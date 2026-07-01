https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/valilik-duyurdu-seferihisar-icin-secim-tarihi-belli-oldu-1106918359.html
Valilik duyurdu: Seferihisar için seçim tarihi belli oldu
Valilik duyurdu: Seferihisar için seçim tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine belediye başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisi 6 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T17:14+0300
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İzmir Valiliği, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine belediye başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisinin 6 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Seferihisar Belediye Meclisi'nin 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da belediye hizmet binası meclis salonunda olağanüstü toplantıya çağrıldığı belirtildi. Toplantıda belediye başkan vekili seçimi gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/seferihisar-belediye-baskani-ismail-yetiskin-gorevden-uzaklastirildi-1106898487.html
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seferihisar, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, ön seçim, genel seçim, yerel seçim, i̇zmir, i̇zmir valiliği
seferihisar, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, ön seçim, genel seçim, yerel seçim, i̇zmir, i̇zmir valiliği
Valilik duyurdu: Seferihisar için seçim tarihi belli oldu
17:14 01.07.2026 (güncellendi: 17:15 01.07.2026)
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine belediye başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisi 6 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da olağanüstü toplanacak.
İzmir Valiliği, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine belediye başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisinin 6 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Seferihisar Belediye Meclisi'nin 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da belediye hizmet binası meclis salonunda olağanüstü toplantıya çağrıldığı belirtildi. Toplantıda belediye başkan vekili seçimi gerçekleştirilecek.