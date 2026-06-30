https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/seferihisar-belediye-baskani-ismail-yetiskin-gorevden-uzaklastirildi-1106898487.html

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan İzmir'in Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T23:56+0300

2026-06-30T23:56+0300

2026-06-30T23:58+0300

türki̇ye

seferihisar

i̇çişleri bakanlığı

i̇smail yetişkin

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsmail Yetişkin'in, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının "rüşvet vermek, rüşvet almak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı.Açıklamada, Yetişkin'in, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/valilikler-duyurdu-eylemler-10-gun-boyunca-yasaklandi-1106896636.html

türki̇ye

seferihisar

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