https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/valilik-duyurdu-seferihisar-icin-secim-tarihi-belli-oldu-1106918359.html

Valilik duyurdu: Seferihisar için seçim tarihi belli oldu

Valilik duyurdu: Seferihisar için seçim tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine belediye başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisi 6 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T17:14+0300

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İzmir Valiliği, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine belediye başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisinin 6 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Seferihisar Belediye Meclisi'nin 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da belediye hizmet binası meclis salonunda olağanüstü toplantıya çağrıldığı belirtildi. Toplantıda belediye başkan vekili seçimi gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/seferihisar-belediye-baskani-ismail-yetiskin-gorevden-uzaklastirildi-1106898487.html

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