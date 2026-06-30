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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan İzmir'in Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T23:56+0300
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türki̇ye
seferihisar
i̇çişleri bakanlığı
i̇smail yetişkin
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsmail Yetişkin'in, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının "rüşvet vermek, rüşvet almak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı.Açıklamada, Yetişkin'in, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
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seferihisar, i̇çişleri bakanlığı, i̇smail yetişkin
seferihisar, i̇çişleri bakanlığı, i̇smail yetişkin

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı

23:56 30.06.2026 (güncellendi: 23:58 30.06.2026)
© AAİçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AA
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan İzmir'in Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsmail Yetişkin'in, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının "rüşvet vermek, rüşvet almak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Yetişkin'in, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
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