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Usta oyuncu Kamuran İnselel yaşamını yitirdi
Usta oyuncu Kamuran İnselel yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Çok sayıda film ve dizide rol alan oyuncu Kamuran İnselel tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T14:06+0300
2026-07-01T14:06+0300
yaşam
oyuncu
yerli oyuncu
hayatını kaybetti
kamuran i̇nselel
yeşilçam
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Kurtlar Vadisi, Sıla gibi birçok dizide rol alan usta oyuncu Kamuran İnselel tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan ve Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kamuran İnselel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnselel'in ölüm haberini "Oyuncu Kamuran İnselel'e Allahtan Rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." diyerek Film-San Vakfı duyurdu. Kamuran İnselel kimdir?"Sefiller", “Zirvenin Bedeli”, “Yapayalnız”, “Devrim Gecesi” gibi Yeşilçam filmlerinde uzun yıllar rol alan ve tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında birçok projede bulunan Kamuran İnselel, canlandırdığı karakterlerle Türk izleyicisinin hafızasında iz bırakan isimler arasında yer aldı. İnselel çok izlenen Kurtlar Vadisi, Sıla, Gümüş gibi birçok dizide de rol almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/kadir-inanir-son-yolculuguna-ugurlandi-1106836141.html
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oyuncu, yerli oyuncu, hayatını kaybetti, kamuran i̇nselel, yeşilçam
oyuncu, yerli oyuncu, hayatını kaybetti, kamuran i̇nselel, yeşilçam

Usta oyuncu Kamuran İnselel yaşamını yitirdi

14:06 01.07.2026
Kamuran İnselel sosyal medya
Kamuran İnselel sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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Çok sayıda film ve dizide rol alan oyuncu Kamuran İnselel tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kurtlar Vadisi, Sıla gibi birçok dizide rol alan usta oyuncu Kamuran İnselel tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan ve Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kamuran İnselel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnselel'in ölüm haberini "Oyuncu Kamuran İnselel'e Allahtan Rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." diyerek Film-San Vakfı duyurdu.

Kamuran İnselel kimdir?

"Sefiller", “Zirvenin Bedeli”, “Yapayalnız”, “Devrim Gecesi” gibi Yeşilçam filmlerinde uzun yıllar rol alan ve tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında birçok projede bulunan Kamuran İnselel, canlandırdığı karakterlerle Türk izleyicisinin hafızasında iz bırakan isimler arasında yer aldı. İnselel çok izlenen Kurtlar Vadisi, Sıla, Gümüş gibi birçok dizide de rol almıştı.
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