandaşı bir kişinin, İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı açıklandı.Yedioth Ahronoth gazetesinin, İsrail polisinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, 20 yaşındaki şüpheli ayın başında düzenlenen operasyonla yakalandı. Güvenlik birimleri, söz konusu kişinin İran istihbaratı hesabına bilgi topladığı şüphesi üzerinde duruyor.Kimliği kamuoyuyla paylaşılmayan şüphelinin, yabancı bir istihbarat unsuruyla temas kurduğu ve bu faaliyetleriyle İsrail'in ulusal güvenliğini tehlikeye attığı iddiasıyla soruşturulduğu bildirildi.Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, İran istihbaratının yönlendirmesiyle stratejik öneme sahip noktaların fotoğraf ve video kayıtlarını aldı. Bu çalışmalar karşılığında ise her görev için onlarca ila yüzlerce dolar arasında ödeme aldığı öne sürüldü.Gözaltı operasyonunun, uluslararası güvenlik kuruluşlarından gelen istihbaratın değerlendirilmesinin ardından, İsrail polisi ile Şin-Bet (Şabak) tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiği ifade edildi.
i̇srail
i̇ran
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abd, i̇srail, i̇ran, i̇srail i̇ç i̇stihbarat servisi şin-bet (şabak), yedioth ahronoth
abd, i̇srail, i̇ran, i̇srail i̇ç i̇stihbarat servisi şin-bet (şabak), yedioth ahronoth
'İsrail'de, İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir ABD vatandaşı gözaltına alındı'
İsrail, ülkede yaşayan 20 yaşındaki bir ABD vatandaşını, İran istihbaratı adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına aldı.
İsrail'de ikamet eden ABD vatandaşı bir kişinin, İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı açıklandı.
Yedioth Ahronoth gazetesinin, İsrail polisinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, 20 yaşındaki şüpheli ayın başında düzenlenen operasyonla yakalandı. Güvenlik birimleri, söz konusu kişinin İran istihbaratı hesabına bilgi topladığı şüphesi üzerinde duruyor.
Kimliği kamuoyuyla paylaşılmayan şüphelinin, yabancı bir istihbarat unsuruyla temas kurduğu ve bu faaliyetleriyle İsrail'in ulusal güvenliğini tehlikeye attığı iddiasıyla soruşturulduğu bildirildi.
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, İran istihbaratının yönlendirmesiyle stratejik öneme sahip noktaların fotoğraf ve video kayıtlarını aldı. Bu çalışmalar karşılığında ise her görev için onlarca ila yüzlerce dolar arasında ödeme aldığı öne sürüldü.
Gözaltı operasyonunun, uluslararası güvenlik kuruluşlarından gelen istihbaratın değerlendirilmesinin ardından, İsrail polisi ile Şin-Bet (Şabak) tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiği ifade edildi.